Portugal vs Kroatien Wett Tipp: Das Duell der europäischen Giganten

Unser Experte geht davon aus, dass der WM-Traum von Cristiano Ronaldo weiterlebt. In einer hart umkämpften Partie sollte sich Portugal am Ende knapp gegen Kroatien durchsetzen.

Die besten Wetten für Portugal vs Kroatien

Cristiano Ronaldo trifft zu einem beliebigen Zeitpunkt – Quote 1.92 bei Winamax

Beide Teams treffen (Beide Teams treffen – Ja) – Quote 1.86 bei Winamax

Unentschieden zur Halbzeit – Quote 2.25 bei Winamax

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Portugal 3:2 Kroatien

Torschützen-Wett Tipp: Portugal – Cristiano Ronaldo (2x), Rúben Neves; Kroatien – Ante Budimir, Andrej Kramarić

Zwei europäische Schwergewichte prallen in einem der am heißesten ersehnten Duelle des Sechzehntelfinals aufeinander. Da sowohl Cristiano Ronaldo als auch Luka Modrić zum Ende ihrer glorreichen Karrieren nach dem ultimativen WM-Titel lechzen, stehen die Sterne perfekt für einen echten Blockbuster.

Der Start der Portugiesen in diese Weltmeisterschaft verlief holprig: Gegen die DR Kongo reichte es nur zu einem enttäuschenden 1:1, ehe die Seleção beim 5:0-Kantersieg gegen Usbekistan ihre Muskeln spielen ließ. Ein anschließendes torloses Unentschieden gegen Kolumbien bedeutete letztlich Platz zwei in der Gruppenphase.

Auch Kroatien buchte das Ticket für die K.-o.-Runde als Gruppenzweiter – mit einem Zähler Rückstand auf England. Die Three Lions hatten die Kroaten im Auftaktspiel mit 4:2 überrollt. Die Vatreni zeigten jedoch Moral, fuhren einen glanzlosen 1:0-Pflichtsieg gegen Außenseiter Panama ein und sicherten sich durch ein 2:1 gegen Ghana das Weiterkommen.

Portugal verfügt zweifellos über den jüngeren und dynamischeren Kader, hat seine absolute Topform im Turnierverlauf aber noch nicht gefunden. Auch Kroatien hat sich nach der heftigen Pleite zum Start eher durchgebissen. Beide Teams wissen ganz genau, was auf dem Spiel steht. Es ist höchstwahrscheinlich die letzte echte Chance für Ronaldo und Modrić, noch einmal tief in einem großen Turnier vorzustoßen. Portugal geht als leichter Favorit ins Rennen, doch die routinierten Kroaten darf man niemals vor dem Abpfiff abschreiben.

Voraussichtliche Aufstellungen für Portugal vs Kroatien

Portugal:Costa, Dalot, Dias, Inácio, Mendes, Neves, Vitinha, Fernandes, Conceição, Leão, Ronaldo

Kroatien:Livaković, Stanišić, Ćaleta-Car, Gvardiol, Erlić, Kovačić, Modrić, Sučić, Pašalić, Vlašić, Kramarić

Ronaldo bereit für den nächsten Geniestreich

Cristiano Ronaldos Gruppenphase war ein Spiegelbild der Gegensätze. Gegen die DR Kongo und Kolumbien blieb die portugiesische Ikone blass und konnte dem Spiel nicht seinen Stempel aufdrücken – in beiden Partien ging er komplett leer aus.

Beim 5:0 gegen Usbekistan im zweiten Gruppenspiel zeigte sich "CR7" jedoch wieder eiskalt und spielentscheidend. Nach einer präzisen Hereingabe von João Cancelo besorgte er bereits nach sechs Minuten die Führung per typischem Abstauber. Noch vor dem Pausenpfiff legte er nach einem genialen Zuspiel von Bruno Fernandes Sahnestück Nummer zwei nach.

Damit krönte sich Ronaldo zum ersten Spieler der Fußballgeschichte, der bei sechs verschiedenen Weltmeisterschaften ins Schwarze treffen konnte. Sein WM-Konto schraubte er damit auf insgesamt 10 Treffer hoch – damit liegt er nur noch ein Tor hinter Harry Kane und zwei hinter Sturmlegende Pelé.

Auch wenn seine Torquote insgesamt etwas geschrumpft ist, bleibt Ronaldo der emotionale Anführer und Fixpunkt in Portugiens Starensemble. Seine Qualitäten werden der Schlüssel sein, um das Ticket für das Achtelfinale zu lösen. Wir setzen darauf, dass er wieder mit einem seiner gefürchteten Instinkte im Strafraum zur Stelle ist.

Portugal vs Kroatien Wette 1: Cristiano Ronaldo trifft zu einem beliebigen Zeitpunkt – Quote 1.92 bei Winamax

Value bei den Tormärkten: "Beide Teams treffen" im K.-o.-Duell

Das 1:1-Unentschieden zum Auftakt gegen die DR Kongo war bislang das einzige Turnierspiel der Portugiesen, bei dem auf beiden Seiten Tore fielen. Dem dominanten 5:0 gegen Usbekistan und dem torlosen Remis gegen Kolumbien verdankt das Team zwei weiße Westen in Folge.

Ein Blick auf die Statistik zeigt: In der Hälfte der letzten zehn Länderspiele Portugiens trafen beide Mannschaften. Angesichts der enormen Turniererfahrung der Kroaten ist es kaum vorstellbar, dass die Seleção hier defensiv komplett ungeschoren davonkommt – auch wenn Portugal defensiv bisher stabil stand.

Kroatien strahlte in der Offensive verlässlich Gefahr aus und erzielte im bisherigen Turnierverlauf fünf Buden in drei Spielen. Ihnen mag zwar die spielerische Dynamik der Portugiesen fehlen, doch die Cleverness der Vatreni bei großen Turnieren wird schlichtweg zu oft unterschätzt.

Die Kroaten konnten bisher allerdings nur gegen Panama die Null halten. England und Ghana schenkten ihnen zusammengerechnet fünf Gegentreffer ein. Wenn Ronaldo und Co. vorne ihre PS auf die Straße bringen, wird Portugals Offensivpower die kroatische Defensive vor immense Probleme stellen.

Portugal vs Kroatien Wette 2: Beide Teams treffen (Beide Teams treffen – Ja) – Quote 1.86 bei Winamax

Taktisches Abtasten vor dem großen Sturm

Portugal lag in diesem Turnier erst ein einziges Mal zur Halbzeit in Führung – dank Ronaldos frühem Doppelpack gegen Usbekistan. Sowohl die DR Kongo als auch Kolumbien schafften es, die Portugiesen in den ersten 45 Minuten komplett in Schach zu halten, obwohl sie vor dem Seitenwechsel zusammengerechnet 11 Torschüsse zuließen.

Die Seleção stellt zweifellos eines der namhaftesten Mittelfeld-Zentren des Weltfußballs. Dennoch tun sich Akteure wie Neves, Vitinha und Fernandes schwer, ihre überragende Form aus den Top-Klubs konstant auf das Nationalteam zu übertragen. Ein dominanter Start in die Partien bleibt das Sorgenkind der Portugiesen.

Bei Kroatien sieht es kaum besser aus. Auch sie führten in drei Anläufen nur ein einziges Mal zur Pause (gegen Ghana). Beim Auftakt gegen England verbuchten sie im ersten Durchgang einen Expected-Goals-Wert (xG) von mageren 0.37 (gegenüber 1.38 der Engländer) – und gingen wie durch ein Wunder trotzdem mit einem 2:2 in die Kabine.

Noch besorgniserregender war der Auftritt gegen Panama, als Kroatien vor dem Seitenwechsel keinen einzigen Schuss auf das Tor brachte und erhebliche Probleme im Spielaufbau offenbarte. Wir erwarten daher, dass beide Teams im ersten Durchgang kein verfrühtes Risiko eingehen werden. Nach dem Seitenwechsel dürften dann alle Dämme brechen.

Portugal vs Kroatien Wette 3:Unentschieden zur Halbzeit – Quote 2.25 bei Winamax

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