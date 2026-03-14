Pronostici Udinese - Juventus con Boga possibile protagonista

Al Bluenergy Stadium, i nostri esperti prevedono almeno tre reti complessive siglate da Udinese e Juventus – di cui quantomeno una di Jeremie Boga.

Migliori pronostici di Udinese - Juventus

Ecco qualche spunto per le scommesse su Udinese - Juventus con le quote dei mercati analizzati dai nostri esperti:

Goal a quota 2.00 su Goldbet

Giocatore o suo Sostituto Segna o Colpisce Palo/Traversa Boga Jeremie (Juventus) a quota 3.35 su William Hill

Goal + Over 2.5 a quota 2.55 su Lottomatica

I nostri esperti si aspettano reti dell'Udinese e della Juventus in una sfida con quantomeno tre gol – e una marcatura di Jeremie Boga.

Quote Udinese - Juventus

I principali bookmaker vedono l'Udinese nettamente sfavorita contro la Juventus – ma i nostri esperti hanno studiato altre opzioni.

Per maggiori info sulle scommesse sportive online i lettori possono consultare le seguenti pagine:

La nostra guida al codice promozionale Snai, bonus benvenuto e registrazione sul sito

La nostra pagina con un elenco dei migliori siti scommesse sportive online.

Come arrivano i friulani e la "Vecchia Signora" al match

La Juventus giunge a Udine sulle ali del 4-0 al Pisa di sabato che l'ha vista ritrovare i tre punti dopo quattro giornate in Serie A. Durante le quali, dopo il 4-1 a Parma, inizialmente aveva registrato il 2-2 contro la Lazio e il 2-3 sul campo dell'Inter. Erano seguiti in due scontri diretti per l'Europa lo 0-2 contro il Como e il 3-3 all'Olimpico contro la Roma.

Sempre sabato l'Udinese ha raccolto il 2-2 in casa dell'Atalanta trovando così il primo pari dopo sette giornate. Appaiono dunque lontani gli 1-2 a Lecce e contro il Sassuolo – oltreché lo 0-1 a Bologna. Poi, i friulani erano tornati al successo con il 3-0 contro la Fiorentina.

Probabili formazioni di Udinese - Juventus

Udinese: Okoye, Mlacic, Kabasele, Kristensen, Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura, Davis, Zaniolo

Okoye, Mlacic, Kabasele, Kristensen, Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura, Davis, Zaniolo Juventus: Perin, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, Locatelli, Thuram, Conceicao, McKennie, Boga, Yildiz

Segneranno sia l'Udinese che la Juventus?

Prima del 4-0 contro il Pisa, quattro delle cinque gare in Serie A della Juventus da inizio febbraio avevano visto firme di entrambe le squadre. In tutto ciò, lo 0-2 contro il Como aveva chiuso una striscia con il 4-1 a Parma, il 2-2 contro la Lazio e il 2-3 a San Siro contro l'Inter. E nella finora ultima trasferta la "Vecchia Signora" aveva raccolto il 3-3 contro la Roma.

Inoltre, per esempio, sei delle finora ultime dieci uscite dell'Udinese in campionato hanno visto segnare tutt'e due le squadre. A febbraio – fra l'1-0 contro la Roma e lo 0-1 a Bologna – i friulani avevano prima subìto gli 1-2 a Lecce e contro il Sassuolo. Poi erano seguiti il 3-0 contro la Fiorentina e sabato il 2-2 in casa dell'Atalanta.

Tutto sommato, il segno goal è plausibile nella partita fra Udinese e Juventus.

Scommessa 1: Goal a quota 2.00 su Goldbet

Jeremie Boga insaccherà anche in Friuli?

Dopo essere arrivato in prestito dal Nizza, Jeremie Boga nelle prime tre uscite con la maglia della Juventus aveva racimolato sempre circa un quarto d'ora. Nel 2-2 contro la Lazio, nel 2-3 al Meazza contro l'Inter e nello 0-2 contro il Como era, infatti, subentrato rispettivamente al 76°, al 75° e al 74° minuto.

Poi, nel 3-3 in casa della Roma l'ex Sassuolo e Atalanta aveva sostituito Jonathan David a circa mezzora dalla fine. E aveva siglato al 78° minuto il 2-3 seguito nel recupero dal 3-3 di Federico Gatti. E sempre David – questa volta all'intervallo – aveva dovuto lasciare il posto a Boga autore poi al 93° del 4-0 finale contro il Pisa.

Ora l'ivoriano dovrebbe partire titolare nella sfida in Friuli, per la quale il segno Giocatore o suo Sostituto Segna o Colpisce Palo/Traversa Boga Jeremie rientra fra le opzioni realistiche.

Scommessa 2: Giocatore o suo Sostituto Segna o Colpisce Palo/Traversa Boga Jeremie (Juventus) a quota 3.35 su William Hill

In Udinese - Juventus vedremo almeno tre reti complessive?

Per esempio, sette delle ultime otto gare di campionato dell'Udinese hanno visto più di due reti. E solo nel 3-0 contro la Fiorentina arrivato a una settimana dallo 0-1 a Bologna non hanno visto reti di entrambe le squadre. Nelle altre uscite dopo l'1-0 contro la Roma del 2 febbraio i friulani hanno registrato gli 1-2 contro il Lecce e il Sassuolo – oltreché sabato il 2-2 a Bergamo.

Da inizio febbraio a inizio marzo, inoltre, quattro uscite in Serie A della Juventus su cinque avevano visto complessivamente almeno tre gol. In tutto ciò, lo 0-2 contro il Como era stato preceduto dal 4-1 a Parma, dal 2-2 contro la Lazio e dal 2-3 contro l'Inter. Poi – e prima del 4-0 rifilato al Pisa – la "Vecchia Signora" aveva trovato il 3-3 in casa della Roma.

Per questi motivi, la combo Goal + Over 2.5 è da tenere d'occhio in vista dell'incontro al Bluenergy Stadium.