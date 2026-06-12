Pünktlich zur WM 2026: Die besten bet365-Angebote

Unter dem Motto "Riesige Auswahl zur Weltmeisterschaft" rollt bet365 ein großes Programm aus. Hier findest du alle Details, Termine und exklusive Einblicke, wie du das Beste aus deinen Wetten zur WM herausholen kannst.

Der bet365-Fahrplan zur WM 2026: Wichtige Termine im Überblick

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Damit du kein Feature verpasst, findest du hier die wichtigsten Veröffentlichungstermine in einer Übersicht:

Angebot Start-Datum Info-Details 🏆Outright-Märkte zur WM Bereits verfügbar Langzeitwetten mit Top-Quoten (z. B. WM-Torschützenkönig & erste Gruppenspiele). 🎮Turnier Challenge* Bereits verfügbar Das komplett kostenlose Tippspiel zur WM mit einem Gesamtjackpot von bis zu 250.000 Euro und privaten Friends-Leitbords. 🛡️Core-Angebote & Trading Insights Bereits verfügbar Dauerhafte Absicherungen für jedes Spiel: Vorzeitige Auszahlung (EPO), Extra-Time-Garantie und Sub On Play On. 🔥Spieltag-Special zur WM 2026* 11. Juni (Heute) Das tägliche Matchday Reveal (bis 19. Juli): Angebote enthüllen (Bet & Get, Safety Net) und Anteile am 600.000 € Wett-Credit-Pool sichern.

*Turnier-Challenge - Gewinne Bis Zu €50.000 Pro Spieltag. Nur für neue und teilnahmeberechtigte Kunden verfügbar. AGB gelten.

**Jeden Tag der Weltmeisterschaft wird ein neues Angebot verfügbar sein - enthülle deines, um an einer unseren wöchentlichen €100.000 Wett-Credit-Gewinnziehungen teilzunehmen. Für neue und teilnahmeberechtigte Kunden verfügbar. Jeden Tag eine neue Werbeaktion enthüllt. An einem Tag kann immer noch teilgenommen werden, selbst wenn die Werbeaktion des vorigen Tages nicht enthüllt wurde. Aktionszeitraum: 11. Juni – 19. Juli. Angebotseigene AGB gelten + Registrierung erforderlich.

Top-Feature: Das bet365 "Spieltag-Special zur WM 2026" (600.000 € Gesamtpool)

Das absolute Herzstück der Kampagne von bet365 ist das Spieltag-Special zur WM 2026 (im Englischen als “Matchday Reveal” bekannt). Vom 11. Juni bis zum 19. Juli wartet jeden Tag eine neue Überraschung auf dich.

Wie funktioniert das Spieltag-Special?

Für neue und teilnahmeberechtigte Kunden in Deutschland ist der Ablauf denkbar einfach:

Logge dich in dein bet365-Konto ein und gehe auf die "Für Dich"-Seite unter "Angebote". Nutze den Spieltag-Special-Schieber, um dein tägliches Angebot zu enthüllen. Die Angebote sind jeden Tag ab 10:00 Uhr morgens verfügbar. Jedes Mal, wenn du ein Angebot enthüllst (z. B. Bet & Get, Safety Net Bets, Gratis-Wett-Credits oder einen 50 %-Winnings-Boost), erhältst du automatisch ein Ticket für die wöchentliche 100.000 € Wett-Credit-Gewinnziehung.

Der große Vorteil: Wenn du einen Tag verpasst, kannst du am nächsten Tag trotzdem ganz normal weitermachen! Je mehr Tage du enthüllst, desto höher sind deine Gewinnchancen in der jeweiligen Woche.

Die sechs Qualifikationszeiträume im Überblick

Der Gesamtpreispool von 600.000 € in Wett-Credits wird gleichmäßig auf sechs Wochen aufgeteilt (100.000 € pro Ziehung). Die Ziehungen finden immer kurz nach Ablauf der folgenden Zeiträume statt:

Woche 1: Donnerstag, 11. Juni – Mittwoch, 17. Juni

Woche 2: Donnerstag, 18. Juni – Mittwoch, 24. Juni

Woche 3: Donnerstag, 25. Juni – Mittwoch, 01. Juli

Woche 4: Donnerstag, 02. Juli – Mittwoch, 08. Juli

Woche 5: Donnerstag, 09. Juli – Mittwoch, 15. Juli

Woche 6: Donnerstag, 16. Juli – Sonntag, 19. Juli

🎁 Welche Preise gibt es zu gewinnen? Pro Ziehung kannst du einen Anteil am 100.000-Euro-Pool ergattern. Die Gewinnstufen liegen bei 100 €, 50 €, 20 €, 10 € oder 5 € in Wett-Credits. Gewinner werden innerhalb von 48 Stunden direkt in der App benachrichtigt.

*Jeden Tag der Weltmeisterschaft wird ein neues Angebot verfügbar sein - enthülle deines, um an einer unseren wöchentlichen €100.000 Wett-Credit-Gewinnziehungen teilzunehmen. Für neue und teilnahmeberechtigte Kunden verfügbar. Jeden Tag eine neue Werbeaktion enthüllt. An einem Tag kann immer noch teilgenommen werden, selbst wenn die Werbeaktion des vorigen Tages nicht enthüllt wurde. Aktionszeitraum: 11. Juni – 19. Juli. Angebotseigene AGB gelten + Registrierung erforderlich.

Weitere Highlights: Die besten bet365-Angebote zur WM 2026

Turnier Challenge zur WM 2026 (Das kostenlose Tippspiel)

Nach dem großen Erfolg in der Champions League bringt bet365 das kostenlose Tippspiel zur Weltmeisterschaft. Das Spiel ist über den Reiter "Kostenlose Spiele" in der Fußball-Sektion erreichbar.

Der Jackpot : Es gibt fünf Spieltage mit der Chance auf jeweils 50.000 € pro Runde – insgesamt geht es um bis zu 250.000 €!

: Es gibt fünf Spieltage mit der Chance auf jeweils 50.000 € pro Runde – insgesamt geht es um bis zu 250.000 €! Social Leaderboards ("Your Leagues"): Erstmals kannst du private Ligen gründen, Codes mit Freunden teilen und deine Tipps in Echtzeit vergleichen.

*Turnier-Challenge - Gewinne Bis Zu €50.000 Pro Spieltag. Nur für neue und teilnahmeberechtigte Kunden verfügbar. AGB gelten.

Jetzt schon verfügbar: Outright-Märkte zur WM 2026 (Langzeitwetten)

Für alle, die schon vor dem Anpfiff des Eröffnungsspiels aktiv werden und sich die besten Quoten sichern wollen, stehen in Deutschland bereits die ersten großen Langzeitmärkte bereit. bet365 bietet hier ein gewohnt tiefes Wettprogramm mit echten Top-Quoten:

⚽ Torschützenkönig-Quoten zur WM 2026 : Wer schnappt sich die begehrte Torjägerkrone auf der größten Bühne des Weltfußballs? Das Rennen ist eröffnet. Bei bet365 gilt Frankreichs Superstar Kylian Mbappé als heißester Favorit, dicht gefolgt von Harry Kane. Aber auch Erling Haaland und Spaniens Wunderkind Lamine Yamal lauern mit spannenden Quoten im Favoritenkreis.

: Wer schnappt sich die begehrte Torjägerkrone auf der größten Bühne des Weltfußballs? Das Rennen ist eröffnet. Bei bet365 gilt Frankreichs Superstar Kylian Mbappé als heißester Favorit, dicht gefolgt von Harry Kane. Aber auch Erling Haaland und Spaniens Wunderkind Lamine Yamal lauern mit spannenden Quoten im Favoritenkreis. 🔮 Prognosen & Wetten für die ersten Gruppenspiele : Wer erwischt den perfekten Turnierstart, und wer patzt gleich am ersten Spieltag? bet365 hat bereits für alle Auftaktpartien der Gruppenphase die klassischen 1X2-Märkte, Handicap-Wetten und Über/Unter-Tore online gestellt. So kannst du deine ersten Kombiwetten zur WM schon jetzt in aller Ruhe vorbereiten.

Die bet365-Core-Angebote für jedes WM-Spiel

Zusätzlich zu den Event-Promotions gelten für die gesamte Weltmeisterschaft die bewährten Produktgarantien von bet365:

Extra Time (Verlängerung): Wetten müssen nicht nach 90 Minuten enden! Ausgewählte Spielermärkte (inklusive Bet Builder und Sub On Play On) laufen in der Verlängerung weiter. Gewinne werden in bar ausgezahlt.

Wetten müssen nicht nach 90 Minuten enden! Ausgewählte Spielermärkte (inklusive Bet Builder und Sub On Play On) laufen in der Verlängerung weiter. Gewinne werden in bar ausgezahlt. Sub On Play On: Deine Wette auf einen Spieler bleibt aktiv oder wird geschützt, wenn dieser ausgewechselt wird.

Deine Wette auf einen Spieler bleibt aktiv oder wird geschützt, wenn dieser ausgewechselt wird. Early Payout Offer (vorzeitige Auszahlung): Führt dein Team mit zwei Toren Vorsprung, wird deine Wette sofort als gewonnen gewertet – unabhängig vom Endergebnis.

Fazit & Experten-Tipp für den WM-Sommer

Mit dem aktuellen Aktionsprogramm liefert bet365 zweifellos eines der stärksten Pakete für die Weltmeisterschaft 2026.

Unser Tipp für die Wett-Credits: Solltest du bei den wöchentlichen Ziehungen Wett-Credits gewinnen, beachte, dass diese nach 7 Tagen verfallen. Nutze sie idealerweise für die darauffolgenden K.-o.-Runden. Da der reine Einsatz der Wett-Credits bei einem Gewinn nicht zurückerstattet wird (nur der Nettogewinn wird ausgezahlt), bieten sich hier besonders Tipps auf attraktive Außenseiter-Quoten oder spannende Bet Builder während der intensiven WM-Tage an!

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