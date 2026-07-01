Belgien gegen Senegal : ODDSET boostet die Quote für mehr als 1,5 Tore auf 20,0!

Der traditionsreiche Buchmacher ODDSET wartet pünktlich zu dieser Partie mit einem exklusiven Angebot auf. Du erhältst einen massiven Quotenboost für den Wettmarkt "Mehr als 1,5 Tore". Statt der regulären Quote von 1,32 sichern sich Neukunden hier die Spitzenquote von 20,0. Sichere Dir dieses Angebot für das heutige Spiel!

Analyse der Quote

⚽ Form & Statistik: Du siehst, dass beide Teams in den letzten Spielen eine hohe Offensivqualität bewiesen haben. Sowohl Belgien als auch der Senegal verfügen über internationale Top-Stürmer, die regelmäßig für Treffer sorgen. Zwei Tore im gesamten Spielverlauf sind bei dieser Offensivpower statistisch sehr wahrscheinlich.

Du siehst, dass beide Teams in den letzten Spielen eine hohe Offensivqualität bewiesen haben. Sowohl Belgien als auch der Senegal verfügen über internationale Top-Stürmer, die regelmäßig für Treffer sorgen. Zwei Tore im gesamten Spielverlauf sind bei dieser Offensivpower statistisch sehr wahrscheinlich. ⚔️ Der Kontext: Da es um wichtige Punkte in der Weltmeisterschaft geht, wird keine der Mannschaften defensiv auf ein Unentschieden spielen. Ein frühes Tor wird die Partie komplett öffnen. Das zwingt das gegnerische Team dazu, die Defensive zu lockern und erhöht die Chance auf weitere Treffer deutlich.

Da es um wichtige Punkte in der Weltmeisterschaft geht, wird keine der Mannschaften defensiv auf ein Unentschieden spielen. Ein frühes Tor wird die Partie komplett öffnen. Das zwingt das gegnerische Team dazu, die Defensive zu lockern und erhöht die Chance auf weitere Treffer deutlich. 🚀Value-Aspekt: Der Sprung von der Standardquote 1,32 auf die sensationelle Boost-Quote von 20,0 bietet Dir einen massiven Mehrwert. Das mathematische Verhältnis zwischen dem geringen Risiko von mindestens zwei Toren und der enormen Quote stellt einen attraktiven Vorteil für Neukunden dar.

So verwendest du den Bonus

Das Einlösen des Quoten-Turbos ist in nur wenigen Schritten erledigt. Das ist eine einfache Angelegenheit:

Öffne die App von ODDSET über den Promotions-Link auf dieser Seite. Registriere Dein neues Spielkonto als Neukunde. Nutze den ODDSET Bonuscode bei der Registrierung, um als Neukunde einen Willkommensbonus von bis zu 110 € zu erhalten. Zahle mindestens 5,00 EUR ein (höhere Einzahlungen sind möglich). Wähle das Spiel Belgien - Senegal aus. Platziere Deine erste Wette als Einzelwette auf den Markt "Mehr als 1,5 Tore" vor Spielbeginn. Der Wetteinsatz muss exakt 5,00 EUR betragen. Füge keine weiteren Tipps zum Wettschein hinzu.

Wichtiger Hinweis: Aus technischen Gründen zeigt Dir der Wettschein nur die reguläre Standardquote von 1,32 an. Die Abrechnung und Gewinnermittlung erfolgen nach dem Spiel jedoch automatisch auf Basis der korrekten Turbo-Quote von 20,0.

Die Bonusbedingungen im Detail

ODDSET überzeugt mit transparenten Bedingungen, die strenge stringente Umsatzanforderungen beinhalten. Im Erfolgsfall wird Dein Einsatz von 5,00 EUR als Bargeld ausgezahlt. Der restliche Gewinn von 100,00 EUR wird Dir als Bonusguthaben gutgeschrieben.

Bedingung Details Mindestquote 1,75 für Einzelwetten (bei Kombiwetten: Gesamtquote mindestens 1,75) Umsatzfaktor 8-facher Umsatz des Bonusbetrags (Gesamteinsatz von 800,00 EUR) Zeitraum 30 Tage ab Gewährung des Guthabens Verifizierung Vollständige Verifizierung des Kontos vor Auszahlung notwendig

Während das Angebot durch die enorme Quote besticht, eignet es sich aufgrund des achtfachen Umsatzes vor allem für Tipper, die innerhalb von 30 Tagen regelmäßig Wetten mit der Mindestquote von 1,75 platzieren möchten. Nach der Erfüllung aller Bedingungen steht Dir das Guthaben uneingeschränkt zur Verfügung. Dies rundet das Gesamtpaket ab.



Vor- und Nachteile des ODDSET-Quotenboosts

Ein detaillierter Blick auf die Konditionen hilft bei der fairen Bewertung des Angebots:

Vorteile:

✅ Massiver Quoten-Sprung: Eine Steigerung von der regulären Quote 1,32 auf die absolute Spitzenquote von 20,0.

✅ Sehr wahrscheinliches Szenario: Der Wettmarkt "Mehr als 1,5 Tore" ist bei dieser Offensivpower statistisch sehr risikoarm.

✅ Faires Zeitfenster: Mit 30 Tagen bleibt genügend Zeit, um die Bedingungen in Ruhe zu erfüllen.

✅ Seriosität: ODDSET ist ein traditionsreicher und staatlich lizenzierter deutscher Buchmacher (GGL).

Nachteile / Einschränkungen:

❌ Strenge Umsatzbedingungen: Der Zusatzgewinn (100,00 EUR) muss vor einer Auszahlung 8-mal umgesetzt werden (800,00 EUR Gesamteinsatz).

❌ Mindestquote beim Umsatz: Für das Freispielen gilt eine sportliche Mindestquote von 1,75.

❌ Strikte Vorgaben: Gilt ausschließlich für Neukunden und erfordert einen exakten Einsatz von 5,00 EUR als Einzelwette vor Spielbeginn.

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