Norwegen gegen Frankreich: ODDSET boostet die Quote für mehr als 1,5 Tore auf 20,00!

Wenn du einen Tipp auf "mehr als 1,5 Tore" platzierst, erhöht der Anbieter die reguläre Quote von 1,36 auf einen Wert von 20,00. Dieses Angebot richtet sich speziell an Neukunden, die ein neues Spielkonto anlegen. Sichere dir dieses Angebot für das heutige Spiel!

Die Konditionen des ODDSET Quoten-Turbos im Detail

ODDSET wartet mit klaren und transparenten Rahmenbedingungen für diese Aktion auf. Um das Angebot korrekt zu nutzen, musst du ein paar spezifische Regeln beachten. Das ist eine einfache Angelegenheit, wenn du die genauen Zahlen kennst:

Eigenschaft Details Gültigkeit Stand: Juni 2026 (Vor Spielbeginn am 26.06.2026 um 21:00 Uhr) Zielgruppe Ausschließlich Neukunden aus Deutschland Erlaubter Wetteinsatz Exakt 5,00 EUR Maximaler Gewinn 100,00 EUR (als Bonusguthaben) Mindestquote Umsatz 1,36 (für Einzel- und Kombiwetten) Umsatzfaktor 8-facher Umsatz des Bonusbetrags (Gesamtumsatz: 800,00 EUR) Zeitfenster 30 Tage ab der Gewährung

Analyse der Quote

⚽ Form & Statistik: Du siehst, dass Norwegen und Frankreich in den letzten Spielen eine hohe Offensivpräsenz gezeigt haben. Zwei Tore in einem Weltmeisterschaftsspiel entsprechen der statistischen Norm beider Teams.

Du siehst, dass Norwegen und Frankreich in den letzten Spielen eine hohe Offensivpräsenz gezeigt haben. Zwei Tore in einem Weltmeisterschaftsspiel entsprechen der statistischen Norm beider Teams. ⚔️ Der Kontext: Da es um wichtige Punkte in der Weltmeisterschaft geht, wird keine Mannschaft defensiv mauern können. Frankreich wird von Beginn an Druck ausüben, was Räume für norwegische Konter eröffnet und die Wahrscheinlichkeit für Treffer erhöht.

Da es um wichtige Punkte in der Weltmeisterschaft geht, wird keine Mannschaft defensiv mauern können. Frankreich wird von Beginn an Druck ausüben, was Räume für norwegische Konter eröffnet und die Wahrscheinlichkeit für Treffer erhöht. 🚀Value-Aspekt: Der Sprung von der regulären Quote 1,36 auf die Turbo-Quote von 20,00 bietet dir einen massiven Mehrwert. Das mathematische Risiko steht in einem exzellenten Verhältnis zum potenziellen Ertrag von 100,00 EUR Bonusguthaben.

Anleitung: So verwendest du den Bonus

In nur wenigen Schritten aktivierst du den Quoten-Turbo für das Weltmeisterschaftsspiel. Befolge einfach diese chronologische Abfolge:

Klicke auf den offiziellen Aktionslink auf dieser Seite, um direkt zur Landingpage von ODDSET zu gelangen. Registriere dein erstes Spielkonto bei der ODDSET GmbH und schließe die Verifizierung vollständig ab. Nutze dabei den aktuellen ODDSET Bonus-Code, um als neuer Spieler einen Bonus von bis zu 110 € zu erhalten. Tätige eine erste Einzahlung von mindestens 5,00 EUR auf dein neues Konto. Wähle das Spiel Norwegen gegen Frankreich aus und füge den Tipp "mehr als 1,5 Tore" als Einzelwette deinem Wettschein hinzu. Platziere deine Wette mit dem exakten Wetteinsatz von 5,00 EUR vor dem Anpfiff der Begegnung (keine Livewetten).

Nach dem erfolgreichen Abschluss des Spiels wertet das System deine Wette aus. Dein Einsatz von 5,00 EUR fließt bei einem Erfolg als Bargeld an dich zurück, während der Zusatzgewinn von 100,00 EUR als Bonusguthaben verbucht wird. Sobald du dieses Guthaben innerhalb von 30 Tagen insgesamt 8-mal bei einer Mindestquote von 1,75 umsetzt, steht das Geld zur freien Auszahlung bereit. Dies macht das Angebot besonders attraktiv.

Vor- und Nachteile des Angebots

Vorteile:

✅Extrem hoher Quoten-Boost von 1,18 auf 20,00.

✅Hohe Sicherheit durch deutsche Sportwetten-Lizenz der ODDSET GmbH.

✅Lange Umsatzfrist von 30 Tagen für das Bonusguthaben.

Nachteile / Einschränkungen:

❌Strikte Wettanforderungen mit 8-fachem Umsatz des Bonusbetrags.

❌Die erhöhte Quote wird technisch bedingt nicht direkt im Wettschein angezeigt.

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