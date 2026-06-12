Niederlande vs Japan Wett Tipp: Die Oranje will in Dallas stark starten

Wir erwarten ein enges Höschen in diesem Auftaktmatch, bei dem die Oranje am Ende knapp die Nase vorn haben dürfte gegen die Samurai Blue.

Die besten Wetten für Niederlande vs Japan

Niederlande gewinnt zu einer Quote von 1,98 auf Winamax

Beide Teams treffen: Nein zu einer Quote von 1,98 auf Winamax

Unter 2,5 Tore zu einer Quote von 1,84 auf Winamax

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Niederlande 1:0 Japan

Torschützen-Wett Tipp: Niederlande – Cody Gakpo

Die Niederlande präsentierten sich in der WM-Vorbereitung ziemlich unbeständig, fanden aber pünktlich gegen Usbekistan zurück in die Erfolgsspur. Die Truppe von Ronald Koeman musste Anfang des Monats eine Pleite gegen Algerien einstecken und kam im März nicht über ein Remis gegen Ecuador hinaus. Sie gehen zwar als Favorit in dieses Eröffnungsspiel, allerdings mit knappem Vorsprung. Die Elftal wird brennen darauf sein, die Kritiker verstummen zu lassen.

Japan hingegen hat in diesem Jahr einige Ausrufezeichen gesetzt. Die Siege gegen Schottland, Island und England wurden allesamt ohne Gegentor eingefahren. Nationaltrainer Hajime Moriyasu dürfte mit diesen Ergebnissen mehr als zufrieden sein. Die Samurai Blue rechnen sich in der Gruppe F definitiv etwas aus, stehen aber zum Turnierauftakt in Texas direkt vor einer echten Reifeprüfung.

Voraussichtliche Aufstellungen für Niederlande vs Japan

Niederlande:Verbruggen, Dumfries, Van Dijk, Van Hecke, Van de Ven, De Jong, Gravenberch, Reijnders, Lang, Malen, Gakpo

Japan:Suzuki, Ito, Taniguchi, Watanabe, Doan, Endo, Nakamura, Sano, Kamada, Kubo, Ueda

Ein Sieg für die Oranje

Rein statistisch gesehen bringt die Niederlande für dieses Duell den namhafteren Kader mit. Ronald Koeman hat zweifellos viel Qualität in seinen Reihen, allerdings fehlen der Truppe im Vergleich zu früheren Oranje-Generationen die ganz großen Ausnahmespieler. Japan reist zwar als Underdog ins Dallas-Stadium, wird sich aber keineswegs verstecken und die Favoriten vor Probleme stellen wollen.

Sorgen bereitet den Niederländern die Hüftverletzung von Keeper Bart Verbruggen – er wackelt noch, will aber unbedingt von Beginn an auflaufen. Zudem wiegt der verletzungsbedingte WM-Ausfall von Jurrien Timber schwer, für ihn rückt Lutsharel Geertruida nach. Auf der Gegenseite müssen die Japaner den bitteren Ausfall von Offensivstar Kaoru Mitoma verkraften.

Das letzte direkte Aufeinandertreffen endete mit einem 2:2-Unentschieden, allerdings ist das mittlerweile seit 2013 her. Wir erwarten, dass die Samurai Blue den Europäern alles abverlangen werden. Am Ende sollten sich die Männer in Orange dank ihrer Abgeklärtheit aber durchsetzen.

Niederlande vs Japan Wette 1: Niederlande gewinnt zu einer Quote von 1,98 auf Winamax

Japans Ladehemmung im Sturm

Die Defensive der Japaner steht wie eine Eins: Fünf Zu-Null-Spiele in Folge vor diesem Turnier sprechen eine klare Sprache – das letzte Gegentor gab es im Oktober. Hajime Moriyasu macht defensiv einen Riesenjob, was auch die Siege gegen Brasilien, England und Ghana im Vorjahr untermauern. Das Problem liegt eher im Angriff: Die Knipser fehlen, in nur vier der letzten neun Spiele trafen sie mehr als doppelt.

Das wird die Elftal ganz genau analysiert haben. Mit Fels in der Brandung Virgil van Dijk und Abfangjäger Denzel Dumfries in der Kette bringt das europäische Team beste Voraussetzungen mit, die Null zu halten. Die letzten drei Spiele Japans endeten allesamt mit einem minimalistischen 1:0-Sieg, und in nur drei ihrer letzten zwölf Partien trafen überhaupt beide Mannschaften.

Da sich die Oranje zuletzt den einen oder anderen unnötigen Gegentreffer fing, liegt der Fokus zum Auftakt voll auf defensiver Stabilität. Uns erwartet zum Start der Gruppe F eine hochspannende taktische Schachpartie.

Niederlande vs Japan Wette 2: Beide Teams treffen: Nein zu einer Quote von 1,98 auf Winamax

Ein torarmes Match liegt in der Luft

Dieses Spiel könnte sich schnell zu einer zähen Angelegenheit entwickeln, wie es bei WM-Auftaktpartien oft der Fall ist. Mit einem Torfestival sollte man hier definitiv nicht planen. Schon beim WM-Duell 2010 verbuchten die Niederländer einen knappen 1:0-Erfolg – ein ähnliches Ergebnis ist auch diesmal extrem realistisch. Zumal dieser niederländische Kader nicht mehr die offensive Wucht wie vor 16 Jahren besitzt.

Koeman hat zwar nur eines seiner letzten zwölf Spiele als Cheftrainer verloren, aber im letzten Drittel agiert das Team oft nicht effektiv genug. Drei der letzten sechs Spiele endeten mit Unter 2,5 Toren, und der Ausfall von Kreativgeist Xavi Simons wiegt schwer. Da die Japaner taktisch hervorragend organisiert sind, riecht hier alles nach einer torarmen Partie.

Beide Teams wollen bei diesem Mega-Event einen Fehlstart vermeiden. Das könnte dazu führen, dass sie sich gegenseitig neutralisieren. Ein echtes Geduldsspiel.

Niederlande vs Japan Wette 3:Unter 2,5 Tore zu einer Quote von 1,84 auf Winamax

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