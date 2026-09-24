Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Frankreich früh die Kontrolle übernimmt und das Spiel gegen türkische Gastgeber ohne eigenes Gegentor für sich entscheidet.

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Die besten Wetten für Türkei vs Frankreich

1X2 1. Halbzeit – Frankreich zu einer Quote von 1,95 bei bet365

Torschütze – Michael Olise zu einer Quote von 2,80 bei bet365

Sieg zu Null – Frankreich zu einer Quote von 2,80 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp : Türkei 0:2 Frankreich

: Türkei 0:2 Frankreich Torschützen-Wett-Tipp: Frankreich – Olise, Mbappé

Die Türkei und Frankreich starten am Freitagabend in Kocaeli in die Gruppe A1 der Nations League 2026/27. Für Zinedine Zidane ist es die erste Partie als Trainer der französischen Nationalmannschaft.

Zidane übernahm von Didier Deschamps, der nach einer enttäuschenden Weltmeisterschaft für Les Bleus seinen langjährigen Posten räumte. Frankreich war vor dem Turnier Titelfavorit, landete am Ende aber nur auf Platz 4 nach einer 4:6-Niederlage im Spiel um Platz drei gegen England.

Zidanes neue Ära beginnt mit fünf bislang nicht berufenen Spielern, die erstmals in den A-Kader Frankreichs berufen wurden. Guillaume Restes, Andy Diouf, Jérémy Jacquet, Lucas Da Cunha und Esteban Lepaul stehen erstmals im Kader. Kylian Mbappé bleibt Kapitän.

Die Türkei erlebte unter Vincenzo Montella eine bitter enttäuschende WM-Kampagne 2026. In 2 der 3 Gruppenspiele blieb die Mannschaft ohne eigenes Tor, darunter eine überraschende Niederlage gegen Australien. Am Ende stand ein 3:2-Sieg gegen Gastgeber USA, der jedoch nicht für den Einzug in die K.o.-Phase reichte.

Montella und die Türkei müssen sich nun neu aufstellen. Er hat 33 Spieler für die vollgepackten September- und Oktober-Termine der Nations League nominiert. Zwei große Namen fehlen: Kenan Yildiz (Fuß) und Hakan Calhanoglu (Leiste) fallen auf unbestimmte Zeit aus.

Voraussichtliche Aufstellungen für Türkei vs Frankreich

Türkei: Çakır, Çelik, Demiral, Bardakcı, Kadıoğlu, Özcan, Yüksek, Yılmaz, Güler, Aktürkoğlu, Uzun

Frankreich: Maignan, Koundé, Saliba, Upamecano, Hernández, Koné, Camavinga, Cherki, Olise, Mbappé, Doue

Zidanes Frankreich mit starkem Auftakt

Zidane dürfte in seinem ersten Spiel als Trainer unbedingt ein frühes Zeichen setzen wollen. Der ehemalige Trainer von Real Madrid hat geduldig auf die Chance gewartet, das Land zu betreuen, für das er einst als Spieler auflief.

Bei der großen Aufmerksamkeit, die am Freitag auf Frankreich ruht, hofft Zidane, dass seine Spieler von Beginn an bestimmend auftreten. Zu seinem Vorteil verfügt er über die Qualität, um einen schwachen Start der Türken sofort zu bestrafen.

Frankreich hat in 8 der letzten 10 Spiele als Erster getroffen. Die Gastgeber wiederum kassierten in 4 der letzten 5 Partien den ersten Gegentreffer, darunter in allen 3 Gruppenspielen der WM 2026. Das sind klare Muster, auf denen sich aufbauen lässt.

Die Türkei muss zudem auf zwei seiner besten Kreativkräfte verzichten, Yildiz und Calhanoglu fehlen. Das dürfte Frankreich die Gelegenheit geben, früh die Kontrolle zu übernehmen. Wir rechnen damit, dass Les Bleus zur Halbzeit führen, bei einer implizierten Wahrscheinlichkeit von fast einer Münzwurf-Quote (51,3 %).

Türkei vs Frankreich Wette 1: 1X2 1. Halbzeit – Frankreich zu einer Quote von 1,95 bei bet365

Olises Torquote in der Liga ist beeindruckend

Der Stürmer des FC Bayern München ist derzeit wohl in der besten Form seiner Karriere. Er erzielte in der Bundesliga im Schnitt ein Tor pro Spiel für Bayern und traf bei seinem ersten Champions-League-Einsatz in dieser Saison gleich doppelt.

Olises Zahlen untermauern seine jüngste Leistung. Er kommt auf 17 Torabschlüsse, von denen neun aufs Tor gingen. Beim jüngsten 7:0-Kantersieg gegen Union Berlin erzielte er einen Hattrick und legte zudem ein weiteres Tor auf.

Auch für die Nationalmannschaft liefert Olise ab. Im Juni traf er beim WM-Vorbereitungsspiel gegen Nordirland gleich dreifach. Der Markt sieht aktuell nur eine Wahrscheinlichkeit von 35,7 % dafür, dass er trifft. Angesichts seiner jüngsten Form wirkt das deutlich zu vorsichtig kalkuliert, und diesen Value nehmen wir gerne mit.

Türki vs Frankreich Wette 2: Torschütze – Michael Olise zu einer Quote von 2,80 bei bet365

Türkei fehlt ein klarer Weg zum Tor

Montella hat mit seiner türkischen Mannschaft ein ernsthaftes Problem im letzten Drittel. In zwei der drei WM-Gruppenspiele 2026 blieb sie ohne eigenes Tor. Besserung ist kaum in Sicht, da Yildiz und Calhanoglu beim Besuch von Les Bleus beide fehlen.

Damit lastet ein Großteil der Verantwortung im Angriff auf Arda Güler. Zwar kommt er in der spanischen Liga 2026/27 auf eine Torbeteiligungsquote von 42,58 %, doch dürfte es ihm schwerfallen, die französische Abwehr im Alleingang zu knacken. Lacroix und Upamecano verfügen über genug Tempo und Kraft, um Güler unter Kontrolle zu halten.

Die Atmosphäre in Kocaeli dürfte intensiv sein. Dennoch wird der fehlende Fokuspunkt im türkischen Angriff gegen eine der besten Mannschaften der Welt umso deutlicher zutage treten. Die Quote für einen Sieg der Franzosen zu Null wirkt überraschend hoch.

Das mag auch an der kuriosen 4:6-Niederlage gegen England im Spiel um Platz drei bei der WM liegen. Dennoch sind wir überzeugt, dass die Chance für einen Dreier von Les Bleus zu Null höher liegt als die implizierten 35,7 %.

Türkei vs Frankreich Wette 3: Sieg zu Null – Frankreich zu einer Quote von 2,80 bei bet365

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