Unser Wett-Experte rechnet damit, dass die jüngste Schwächephase von Manchester City und die starke Heimform von RB Leipzig den Gastgebern einen Punktgewinn ermöglichen könnten.

Alle Quoten werden von Interwetten bereitgestellt, sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können sich ändern.

Die besten Wetten für RB Leipzig vs Manchester City

Torschütze – Erling Haaland zu einer Quote von 1.50 bei Interwetten

Doppelte Chance – Unentschieden/RB Leipzig zu einer Quote von 2.40 bei Interwetten

Vorlagenwette – Antonio Nusa mit mindestens einer Vorlage zu einer Quote von 5.20 bei Interwetten

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: RB Leipzig 1:1 Manchester City

Torschützen-Wett-Tipp: RB Leipzig – Romulo; Manchester City – Erling Haaland

RB Leipzigs Bundesliga-Saison erhielt am Wochenende Aufwind, als die Mannschaft Schalke auswärts mit 2:0 bezwang. Die Roten Bullen stehen nun auf Platz vier dieser Liga und sind auf Kurs für eine weitere Champions-League-Qualifikation. Obwohl der Verein bereits in diesem Jahr in der Königsklasse vertreten ist, steht er unter Druck, Punkte zu holen, nachdem er zwei seiner ersten drei Spiele verloren hat.

Martin Demichelis dürfte mit dem bisherigen Champions-League-Auftritt seines Teams unzufrieden sein. Leipzig musste sich in beiden Auswärtsspielen gegen Como und Real Madrid geschlagen geben, der einzige Sieg gelang zu Hause. Eine generelle Formverbesserung kommt für den Besuch von Manchester City in dieser Woche genau zur rechten Zeit.

Die Cityzens starteten eindrucksvoll in die Saison, doch an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden geriet der Schwung ins Stocken. Enzo Marescas Truppe kassierte zwei Niederlagen in Folge in der Premier League, gegen Aston Villa und Brighton. Brighton gewann zuletzt mit 1:0 im Etihad Stadium, nachdem City das Team im Elfmeterschießen im EFL Cup bereits bezwungen hatte.

In der Champions League gab es zuletzt etwas Entlastung: City gewann zwei seiner drei Partien in der Ligaphase. Die Engländer liegen vor diesem Spieltag drei Punkte vor ihrem Gastgeber und nur einen Punkt von den direkten Plätzen für die K.o.-Phase entfernt. Nach der Niederlage gegen PSG, gefolgt von einem 5:1-Kantersieg gegen AEK Athen, scheint bei diesem City-Team wieder alles möglich.

Voraussichtliche Aufstellungen für RB Leipzig vs Manchester City

RB Leipzig : Vandevoordt, Baku, Orban, Lukeba, Raum, Seiwald, El Aynaoui, Gruda, Nkunku, Nusa, Romulo

: Vandevoordt, Baku, Orban, Lukeba, Raum, Seiwald, El Aynaoui, Gruda, Nkunku, Nusa, Romulo Manchester City: Donnarumma, Lewis, Khusanov, Dias, Gvardiol, Anderson, Fernandez, Foden, Cherki, Doku, Haaland

Haaland bereit für den nächsten Auftritt auf europäischer Bühne

Nachdem er in vier aufeinanderfolgenden Pflichtspielen getroffen hatte, blieb Erling Haaland gegen Brighton am Wochenende ohne Tor. Das lag nicht an mangelndem Einsatz, denn der Stürmer kam auf vier Torschüsse, mehr als jeder andere Spieler auf dem Platz. Eine große Chance vergab er zwar, doch das lässt sich bei einem einzelnen schwachen Tag verzeihen.

Tatsache ist jedoch, dass Haaland in seinen letzten fünf Spielen in allen Wettbewerben sechs Tore erzielt hat. In der Champions League traf der Norweger in zwei Spielen viermal. Beim 5:1-Erfolg gegen AEK Athen vor zwei Wochen kam er zwar nicht zum Einsatz, dürfte aber für dieses Spiel wieder in der Startelf stehen.

Als sich beide Teams 2023 in diesem Wettbewerb gegenüberstanden, lag City zur Halbzeit mit 0:2 zurück. Es war Haalands Treffer, der den Umschwung einleitete, ehe sich City am Ende mit 3:2 durchsetzte. Entsprechend spricht einiges dafür, dass der große Mann am Mittwoch trifft.

RB Leipzig vs Manchester City Wette 1: Torschütze – Erling Haaland zu einer Quote von 1.50 bei Interwetten

Leipzigs Heimstärke könnte Citys Probleme in Europa offenlegen

Leipzigs beeindruckende Heimbilanz im Red Bull Arena könnte in diesem Spiel den Unterschied machen. Die Roten Bullen haben in dieser Saison alle fünf Pflichtspiele zu Hause gewonnen. Dabei erzielte Demichelis’ Mannschaft sage und schreibe 19 Tore, was nahelegt, dass die Gastgeber auch Citys Abwehr in Bedrängnis bringen können.

Die Gastgeber streben den dritten Heimsieg in Folge in der Champions League an – zum ersten Mal seit vier Erfolgen nacheinander zwischen März und Dezember 2020. Leipzig hat allen Grund, sich etwas auszurechnen, zumal City zuletzt auch sportlich schwächelt. Marescas Mannschaft reist mit einer Serie von drei sieglosen Spielen in der regulären Spielzeit nach Deutschland.

Überraschenderweise hat City nur acht seiner letzten 20 Spiele in diesem Wettbewerb gewonnen. Zehnmal gab es in dieser Phase eine Niederlage, was nicht die Bilanz eines Teams ist, das bis zum Schluss mitspielen will. Zudem gewann City nur drei seiner letzten zehn Auswärtsspiele in der Champions League und verlor sechs davon. Leipzig kann sich daher durchaus zutrauen, mit etwas Zählbarem aus diesem Spiel zu gehen.

RB Leipzig vs Manchester City Wette 2: Doppelte Chance – Unentschieden/RB Leipzig zu einer Quote von 2.40 bei Interwetten

Nusas Kreativität macht ihn gegen City zum Mann der Stunde

Antonio Nusa war für RB Leipzig in dieser Saison enorm wichtig. In der Bundesliga kommt der Norweger in acht Ligaspielen auf vier Tore und sechs Vorlagen. Nur eine Vorlage trennt ihn vom aktuellen Spitzenreiter der Liga, Marco Grüll.

In seinen jüngsten drei Pflichtspielen war Nusa an vier Vorlagen und einem Tor beteiligt, darunter ein Tor und eine Vorlage zuletzt gegen Schalke. Interessanterweise war er in der Champions League bislang noch nicht an einem Tor beteiligt. Dennoch bleibt er ein gefährlicher Spieler und dürfte City durchaus Probleme bereiten.

Zur Einordnung: Gegen Schalke kam Nusa am vergangenen Wochenende auf vier Torschüsse, mehr als jeder andere Spieler auf dem Platz. Zudem kreierte er zwei große Torchancen für seine Mitspieler und kam auf einen xA-Wert (erwartete Vorlagen) von 0,55 – der höchste Wert in diesem Spiel. Aus diesem Grund ist für uns eine Vorlage von ihm gegen City der nächste logische Schritt.

RB Leipzig vs Manchester City Wette 3: Vorlagenwette – Antonio Nusa mit mindestens einer Vorlage zu einer Quote von 5.20 bei Interwetten

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