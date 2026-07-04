Paraguay gegen Frankreich: ODDSET zündet den Quoten-Turbo für “Sieg Frankreich” auf 20,0!

Der staatlich lizenzierte deutsche Buchmacher hat für dieses Event einen echten Quoten-Turbo gestrickt. Sichere dir dieses Angebot für das heutige Spiel!

Analyse der Quote

Die reguläre Quote für einen Erfolg der französischen Nationalmannschaft liegt bei niedrigen 1,19. ODDSET schraubt diese für Neukunden massiv nach oben.

⚽ Form & Statistik: Du siehst, dass Frankreich in den letzten Spielen eine konstante Defensivleistung und eine enorme Effizienz im Sturm gezeigt hat. Paraguay geht hingegen als klarer Außenseiter in die Partie.

Du siehst, dass Frankreich in den letzten Spielen eine konstante Defensivleistung und eine enorme Effizienz im Sturm gezeigt hat. Paraguay geht hingegen als klarer Außenseiter in die Partie. ⚔️ Der Kontext: Da es um das Weiterkommen in der Weltmeisterschafts-K.o.-Runde geht, wird Frankreich von Beginn an mit der besten Elf agieren und voll auf Sieg spielen.

Da es um das Weiterkommen in der Weltmeisterschafts-K.o.-Runde geht, wird Frankreich von Beginn an mit der besten Elf agieren und voll auf Sieg spielen. 🚀 Value-Aspekt: Der Sprung von 1,19 auf die Quote von 20,0 bietet dir einen massiven Mehrwert. Das mathematische Verhältnis zwischen Risiko und potenzieller Rendite verschiebt sich hier klar zu deinem Vorteil.

Anleitung...

Das Einlösen des Quoten-Turbos ist in nur wenigen Schritten erledigt. Das ist eine einfache Angelegenheit:

Öffne die App von ODDSET oder nutze exklusiv den Promotion-Link auf dieser Seite. Registriere ein neues Spielkonto als Neukunde. Nutze den ODDSET Bonus Code während des Registrierungs- oder Einzahlungsprozesses, um dir den Willkommensbonus von bis zu 110€ zu sichern. Tätige deine erste Einzahlung von mindestens 5,00 EUR. Wähle das Spiel Paraguay - Frankreich aus. Platziere deine erste Wette als Einzelwette auf „Sieg Frankreich“ vor dem Anpfiff am 4. Juli 2026 um 23:00 Uhr. Der exakte Wetteinsatz muss genau 5,00 EUR betragen.

Wichtiger Hinweis zur Anzeige: Aus technischen Gründen zeigt dir der Wettschein nur die reguläre Standardquote von 1,19 an. Der Quoten-Turbo von 20,0 ist jedoch im Hintergrund im System hinterlegt. Kombiniere diesen Tipp nicht mit anderen Wetten.

Die Bonusbedingungen im Überblick

Ein seriöser Blick auf das Angebot erfordert auch die Betrachtung der Umsatzbedingungen. Der Gewinn in Höhe von 100,00 EUR wird nach dem Spiel als Bonusguthaben gutgeschrieben, während der Einsatz von 5,00 EUR als Bargeld zurückfließt. Für das Bonusguthaben gelten klare, einzuhaltende Regeln.

Bedingung Details Mindestquote 1,75 bei Einzelwetten (bzw. Gesamtquote von 1,75 bei Kombiwetten mit Auswahlen von mind. 1,01) Umsatzfaktor 8-facher Umsatz des Bonusbetrags (Gesamtwert: 800,00 EUR) Frist Innerhalb von 30 Tagen nach Gewährung des Quoten-Turbo-Gewinns

ODDSET wartet mit fairen und transparenten Bedingungen auf. Nach der vollständigen Erfüllung der Umsatzbedingungen stehen das Guthaben und die daraus resultierenden Gewinne uneingeschränkt zur Auszahlung bereit. Dies macht das Angebot besonders attraktiv.

Vor- und Nachteile des ODDSET Quoten-Turbos

Um eine fundierte Entscheidung zu treffen, hilft ein sachlicher Blick auf die Stärken und Schwächen der Aktion.

Vorteile:

✅Drastische Quotensteigerung: Die reguläre Favoritenquote auf Frankreich wird auf einen Wert von 20,0 angehoben.

✅Überschaubares Risiko: Der geforderte Wetteinsatz bleibt mit exakt 5,00 EUR auf einem sehr überschaubaren Niveau.

✅Regulierte Plattform: ODDSET verfügt über eine offizielle deutsche Sportwettlizenz und bürgt für absolute Seriosität.

Nachteile / Einschränkungen:

❌Gutschrift in Bonusform: Der erzielte Ertrag wird Deinem Konto nicht direkt als Bargeld, sondern als Bonusguthaben gutgeschrieben.

❌Umsatzbedingungen: Bevor eine Auszahlung möglich ist, musst Du das Guthaben nach klaren Vorgaben mehrfach umsetzen.

❌Dies rundet das Gesamtpaket ab und sorgt für die nötige Transparenz vor der Tippabgabe.

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