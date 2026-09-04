VfB Stuttgart vs 1. FC Köln Prognosen: Eine torreiche Partie

Unsere Wett-Experten rechnen bei VfB Stuttgart vs 1. FC Köln mit insgesamt drei oder vier Treffern, von denen die meisten nach der Pause fallen.

Beste Wetten für VfB Stuttgart vs 1. FC Köln

Mehr als 2.5 Tore & Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Ja Quote 1,69 bei bet365

Halbzeit mit den meisten Toren - 2. Halbzeit Quote 1,95 bei bet365

Anzahl der Tore im Spiel 3-4 Quote 2,25 bei bet365

Unsere Analyse: Die Form der Schwaben und der Geißböcke

Für den VfB Stuttgart begann die Bundesliga 2026/27 mit dem 1:5 bei Bayern München. Damit verzeichneten die Schwaben nach dem 2:4 im April und dem 0:3 im Cupfinale die dritte Niederlage binnen vier Monaten gegen den amtierenden Doublegewinner. Vor dem 4:0 bei Hansa Rostock zum Cupauftakt hatten sie allerdings das 2:2 gegen Paris FC und das 3:1 gegen den FC Everton erreicht.

Völlig anders verlief der Ligastart für den 1. FC Köln, der nach einem zweimaligen Rückstand im RheinEnergieStadion die TSG Hoffenheim mit 3:2 bezwang. Die Domstädter knüpften somit etwa an den 2:1-Erfolg gegen Real Sociedad von Anfang August an. Mit letzterem Ergebnis hatten sie sich im DFB-Cup pflichtgemäß bei den Würzburger Kickers durchgesetzt.

Voraussichtliche Aufstellungen für VfB Stuttgart vs 1. FC Köln

VfB Stuttgart – voraussichtliche Aufstellung: Bredlow, Vagnoman, Jeltsch, Chabot, Mittelstädt, Prömel, Stiller, Undav, Leweling, Führich, Pejcinovic

Bredlow, Vagnoman, Jeltsch, Chabot, Mittelstädt, Prömel, Stiller, Undav, Leweling, Führich, Pejcinovic 1. FC Köln – voraussichtliche Aufstellung: Schwäbe, Castro-Montes, Simpson-Pusey, Lochoshvili, Mensah, Krauß, Johannesson, Skhiri, Thielmann, El Mala, Ache

Bei VfB Stuttgart vs 1. FC Köln treffen beide Teams und es fallen mindestens drei Tore

Mit Ausnahme des 8:0 gegen Bergisch Gladbach von Ende Juli erzielten etwa in allen Partien des 1. FC Köln seit Ende April beide Kontrahenten insgesamt mehr als zwei Tore.

Nach dem 1:5 bei Bayern München zum Meisterschaftsende hatte sich dieses Muster auch in den Tests gegen Hertha BSC (2:2) und Real Sociedad (2:1) fortgesetzt. Es folgten das 2:1 bei den Würzburger Kickers und das 3:2 gegen die TSG Hoffenheim.

Für den VfB Stuttgart hatte der August mit dem 2:2 gegen den Zweiten in der Ligue 1, Paris FC, und dem 3:1 gegen den Siebten in der Premier League, dem FC Everton, begonnen. Anschließend war das 0:1 beim FC Fulham zustande gekommen, ehe zum Cupauftakt das 4:0 in Rostock gefolgt war. Am Freitag schlitterten die Schwaben dann ins 1:5 bei Bayern München.

Deshalb lohnt sich vor dem Duell VfB Stuttgart vs 1. FC Köln ein Blick auf den Markt Mehr als 2.5 Tore & Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Ja.

VfB Stuttgart vs 1. FC Köln Wette 1: Mehr als 2.5 Tore & Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Ja Quote 1,69 bei bet365

In der MHPArena fallen die meisten Treffer nach der Pause

Mit Ausnahme des 4:0 in Rostock mit je zwei Toren pro Spielhälfte kamen in allen Partien des VfB Stuttgart im August nach der Halbzeit mehr Treffer zustande. So waren die Schwaben etwa beim 2:2 gegen Paris FC sowie beim 3:1 gegen den FC Everton beim Seitenwechsel mit 1:0 in Führung gelegen. Und bei der 1:5-Auswärtsniederlage gegen Bayern München unterlagen sie in der zweiten Spielhälfte mit 1:4.

Zudem fielen beim 3:2 gegen die TSG Hoffenheim, die unter anderem einen 1:0-Vorsprung verspielte, in drei der letzten vier Auftritte des 1. FC Köln die meisten Tore nach der Pause. Beim 2:2 gegen Hertha BSC hatte der Zweitligist in der zweiten Spielhälfte ein 0:1 aus seiner Sicht egalisiert. In Würzburg hingegen hatten die Geißböcke das Spiel in dieser Phase gedreht und gegen Real Sociedad gelang ihnen das einzige Tor nach der Pause.

Unterm Strich zählt die Option Halbzeit mit den meisten Toren - 2. Halbzeit zu den realistischen Märkten.

VfB Stuttgart vs 1. FC Köln Wette 2: Halbzeit mit den meisten Toren - 2. Halbzeit Quote 1,95 bei bet365

In VfB Stuttgart vs 1. FC Köln sehen wir drei oder vier Tore

Für den VfB Stuttgart begann also die Bundesliga 2026/27 mit dem 1:5 bei Bayern München. Doch von Anfang Mai bis Anfang August waren in fünf Partien gegen Erstligisten aus Topnationen immer drei bis vier Treffer gefallen. So hatten die Schwaben exemplarisch Anfang August in Weinstadt das 2:2 gegen Paris FC und in der MHPArena das 3:1 gegen den FC Everton erreicht.

Beim 1. FC Köln hatte der Juli mit dem 2:2 gegen Hertha BSC geendet. Dem Unentschieden auf österreichischem Boden war im RheinEnergieStadion das 2:1 gegen Real Sociedad gefolgt. An selber Stelle gelang am Samstag das 3:2 gegen die TSG Hoffenheim.

Trotzdem zählt die Option Anzahl der Tore im Spiel 3–4 zu den plausiblen VfB Stuttgart vs 1. FC Köln Prognosen.

VfB Stuttgart vs 1. FC Köln Wette 3: Anzahl der Tore im Spiel 3-4 Quote 2,25 bei bet365

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