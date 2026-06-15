Österreich vs Jordanien Prognosen: Sabitzer in Torlaune

Unsere Wett-Experten rechnen unter anderem mit ein bis zwei Treffern Österreichs gegen Jordanien und mit einem Tor von Marcel Sabitzer.

Beste Wetten für Jordanien vs. Österreich

Anzahl der Tore von Österreich 1-2 Quote 1.80 bei bet365

Spielhälfte mit den meisten Toren - Österreich 2. Hälfte Quote 2.20 bei bet365

Torschütze Marcel Sabitzer zu einem beliebigen Zeitpunkt Quote 2.60 bei bet365

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Unsere Analyse: Die Form der Rot-Weiß-Roten und der Ritterlichen

Österreich absolvierte seine Generalprobe am 1. Juni und setzte sich gegen Tunesien mit 1:0 durch. Damit gelang trotz der Verletzung von Christoph Baumgartner während des Aufwärmens gegen die Adler von Karthago der dritte Sieg am Stück. Zuvor hatte das Länderspiel-Jahr Ende März mit dem 5:1 gegen Ghana und dem 1:0 gegen Südkorea begonnen.

Jordanien hingegen gewann zum bislang letzten Mal Mitte Dezember mit dem 1:0 gegen Saudi-Arabien beim Arab Cup. Es folgten zuletzt in den regulären Spielzeiten drei 2:2-Unentschieden gegen Marokko sowie im März gegen Costa Rica und gegen Nigeria. Aber in den jüngsten zwei Auftritten Ende Mai setzte es das 1:4 in der Schweiz sowie das 0:2 in Kolumbien.

Voraussichtliche Aufstellungen für Österreich vs Jordanien

Österreich – voraussichtliche Aufstellung: A. Schlager, Laimer, Danso, Lienhart, Mwene, Seiwald, X. Schlager, Sabitzer, Schmid, Wimmer, Arnautovic

A. Schlager, Laimer, Danso, Lienhart, Mwene, Seiwald, X. Schlager, Sabitzer, Schmid, Wimmer, Arnautovic Jordanien – voraussichtliche Aufstellung: Abulaila, Abu Dahab, Nasib, Al-Arab, Haddad, Abu Taha, Al-Rashdan, Al-Rawabdeh, Al-Mardi, Olwan, Al-Tamari

Österreich netzt gegen Jordanien ein oder zweimal ein

Mit Ausnahme des 1:4 in der Schweiz ließ Jordanien in vier seiner jüngsten fünf Länderspiele jeweils genau zwei Tore zu. Dieses Muster traf unter anderem gegen den Weltranglistensiebten Marokko (2:2) und zuletzt gegen den 14. aus Kolumbien (0:2) zu. Doch gegen Nigeria, das im Ranking zwölf Zähler weniger als Österreich aufweist, gab es Ende März ein 2:2.

Damals bezwangen die Rot-Weiß-Roten wiederum Ghana mit 5:1. Aber die WM-Qualifikation endete zuvor mit dem 2:0 bei Zypern und dem 1:1 gegen Bosnien, das in der Weltrangliste acht Zähler mehr als Jordanien hält. Zuletzt bezwang Österreich sowohl Südkorea als auch Tunesien mit 1:0.

Daher lohnt sich vor dem Auftaktspiel Jordanien vs. Österreich ein Blick auf den Markt Anzahl der Tore von Österreich 1-2.

Österreich vs Jordanien Wette 1: Anzahl der Tore von Österreich 1-2 Quote 1.80 bei bet365

Die Rot-Weiß-Roten treffen vor allem nach der Pause

Österreich erzielte also in seinen jüngsten fünf Länderspielen insgesamt zehn Tore, doch nur zwei davon gelangen vor dem Seitenwechsel. Nach der 1:0-Pausenführung in Zypern gelang das nur bei jener gegen Ghana, das danach vier Tore zuließ. Bei den Partien gegen Bosnien, Südkorea sowie Tunesien trafen die Rot-Weiß-Roten jeweils erst in der zweiten Hälfte.

Zudem ließ Jordanien in diesem Jahr ausschließlich gegen Nigeria nach der Pause kein Tor zu. So fielen beispielsweise beim 2:2 gegen Costa Rica alle Tore in der zweiten Hälfte. Und jeweils eines erzielten zuletzt die Schweiz sowie Kolumbien.

Unterm Strich zählt die Option Spielhälfte mit den meisten Toren - Österreich 2. Hälfte zu den plausiblen Märkten.

Österreich vs Jordanien Wette 2: Spielhälfte mit den meisten Toren - Österreich 2. Hälfte Quote 2.20 bei bet365

Marcel Sabitzer netzt auch in Österreich vs Jordanien ein

Marcel Sabitzer brachte es in seinen 26 Einsätzen für Borussia Dortmund in der Bundesliga-Saison 2025/26 auf insgesamt einen Treffer. Eindeutig besser sieht seine Bilanz nach den bisherigen Länderspielen in diesem Jahr aus. Hat er doch jeweils einen Treffer gegen Ghana, Südkorea sowie gegen Tunesien zu Buche stehen.

Außerdem ließ Jordanien in seinen jüngsten fünf Länderspielen insgesamt zwölf Tore und nie weniger als zwei Treffer zu. Nach den beiden 2:2 im März gegen Costa Rica sowie gegen Nigeria gab es Ende Mai das 1:4 in der Schweiz. Dann verloren die Ritterlichen die Generalprobe gegen Kolumbien mit 0:2.

Daher zählt der Markt Torschütze Marcel Sabitzer zu einem beliebigen Zeitpunkt zu den realistischen Österreich vs Jordanien Prognosen.

Österreich vs Jordanien Wette 3: Torschütze Marcel Sabitzer zu einem beliebigen Zeitpunkt Quote 2.60 bei bet365

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