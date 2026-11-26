Unsere Wett-Experten rechnen bei Werder Bremen vs Borussia Mönchengladbach etwa damit, dass Füllkrug eines von 2, 3 oder 4 Heimtoren beisteuert.

Alle Quoten werden von bet365 bereitgestellt, sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können sich ändern.

Beste Wetten für Werder Bremen vs Borussia Mönchengladbach

Anzahl der Tore von Werder Bremen 2-4 Quote 1,72 bei bet365

Torschütze Niclas Füllkrug zu einem beliebigen Zeitpunkt Quote 1.91 bei bet365

Mehr als 2.5 Tore & Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Ja Quote 1.73 bei bet365

Weitere Details und Quoten sind auf den offiziellen Buchmacher-Websites zu finden; für zusätzliche Infos stehen folgende Seiten bereit:

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Unsere Analyse: Die Form der Grün-Weißen und der Fohlen

Nach der 0:1-Auswärtsniederlage gegen den VfB Stuttgart vor der Länderspielpause kehrte Werder Bremen am Sonntag mit dem 4:0 gegen den HSV auf die Siegerstraße zurück. Gleichzeitig feierten die Grün-Weißen den fünften Sieg in zehn Spieltagen und den vierten in den bisherigen fünf Heimpartien.

Nach dem 2:2 im Weserstadion gegen den SC Paderborn hatten sie zunächst das 3:2 in Mainz und das 2:0 gegen die TSG Hoffenheim eingefädelt.

Völlig anders sieht die Bilanz von Borussia Mönchengladbach aus, das in der Bundesliga 2026/27 vier Punkte aus zehn Partien holte. Dabei nahmen die Fohlen nur Ende Oktober mit dem 3:2 in Stuttgart und dem 0:0 gegen den SC Paderborn Zählbares mit. Vor und nach der Länderspielpause unterlagen sie beim HSV mit 1:3 und gegen Borussia Dortmund mit 0:1.

Voraussichtliche Aufstellungen für Werder Bremen vs Borussia Mönchengladbach

Werder Bremen – voraussichtliche Aufstellung: Hein, Arthur, Pieper, Friedl, Deman, Regeer, Reis, Chuki, Dinkci, Njinmah, Füllkrug

Borussia Mönchengladbach – voraussichtliche Aufstellung: Fernand Batz, Diks, Itakura, Chiarodia, Scally, Sander, Neuhaus, Castrop, Hack, Mohya, Machino

Werder Bremen vs Borussia Mönchengladbach mit zwei bis vier Heimtoren

Nur in drei der bisherigen Auftritte in der Bundesliga 2026/27, und ausschließlich in der Ferne, markierte Werder Bremen nicht zwei, drei oder vier Treffer. Zu Hause gelang das beim 3:1 gegen RB Leipzig, beim 3:2 gegen Augsburg, beim 2:2 gegen Paderborn, beim 2:0 gegen Hoffenheim und beim 4:0 gegen den HSV. Dazu kamen etwa das 2:2 in Dortmund und das 3:2 in Mainz.

Borussia Mönchengladbach verzeichnete in seinen jüngsten Heimspielen das 0:0 gegen den SC Paderborn und das 0:1 gegen Borussia Dortmund. Doch mit Ausnahme des 0:5-Auswärtsdebakels in Freiburg von Mitte September ließen die Fohlen in allen weiteren Ligapartien zwei bis vier Tore zu. So gab es etwa ab Mitte Oktober in der Ferne das 1:2 in Köln, das 3:2 in Stuttgart sowie das 1:3 beim Hamburger SV.

Deshalb gehört der Markt Anzahl der Tore von Werder Bremen 2-4 zu den plausiblen Optionen vor dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach.

Werder Bremen vs Borussia Mönchengladbach Wette 1: Anzahl der Tore von Werder Bremen 2-4 Quote 1,72 bei bet365

Füllkrug netzt auch gegen die Fohlen ein

Nachdem er folgerichtig beim 0:1 in Stuttgart leer ausgegangen war, erzielte Niclas Füllkrug beim 4:0 gegen den Hamburger SV sein zehntes Tor in der Bundesliga 2026/27. Dabei setzte er trotz eines xG-Werts von 0,58 in der 92. Minute doch noch den Deckel drauf. Somit trug er sich in acht seiner jüngsten neun Meisterschaftsspiele in die Schützenliste ein.

Seit seiner Rückkehr zu den Grün-Weißen traf Füllkrug unter anderem in allen bisherigen Auftritten im Weserstadion. Ausschließlich beim 2:2 gegen den SC Paderborn gelang ihm das im Doppelpack. Dazu kam bisher jeweils ein Tor beim 3:1 gegen RB Leipzig, beim 3:2 gegen den FC Augsburg sowie beim 2:0 gegen die TSG Hoffenheim.

Aus diesen Gründen gehört der Markt Torschütze Niclas Füllkrug zu einem beliebigen Zeitpunkt zu den realistischen Werder Bremen vs Borussia Mönchengladbach Prognosen.

Werder Bremen vs Borussia Mönchengladbach Wette 2: Torschütze Niclas Füllkrug zu einem beliebigen Zeitpunkt Quote 1.91 bei bet365

Werder Bremen und Gladbach erzielen gemeinsam mehr als zwei Treffer

Borussia Mönchengladbach erlebte also in seinen jüngsten beiden Meisterschaftsheimspielen die Nullnummer gegen den SC Paderborn und das 0:1 gegen den BVB. Im bislang letzten Auswärtsspiel am 6. November waren die Fohlen beim Hamburger SV jedoch mit 1:3 unterlegen.

Und nach dem 1:2 in Köln und dem 3:2 in Stuttgart hatten damit zum dritten Mal in Folge in der Ferne beide Teams getroffen und insgesamt mindestens drei Tore erzielt.

Für Werder Bremen stand in den letzten drei Runden zwei Zu-Null-Heimsiegen gegen Hoffenheim (2:0) sowie gegen den HSV (4:0) die 0:1-Auswärtsniederlage in Stuttgart gegenüber. Doch etwa ab Mitte September hatten die Grün-Weißen daheim das 3:2 gegen den FC Augsburg und das 2:2 gegen den SC Paderborn geholt. Und auswärts war in dieser Phase dem 2:2 in Dortmund das 3:2 in Mainz gefolgt.

Unterm Strich lohnt sich vor dem Spiel Werder Bremen vs Borussia Mönchengladbach ein Blick auf die Option Mehr als 2.5 Tore & Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Ja.

Werder Bremen vs Borussia Mönchengladbach Wette 3: Mehr als 2.5 Tore & Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Ja Quote 1.73 bei bet365

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