Bietet Deutschland den Schlüssel zum WM Torschützenkönig?

Deutschlands Offensivstars könnten den Markt für den WM-Torschützenkönig prägen – besonders gegen vermeintliche Außenseiter.

Torschützen bet365 Jamal Musiala 67.00 Kai Havertz 34.00 Nick Woltemade 34.00 Florian Wirtz 41.00

* Quoten Stand vom 29.05.2026, 02:04. Angaben ohne Gewähr. Die Quoten unterliegen laufenden Anpassungen und können sich mittlerweile geändert haben. 18+ | AGB gelten.

Was Deutschlands Akteure für den Torschützenkönig Markt interessant macht

Bei den Langzeitwetten auf den Torschützenkönig einer Weltmeisterschaft gilt es, zumindest eines von zwei statistischen Mustern im Auge zu behalten. Zum einen haben die Leistungsträger eines Titelfavoriten aussichtsreiche Chancen, sich den "Goldenen Schuh" zu holen. Zum anderen kann ein Topstürmer bereits vor der K.-o.-Phase gegen krasse Außenseiter einen mitunter uneinholbaren Vorsprung aufbauen.

Die Erweiterung auf 48 Mannschaften und das neu eingeführte Sechzehntelfinale verändern so oder so die Dynamik bei der WM 2026. Dazu kommt, dass die deutsche Nationalmannschaft in der Gruppe E auf Curacao, die Elfenbeinküste und Ecuador trifft. Hier wird sich erstmals zeigen, ob der Umbruch unter Julian Nagelsmann nach den Enttäuschungen von 2018 und 2022 tatsächlich Früchte trägt.

Die Wettquoten spiegeln, insbesondere vor dem ersten Gruppenspiel in Houston gegen Curaçao, eine Siegwahrscheinlichkeit mit einem in Deutschland nicht erlaubten -3,5 Asian Handicap von 97 % wider. In anderen Worten rechnen die Buchmacher damit, dass Deutschland den WM-Debütanten mit mindestens vier Treffern Unterschied bezwingen wird. Das wiederum könnte unter anderem Jamal Musiala in die Karten spielen.

Musialas physische Frische und räumliche Dominanz

Geht es um Wetten auf den Torschützenkönig der WM 2026, bietet Bet365 für Tipps auf Jamal Musiala eine Quote von 67.00 an. Diese hohe Quote hängt mit ziemlicher Sicherheit mit der für den Stürmer des FC Bayern äußerst schwierigen Saison zusammen: Musiala fiel nach der Verletzung bei der Klub-WM 2026 zunächst sechs Monate aus, ehe er sich im März abermals am selben Knöchel verletzte.

Deshalb steuerte Vincent Kompany Musialas Einsätze behutsam, und auch seine 0,3 Tore pro 90 Minuten in der Nationalmannschaft spiegeln nicht sein wahres Potenzial wider. Dieses legte er allerdings bei der Euro 2024 an den Tag, als er in fünf Spielen drei Treffer erzielte.

Zudem bringen die verhältnismäßig wenigen Pflichtspielminuten im Hinblick auf die WM 2026 den Vorteil der physischen Frische mit sich. Denn gerade bei einem Sommerturnier mit enormen Distanzen und extremen Klimabedingungen wird die Müdigkeit zum größten Faktor avancieren. Musiala hingegen verfügt – sofern er fit bleibt – über frische Beine.

Außerdem ist er wie geschaffen dafür, tief stehende Abwehrriegel zu knacken. Da gegen Curaçao reine Schnelligkeit vermutlich kaum helfen wird, nimmt Musiala eine Schlüsselrolle ein: Er kann im Strafraum Abwehrketten im Alleingang ausspielen, und das, ohne auf Umschaltmomente angewiesen zu sein.

So stehen die Chancen für Kai Havertz als Torschützenkönig

Kai Havertz krönte sich mit dem FC Arsenal zum englischen Meister und reist nach dem Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain zur Vorbereitung auf die WM 2026. Seine Werte in der Saison 2025/2026 bei den Gunners – mit 18 Schüssen, einem xG-Wert von 3,13 und 2,34 xGOT – spiegeln seine Spielintelligenz und seine Mannschaftsdienlichkeit wider.

Unter Nagelsmann avancierte Havertz in der DFB-Auswahl zur bevorzugten Option im Sturmzentrum sowie zum designierten Elfmeterschützen. Doch er macht häufig Platz für seine nachrückenden Mitspieler, was seine Schussfrequenz senkt und damit sein Potenzial für eine hohe Toranzahl einschränkt. Trotzdem quotiert ihn Bet365 im Torschützenmarkt mit 34.00.

Das spricht gegen den "Goldenen Schuh" für Nick Woltemade

Nick Woltemade wechselte im Sommer 2025 zu Newcastle United und brachte es dort auf elf Tore in 51 Pflichtspielen. Zudem hat er den Titel des Torschützenkönigs bei der U21-EM 2025 auf seiner Visitenkarte stehen.

Doch bei Newcastle United kommt Woltemade oft sehr tief im Mittelfeld oder als hängende Spitze zum Einsatz, weswegen er weit weg vom gegnerischen Tor agiert. Auch deshalb plant Nagelsmann, den 1,98 Meter großen Hünen maximal 30 Meter vor dem gegnerischen Tor aufzustellen, damit er seine physische Wucht ausspielen kann.

Zudem bietet er als Backup von Havertz eine interessante taktische Variante gegen tief stehende Gegner. Ebenso wie für den Akteur des FC Arsenal offeriert Bet365 für ihn eine Quote von 34.00. Doch diese ist auch aufgrund der Rotationsrisiken mit Vorsicht zu genießen.

Könnte Florian Wirtz zum Torschützenkönig avancieren?

Ebenso wie Nick Woltemade wechselte Florian Wirtz in der vergangenen Saison in die englische Premier League. Beim FC Liverpool stehen für ihn nach 49 Pflichtspielen sieben Tore sowie sieben Assists zu Buche, obwohl er mit der Härte des englischen Fußballs anfangs Probleme hatte und Sonderschichten im Kraftraum einlegen musste.

Bei der DFB-Auswahl fungiert Wirtz in erster Linie als kreativer Motor. Da er also primär Chancen herausspielt, würden sich – wenn in Deutschland erlaubt – Wetten auf die meisten Turniervorlagen eher anbieten. Der deutlich unwahrscheinlichere „Goldene Schuh“ wird bei Bet365 mit einer Quote von 41.00 geführt.

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