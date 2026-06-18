Brasilien vs Haiti Wett Tipp: Seleção vor deutlicher Trotzreaktion

Unser Betting-Experte geht davon aus, dass Brasilien nach der Enttäuschung am ersten Spieltag die passende Antwort liefert, die drei Punkte einfährt und den Kampf um den Gruppensieg neu entfacht.

Die besten Wetten für Brasilien vs Haiti

Torschütze zu beliebigem Zeitpunkt – Vinícius Júnior zu einer Quote von 1.66 auf bet365

1X2 & Tore Über/Unter – Brasilien & Über 3,5 Tore zu einer Quote von 1.90 auf bet365

Beide Teams treffen (BTTS) – Ja zu einer Quote von 2.20 auf bet365

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Brasilien 3:1 Haiti

Torschützen-Wett Tipp: Brasilien – Vinícius Júnior, Raphinha, Igor Thiago; Haiti – Wilson Isidor

Brasilien hält einen beeindruckenden Rekord: Seit 1982 beendete die Seleção jede einzelne WM-Gruppenphase als Tabellenerster. Jeder weitere Punktverlust im Lincoln Financial Field in Philadelphia könnte diesen Meilenstein nun ernsthaft gefährden. Der fünfmalige Weltmeister muss in dieser Partie voll auf Sieg spielen, um im Rennen um Platz eins zu bleiben.

Zudem riskieren die Männer von Carlo Ancelotti ohne einen Dreier das vorzeitige Aus bzw. das Verpassen der direkten Qualifikation für die K.-o.-Runde. Zum Auftakt erlebte die Seleção eine kalte Dusche, als Marokko überraschend in Führung ging. Am Ende reichte es nach dem Ausgleich immerhin noch für eine Punkteteilung.

Erschreckend: Es war das erste Mal seit 23 WM-Spielen, dass Brasilien mehr Torschüsse des Gegners zulassen musste (14), als man selbst abfeuerte (12). Ancelotti wird alles daran setzen, dass man nicht zum ersten Mal seit 1978 die ersten beiden Gruppenspiele einer WM ohne Sieg beendet. Ein Gegner wie Haiti kommt da für die Männer in Gelb und Blau gerade recht.

Haiti kann trotz der Auftaktniederlage gegen Schottland erhobenen Hauptes in diese Partie gehen. Trainer Sébastien Migné dürfte stolz auf den Auftritt seiner Mannschaft sein, die sich gegen die Europäer teuer verkauft hat. Ein Überraschungscoup gegen den Favoriten könnte den Außenseiter zumindest in eine glänzende Position bringen, um sich als einer der besten Gruppendritten für die nächste Runde zu qualifizieren.

Voraussichtliche Aufstellungen für Brasilien vs Haiti

Brasilien: Alisson, Ibañez, Marquinhos, Magalhães, Santos, Casemiro, Guimarães, Paquetá, Raphinha, Vinícius Júnior, Thiago

Haiti: Placide, Arcus, Adé, Delcroix, Expérience, Deedson, Jacques, Bellegarde, Providence, Pierrot, Isidor

Vinícius Júnior brennt auf weitere Tore

Vinícius Júnior war im vergangenen Match der entscheidende Faktor für die Brasilianer, als er mit einem genialen Treffer den Ausgleich gegen Marokko herbeiführte. Der Angreifer von Real Madrid hat sein erstes Turniertor damit bereits auf dem Konto, was ihm für die anstehende Aufgabe zusätzlichen Schub verleihen dürfte. Mit fünf Ballkontakten im gegnerischen Sechzehner verzeichnete er zudem den Bestwert aller Spieler auf dem Platz.

Gegen die Atlaslöwen reichte "Vini" ein einziger kontrollierter Abschluss, um direkt zu knipsen. Zwar fehlte es seinem Passspiel im letzten Drittel hier und da noch an der gewohnten Präzision, doch das lebenswichtige Tor ging auf sein Konto. Genau aus diesem Grund tippen wir darauf, dass der Flügelstürmer auch gegen Haiti wieder zuschlagen wird.

Ein Blick auf die Statistik untermauert das: In seinen letzten vier Einsätzen für Klub und Nationalmannschaft war er an vier Toren direkt beteiligt. Drei Treffer erzielte er in diesem Zeitraum selbst – zwei davon in den jüngsten drei Länderspielen. Das spricht eine klare Sprache für das Duell am Samstagmorgen.

Brasilien vs Haiti Wette 1: Torschütze zu beliebigem Zeitpunkt – Vinícius Júnior zu einer Quote von 1.66 auf bet365

Klassenunterschied als entscheidender Faktor

Die individuelle Qualität der Brasilianer wird in dieser Begegnung zweifellos den Ausschlag geben. Die Mannschaft weiß ganz genau, was in Gruppe C auf dem Spiel steht. Satte 76 Plätze trennen die beiden Nationen in der FIFA-Weltrangliste – ein klarer Erfolg für die Seleção ist also das einzig logische Szenario.

Ancelottis Auswahl ist seit vier Partien ungeschlagen (drei Siege, ein Remis). Zudem weisen die Südamerikaner bei Weltmeisterschaften eine makellose Bilanz gegen CONCACAF-Teams auf: Acht von neun Partien wurden gewonnen, bei nur einem Unentschieden. Haiti agiert defensiv zwar durchaus diszipliniert, doch Brasilien bringt zu viel Offensivpower mit, um sich aufhalten zu lassen.

Les Grenadiers mussten zuletzt zwei Niederlagen in Folge einstecken und gewannen nur eines ihrer vergangenen fünf Spiele. Hinzu kommt, dass die Seleção alle drei bisherigen direkten Duelle für sich entscheiden konnte – darunter ein deutliches 7:1 beim letzten Aufeinandertreffen. Da Brasilien in der jüngeren Vergangenheit sechsmal traf und Haiti immerhin viermal einnetzte, dürfen wir uns auf ein echtes Torfestival einstellen.

Brasilien vs Haiti Wette 2: 1X2 & Tore Über/Unter – Brasilien & Über 3,5 Tore zu einer Quote von 1.90 auf bet365

Haiti nutzt die wacklige DFB-Zentrale

Obwohl Brasilien mit Gabriel Magalhães und Marquinhos zwei der weltbesten Innenverteidiger in den eigenen Reihen hat, präsentierte sich die Defensive zuletzt extrem anfällig. In jedem der letzten sechs Länderspiele musste das Team mindestens ein Gegentor schlucken – insgesamt acht in diesem Zeitraum. Offensiv agieren sie dafür gewohnt eiskalt (14 Tore in derselben Spanne).

Haiti hat definitiv das Werkzeug, um von diesen defensiven Abstimmungsproblemen zu profitieren – vor allem mit Blick auf ihre jüngste Torquote. Les Grenadiers erzielten sechs Treffer in den vergangenen fünf Spielen, wobei allein vier davon gegen ein defensivstarkes Neuseeland heraussprangen. Wenn die Migné-Elf mit Mut und Selbstvertrauen agiert, ist die brasilianische Abwehr zu knacken.

Dass Panama in einem Vorbereitungsspiel gleich doppelt gegen Ancelottis Starensemble traf, sollte den Haitianern Mut machen, den gegnerischen Keeper zu prüfen. Auch wenn der Underdog in diesem Match wohl kaum mehr als einmal treffen wird – der Value auf dem "Beide Teams treffen"-Markt macht diesen Wett Tipp extrem attraktiv.

Brasilien vs Haiti Wette 3:Beide Teams treffen (BTTS) – Ja zu einer Quote von 2.20 auf bet365

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