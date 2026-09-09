Für diesen Kracher hat NEO.bet ein exklusives Angebot für Neukunden vorbereitet. Statt der regulären Quote von 1,70 erhältst du für einen Tipp auf einen Sieg von Liverpool eine stark erhöhte Quote von 17,0. In nur wenigen Schritten sicherst du dir diesen klaren Vorteil für das anstehende Spiel.

Analyse der Quote

Form & Statistik: Du siehst, dass Liverpool in den letzten Spielen besonders heimstark aufgetreten ist und eine hohe Effizienz im Abschluss zeigt.

Der Kontext: Da es in diesem Duell um entscheidende Punkte in der Gruppenphase geht, wird Liverpool von Beginn an auf Sieg spielen und das Heft des Handelns in die Hand nehmen.

Value-Aspekt: Der Sprung von der regulären Quote 1,70 auf die geboostete Quote von 17,0 bietet dir einen massiven Mehrwert und macht die Wettabgabe mathematisch attraktiv.

So verwendest du den Boost

Registriere dich in nur wenigen Schritten als Neukunde bei NEO.bet. Zahle Guthaben auf dein neues Wettkonto ein und wähle deinen bevorzugten Willkommensbonus (Profi Bonus mit 100% bis 100 € oder Starter Bonus mit 200% bis 50 €). Aktiviere den Willkommensboost direkt in der Bonuskachel deines Wettkontos. Wähle das Spiel Liverpool gegen Atletico Madrid aus und platziere deine Wette auf "Liverpool gewinnt" mit einem Maximaleinsatz von 5 €.

Weitere Details zur Aktivierung und zu etwaigen Zusatzbedingungen findest du auf der Seite zum NEO.bet promotion code – dort ist auch beschrieben, ob Gewinne als Echtgeld oder in anderer Form ausgezahlt werden.

Bedingungen des NEO.bet Quotenboosts

Detail Vorgabe Zielgruppe Ausschließlich Neukunden (ab 18 Jahren) Länder Deutschland, Österreich, Luxemburg Maximaleinsatz Exakt 5,00 € Frist Nur gültig bis zum Spielbeginn am 09.09.2026 um 21:00 Uhr Besonderheiten Kein Cashout / Early Payout möglich; nicht mit Freiwetten kombinierbar

Vor- und Nachteile

Vorteile

✅ Extrem starker Quotenboost von 1,70 auf 17,0 für die Siegwette von Liverpool.

✅ Der Willkommensboost lässt sich direkt mit dem regulären Neukundenbonus (Starter- oder Profi-Bonus) kombinieren.

✅ In nur wenigen Schritten über die Bonuskachel des Wettkontos aktivierbar.

Nachteile

❌ Das Angebot richtet sich ausschließlich an Neukunden mit Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder Luxemburg.

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