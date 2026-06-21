Portugal vs Usbekistan Wett Tipp: Ronaldo und Co. voll auf Siegkurs

Viele Blicke werden auf Cristiano Ronaldo gerichtet sein. Wir setzen bei dieser Partie voll auf einen Dreier der Seleção das Quinas.

Die besten Wetten für Portugal vs Usbekistan

Portugal gewinnt und beide Teams treffen: Nein zu einer Quote von 1.45 bei AdmiralBet

Über 3.5 Tore zu einer Quote von 2.25 bei AdmiralBet

Gonçalo Ramos trifft zu einem beliebigen Zeitpunkt zu einer Quote von 2.00 bei AdmiralBet

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Wer schnappt sich die Torjägerkrone? Hier geht es zu den WM 2026 Goldener Schuh Quoten.

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Portugal 3:1 Usbekistan

Torschützen-Wett Tipp: Portugal – Cristiano Ronaldo, Vitinha, Gonçalo Ramos; Usbekistan – Oston Urunov

Portugal hat im ersten Spiel enttäuscht. Die Männer von Roberto Martínez schafften es nicht, gegen die Demokratische Republik Kongo ein Wunschergebnis einzufahren. Immerhin wendeten sie eine Pleite ab und sind damit seit der Schock-Niederlage gegen Irland im vergangenen November ungeschlagen. Die Seleção sollte im Normalfall einfach eine Nummer zu groß für ihren Gegner sein, während sie dem ersten Titel bei der WM 2026 hinterherjagt.

Usbekistan reist derweil nach einer 1:3-Niederlage gegen Kolumbien vor wenigen Tagen mit einer schweren Hypothek nach Houston. Trainer Fabio Cannavaro steht vor einer Mammutaufgabe, um die Usbeken wieder in die Spur zu bringen. Sie mussten in diesem Jahr bereits einige bittere Ergebnisse verdauen. Die „Weißen Wölfe“ hoffen zwar, in Texas konkurrenzfähig zu bleiben, aber die Quoten sprechen eine klare Sprache gegen sie.

Voraussichtliche Aufstellungen für Portugal vs Usbekistan

Portugal:Costa, Cancelo, Araújo, Veiga, Mendes, Neves, Vitinha, Silva, Fernandes, Neto, Ronaldo

Usbekistan:Yusupov, Khusanov, Abdullaev, Urozov, Karimov, Mozgovoy, Shukurov, Nasrullaev, Fayzullayev, Urunov, Shomurodov

Portugal vor Wiedergutmachung nach Kongo-Enttäuschung

Die portugiesischen Fans brennen darauf, nach der durchwachsenen Leistung gegen die DR Kongo eine Reaktion ihrer Mannschaft zu sehen. Offensiv kam da einfach zu wenig, und es gab heftige Kritik an Cristiano Ronaldos Rolle im Angriffszentrum. Allerdings ist das afrikanische Team fußballerisch auch stärker einzuschätzen als die Auswahl aus Usbekistan – Portugal wird also mit reichlich Selbstvertrauen in diese Partie gehen.

Es besteht die Chance, dass Rúben Dias in die Startelf von Roberto Martínez zurückkehrt, nachdem er zuletzt angeschlagen war; womöglich geht man hier aber auch kein Risiko ein. Die Europäer haben defensiv genug Tiefe im Kader, um ihn für das Kracherspiel gegen Kolumbien zu schonen. Auf usbekischer Seite könnte Khojiakbar Alijonov in die Startformation rücken, da Fabio Cannavaro gezwungen ist, an einigen Stellschrauben zu drehen.

Portugal hat zwar in keinem der letzten drei Spiele die weiße Weste gewahrt, konnte zuvor aber sowohl gegen Mexiko als auch gegen die USA zu Null spielen. Defensiv standen sie im letzten Jahr relativ stabil und werden sich zutrauen, die asiatischen Kontrahenten vom eigenen Kasten fernzuhalten. Wir setzen daher auf einen Sieg der Männer in Rot ohne Gegentor.

Portugal vs Usbekistan Wette 1: Portugal gewinnt und beide Teams treffen: Nein zu einer Quote von 1.45 bei AdmiralBet

Torfestival in Texas erwartet

Portugal hat aktuell einige unfassbar talentierte Kicker in seinen Reihen. Ronaldo wird wahrscheinlich wieder die Linie anführen, aber eine Garantie gibt es dafür nach dem Auftakt nicht mehr. Nach Bruno Fernandes' überragender Saison bei Manchester United wird er brennen法, dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken.

Auch João Neves, Vitinha und Pedro Neto strahlen allesamt enorme Torgefahr aus. Wir erwarten einen dominanten Auftritt der Europäer. Sie bringen so viel individuelle Qualität mit, dass sie einen deutlichen Sieg herausschießen könnten, und Usbekistan dürfte kaum Mittel haben, sie über 90 Minuten zu stoppen.

Wir tippen hier auf ein torreiches Spiel, da die Portugiesen unbedingt ihre ersten drei Punkte auf nordamerikanischem Boden einfahren wollen. Im Houston Stadium sollte die Seleção ein Offensivfeuerwerk abbrennen.

Portugal vs Usbekistan Wette 2: Über 3.5 Tore zu einer Quote von 2.35 bei AdmiralBet

Gonçalo Ramos beendet seine Flaute im Nationalteam

Cristiano Ronaldo steht mal wieder im absoluten Rampenlicht – im Guten wie im Schlechthin. Das Kongo-Spiel war sicher nicht seine Sternstunde im portugiesischen Dress, dennoch ist er bei den Buchmachern der Top-Favorit auf ein Tor gegen Usbekistan. Da hier der Value fehlt, haben wir uns nach einer Alternative umgesehen.

Unser Pick für einen Torerfolg ist Gonçalo Ramos. Der Angreifer von Paris Saint-Germain will sein Torkonto im Nationalteam unbedingt ausbauen. Mit 14 Scorerpunkten für PSG in der Saison 2025/26 im Rücken ist ein Treffer für sein Heimatland nach sieben Monaten Flaute überfällig. Dieses Spiel bietet die perfekte Gelegenheit, die Durststrecke zu beenden.

Fernandes, Neto und Vitinha sind ebenfalls spannende Optionen mit gutem Value, aber unsere Wahl fällt auf Ramos. Sollte Martínez sich dazu entscheiden, durchzurotieren und Ronaldo eine Pause zu gönnen, steigen die Chancen des 24-Jährigen noch einmal deutlich. Es wird extrem spannend zu sehen, wie die Lusos taktisch auflaufen.

Portugal vs Usbekistan Wette 3:Gonçalo Ramos trifft zu einem beliebigen Zeitpunkt zu einer Quote von 2.00 bei AdmiralBet

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