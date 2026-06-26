Algerien vs Österreich Prognosen: Duell um den zweiten Gruppenplatz

Unsere Wett-Experten rechnen damit, dass in Algerien vs Österreich die Tore primär nach der Pause fallen und Gregoritsch bzw. Arnautovic trifft.

Beste Wetten für Algerien vs Österreich

Halbzeit mit den meisten Toren - 2. Halbzeit Quote 2.10 bei bet365

Spielhälfte mit den meisten Toren - Österreich 2. Hälfte Quote 2.50 bei bet365

Einer der beiden erzielt ein Tor - Michael Gregoritsch, Marko Arnautovic Quote 1.92 be bet365

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Unsere Analyse: Die Form der Wüstenfüchse und der Rot-Weiß-Roten

Sowohl Algerien als auch Österreich verzeichneten in ihren bisherigen Auftritten in der Gruppe J Siege gegen Jordanien und Niederlagen gegen Argentinien. Nach dem 0:3 gegen den amtierenden Weltmeister kehrten die Wüstenfüchse mit dem 2:1 gegen die Ritterlichen auf die Siegerstraße zurück. Doch die Rot-Weiß-Roten weisen nach dem 3:1 gegen den Debütanten und dem 0:2 gegen die Albiceleste die bessere Tordifferenz auf.

Deswegen würde das Team von Ralf Rangnick bei einem Unentschieden die Vorrunde als Zweiter abschließen. Argentinien beendete am Montag eine Serie mit vier Siegen aus ebenso vielen Auftritten in diesem Jahr. Vor dem 3:1 gegen Jordanien hatte Österreich vor heimischer Kulisse das 5:1 gegen Ghana und zwei 1:0 gegen Südkorea sowie gegen Tunesien gefeiert.

Algerien hingegen hatte vor dem 0:3 zum Auftakt gegen die Albiceleste im Juni Holland mit 1:0 sowie Bolivien mit 4:0 bezwungen. Im März hatte die Elf von Vladimir Petkovic das 7:0 gegen Guatemala und die Nullnummer gegen Uruguay verzeichnet. Beim Afrika Cup im Januar war im Viertelfinale mit dem 0:2 gegen Nigeria Endstation gewesen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Algerien vs Österreich

Algerien – voraussichtliche Aufstellung: Zidane, Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait Nouri, Boudaoui, Bentaleb, Hadj Moussa, Maza, Chaibi, Gouiri

Zidane, Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait Nouri, Boudaoui, Bentaleb, Hadj Moussa, Maza, Chaibi, Gouiri Österreich – voraussichtliche Aufstellung: Schlager, Posch, Danso, Alaba, Laimer, Seiwald, Schlager, Schmid, Wanner, Sabitzer, Gregoritsch

In Algerien vs Österreich fallen die Tore vor allem nach der Pause

Argentinien traf in seinem 2:0 gegen Österreich einmal pro Spielhälfte. Doch beim 3:1 der Rot-Weiß-Roten gegen Jordanien waren drei der vier Tore nach dem Seitenwechsel zustande gekommen. Und in den Testspielen gegen Ghana (5:1), gegen Südkorea (1:0) sowie gegen Tunesien (1:0) war ausschließlich die Führung gegen die Black Stars zuvor gelungen.

Zudem gab es auch in den letzten vier Auftritten von Algerien in der ersten Spielhälfte weniger Treffer. Dieses Muster hatte zunächst auf das 1:0 gegen Holland und auf das 4:0 gegen Bolivien mit drei Treffern nach der Pause zugetroffen. Es folgten je zwei Gegentreffer beim 0:3 gegen Argentinien und nach einem Rückstand beim 2:1 gegen Jordanien.

Aus diesen Gründen lohnt sich vor dem Auftaktspiel Algerien vs Österreich ein Blick auf den Markt Halbzeit mit den meisten Toren - 2. Halbzeit.

Algerien vs Österreich Wette 1: Halbzeit mit den meisten Toren - 2. Halbzeit Quote 2.10 bei bet365

Die Rot-Weiß-Roten netzen vor allem nach der Pause ein

Österreich traf also vor dem 0:2 gegen Argentinien etwa in seinen ersten vier Länderspielen in diesem Jahr insgesamt zehnmal. Doch ausschließlich beim 5:1 gegen Ghana sowie beim WM-Auftakt gegen Jordanien gelang die Führung vor dem Seitenwechsel. Bei den 1:0-Siegen gegen Südkorea sowie am 1. Juni gegen Tunesien endete die erste Spielhälfte torlos.

Überdies ließ Algerien zwei seiner Gegentore gegen Argentinien nach der Halbzeit zu. Und bei der vorletzten Niederlage, dem 0:2 gegen Nigeria beim Afrika Cup, waren beide Treffer nach der Pause gefallen.

Trotz Jordaniens Pausenführung gegen Algerien zählt die Option Spielhälfte mit den meisten Toren - Österreich 2. Hälfte zu den plausiblen Märkten.

Algerien vs Österreich Wette 2: Spielhälfte mit den meisten Toren - Österreich 2. Hälfte Quote 2.50 bei bet365

Gegen Algerien treffen für Österreich Gregoritsch bzw. Arnautovic

Marko Arnautovic verwertete bei seinem WM-Debüt in der Nachspielzeit einen Elfmeter zum 3:1 gegen Jordanien. Damit netzte der Rekordteamspieler erstmals seit seinem Doppelpack bei Zypern im November wieder für die Rot-Weiß-Roten ein. Doch in der 67. Minute war sein vermeintliches 2:1 gegen Jordanien nach einem Handspiel aberkannt worden.

Wie Rangnick erklärte, könnte Arnautovic momentan nicht 60 oder 70 Minuten auf dem Platz stehen. Deshalb dürfte Michael Gregoritsch ebenso wie gegen Argentinien von Beginn an spielen. Für die Nationalmannschaft traf er zuletzt Ende März beim 5:1 gegen Ghana, aber gegen die defensivstarke Albiceleste gab es einen Torschuss ab.

Deshalb gehört die Option Einer der beiden erzielt ein Tor - Michael Gregoritsch, Marko Arnautovic zu den plausiblen Algerien vs Österreich Prognosen.

Algerien vs Österreich Wette 3: Einer der beiden erzielt ein Tor - Michael Gregoritsch, Marko Arnautovic Quote 1.92 bei bet365

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