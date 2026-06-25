bet365 Turnier-Challenge: Gewinne bis zu 50.000 € an Preisen bei der WM 2026

Sammle bei dieser Ausgabe der „Turnier-Challenge“ Punkte mit deinen WM-Tipps und klettere in der Rangliste nach oben. Das Beste daran: Die Gewinne werden über vier Spieltage verteilt, sodass du in jeder Runde die Chance auf bis zu 5.000 € hast. Obendrauf wartet ein fetter Hauptpreis von 30.000 € auf den Sieger der Gesamtwertung.

Finde jetzt heraus, wie du teilnehmen kannst, wie das Punktesystem funktioniert und wie du dir deine Gewinnchancen bei dieser packenden Challenge sicherst.

*Turnier-Challenge - Gewinne Bis Zu €50.000 Pro Spieltag GEWINNE BIS ZU €50.000 PRO SPIELTAG

Nur für neue und teilnahmeberechtigte Kunden verfügbar. AGB gelten.

Wie kann ich teilnehmen?

Die Teilnahme an der bet365 „Turnier-Challenge“ ist unkompliziert und sorgt für extra Spannung. Befolge einfach diese einfachen Schritte:

Schritt 1: Logge dich in dein Wettkonto ein. Falls du noch kein Konto hast, registriere dich über diesen Link. Schritt 2: Gehe im Bereich „Fußball“ auf „Gratisspiele“ und wähle die „Turnier-Challenge“ aus. Dort findest du die Option zur Teilnahme. Schritt 3: Gib deine Tipps für die Spiele der Weltmeisterschaft 2026 ab. Schritt 4: bet365 hat das Feature „Deine Ligen“ integriert. Damit kannst du private Ranglisten erstellen und dich direkt mit deinen Freunden messen.

Bitte beachte, dass nur eine Teilnahme pro Person erlaubt ist. Deine Prognosen können bis zum Anpfiff des jeweiligen Spiels jederzeit aktualisiert oder zurückgesetzt werden. Sobald das Spiel läuft, sind keine Anpassungen mehr möglich.

🏆 Preise und Gewinnverteilung während des Turniers

Die Turnier-Challenge für die WM 2026 schüttet die Gewinne über verschiedene Phasen des Turniers aus. Belohnt werden dabei sowohl deine Performance an einzelnen Spieltagen als auch deine Konstanz über den gesamten Turnierverlauf.

Als Teilnehmer kannst du dir Gewinne in mehreren Teilranglisten sichern, die den jeweiligen Spieltagen zugeordnet sind. Gleichzeitig spielst du natürlich um den großen Hauptpreis mit, der nach dem Finale basierend auf der finalen Gesamtabrechnung vergeben wird.

Phase Gewinn Spieltag 1 Rangliste mit Gewinnen Spieltag 2 Rangliste mit Gewinnen Spieltag 3 Rangliste mit Gewinnen Sechzehntelfinale (R32) Rangliste mit Gewinnen Achtelfinale (R16) Keine Gewinne Viertelfinale Keine Gewinne Halbfinale Keine Gewinne Finale Hauptpreis der Gesamtwertung

Insgesamt gibt es während des Turniers also vier Runden, in denen Preisgelder ausgeschüttet werden – mit bis zu 5.000 € pro Spieltag. Dazu kommt der Gesamtsieg, der dem Erstplatzierten der Gesamtwertung starke 30.000 € einbringt. Auf diese Weise hast du im Laufe des Turniers immer wieder neue Chancen auf einen Gewinn – egal, ob durch einen genialen Zwischensprint in einer bestimmten Phase oder durch deine konstante Experten-Performance über die gesamte WM hinweg.

Deine Ligen: Tritt gegen deine Freunde an

Mit der Funktion „Deine Ligen“ kannst du private Wettbewerbe erstellen und dich während des gesamten Turniers direkt mit deinen Freunden duellieren. Um einer Liga beizutreten, müssen die Teilnehmer lediglich einen Code oder den Liganamen teilen bzw. eingeben. So lassen sich im Handumdrehen maßgeschneiderte Gruppen für den Wettkampf unter Familie, Freunden oder Arbeitskollegen erstellen.

Sobald ein Spieltag startet, können die Mitglieder der Liga die Tipps der anderen Teilnehmer einsehen. Du siehst also genau, auf welche Ergebnisse deine Konkurrenten gesetzt haben und kannst deren Performance in der Tabelle live mitverfolgen. Das sorgt für eine zusätzliche soziale und kompetitive Komponente, da du deine Treffer in Echtzeit mit dem Rest der Gruppe vergleichen kannst.

Darüber hinaus lassen sich die Ligen personalisieren, um exklusive Wettbewerbe für eine bestimmte Community zu erstellen. Über einzigartige Zugangscodes ist sichergestellt, dass auch wirklich nur eingeladene User mitspielen.

Regeln und Teilnahmebedingungen der Challenge

Sollten mehrere Teilnehmer gleichauf auf einer Gewinnplatzierung landen, wird der entsprechende Betrag zu gleichen Teilen unter allen Gewinnern aufgeteilt.

Die Gewinne können in Form von Wettcredits ausgezahlt werden. Die Gutschrift erfolgt, sobald die entsprechenden Spielergebnisse offiziell bestätigt sind.

Wettcredits selbst sind nicht auszahlbar. Lediglich die daraus resultierenden Nettogewinne können ausgezahlt werden.

Die Wettcredits verfallen sieben Tage nach ihrer Gutschrift (oder nach der letzten erhaltenen Aufladung).

bet365 behält sich das Recht vor, vergebene Preise oder Wettcredits zurückzufordern, falls Fehler bei der Ergebnisermittlung oder ein Missbrauch der Aktion festgestellt werden.

Die Verfügbarkeit der Turnier-Challenge kann nicht garantiert werden und durch technische Störungen beeinträchtigt werden.

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