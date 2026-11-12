Unser Wett-Experte rechnet damit, dass die Griechen dank ihrer stabilen Defensive ein Remis in Amsterdam erkämpfen.

Die Niederlande und Griechenland haben in ihren bisherigen vier Nations-League-Spielen der Gruppe A2 zusammen nur acht Gegentore kassiert.

Alle Quoten werden von bet365 bereitgestellt, sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können sich ändern.

Die besten Wetten für Niederlande vs Griechenland

Unter 2,5 Tore zu einer Quote von 2.30 bei bet365

Unentschieden zu einer Quote von 4.33 bei bet365

Donyell Malen Torschütze zu einer Quote von 2.05 bei bet365

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Niederlande 1:1 Griechenland

Torschützen-Wett-Tipp: Niederlande – Malen; Griechenland – Ioannidis

Die Niederlande empfangen Griechenland am Freitagabend in Amsterdam, wobei in dieser Woche die Tabellenführung in der Gruppe A2 auf dem Spiel steht. Beide Teams stehen nach ihren ersten vier Partien der Saison 2026/27 bei acht Punkten.

Derzeit liegen beide Mannschaften drei Punkte vor Deutschland. Die Deutschen belegen den Relegationsplatz und haben von vier Spielen nur eines gewonnen.

Mit Xavi an der Seitenlinie seit der WM und dem Abschied von Ronald Koeman sind die Niederländer vielversprechend in die Nations-League-Kampagne gestartet. Sie sind weiterhin ungeschlagen, doch ihre beiden schwersten Prüfungen stehen noch bevor: zunächst das Heimspiel gegen Griechenland, danach ein Auswärtsspiel in Deutschland.

Frenkie de Jong kehrt nach einem Knieproblem zurück. Donyell Malen ist nach einer kleineren Knieverletzung ebenfalls wieder dabei. Ryan Gravenberch, Jeremie Frimpong, Jorrel Hato und Nathan Aké fallen allesamt aus. Wout Weghorst wurde trotz seiner Torjägerkrone in der Eredivisie nicht von Xavi berufen.

Die Griechen haben sich unter Ivan Jovanovic zu einer defensiven Macht entwickelt. Sie kassierten in vier Spielen nur drei Gegentore. Zwei dieser Partien bestritten sie gegen die Deutschen, gegen die sie sowohl zu Hause als auch auswärts zu Null spielten.

Jovanovic muss auf Manolis Saliakas und Christos Zafeiris verzichten, die nach zu vielen gelben Karten eine Spielsperre absitzen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Niederlande vs Griechenland

Niederlande : Verbruggen, Dumfries, van Dijk, van de Ven, Maatsen, de Jong, Reijnders, Koopmeiners, Gakpo, Malen, Kluivert

: Verbruggen, Dumfries, van Dijk, van de Ven, Maatsen, de Jong, Reijnders, Koopmeiners, Gakpo, Malen, Kluivert Griechenland: Tzolakis, Vagiannidis, Mavropanos, Retsos, Tsimikas, Kourbelis, Zafeiris, Karetsas, Tzolis, Pavlidis, Ioannidis

Die solide griechische Defensive hält die Partie eng

Griechenland hat in vier Gruppenspielen nur drei Gegentore kassiert, der beste Wert der Gruppe A2. Die Griechen blieben zweimal ohne Gegentor, gewannen 1:0 in Deutschland und spielten anschließend 0:0 zu Hause gegen die Deutschen. Eine deutsche Offensive zweimal hintereinander zu neutralisieren, ist für jede europäische Nation eine starke Leistung.

Die vier Partien Griechenlands brachten zudem insgesamt nur acht Tore hervor. Dieser Schnitt von 2,0 Toren pro Spiel ist der niedrigste in der Gruppe. Im Hinspiel in Athen trennten sich beide Teams unterhaltsam mit 2:2, doch diesmal steht mehr auf dem Spiel.

Ein Sieg für eine der beiden Mannschaften könnte faktisch bereits den Gruppensieg bedeuten. Eine Niederlage würde jedoch auch Deutschland die Chance geben, aufzuschließen, da die Deutschen auf das viertplatzierte Serbien treffen.

Der Markt sieht nur eine Wahrscheinlichkeit von 43,5 % für zwei oder weniger Tore in diesem Spiel. Unserer Einschätzung nach liegt sie eher bei 50 bis 55 %.

Griechenland weist mit 5,2 den achtbesten xG-Wert gegen sich aus den vier Spielen auf. Die Niederlande liegen mit 5,5 xG gegen sich knapp dahinter. Die Linie beim Unter-Tore-Markt scheint sich eher an der niederländischen Offensivbilanz zu orientieren als an der griechischen Defensivstärke. Das könnte der beste Value-Tipp aus unseren Niederlande vs Griechenland Wett-Tipps sein.

Niederlande vs Griechenland Wette 1: Tore Gesamt – Unter 2,5 Tore zu einer Quote von 2.25 bei bet365

Ein Punkt hält beide Teams auf Kurs

Niederlande und Griechenland stehen beide bei acht Punkten. Beide Teams weisen eine identische Tordifferenz von +2 auf. Keines der beiden Teams hat in dieser Kampagne bislang verloren. Beide haben zwei ihrer vier Spiele remis gespielt.

Das Hinspiel in Griechenland endete 2:2. Griechenland lag mit zwei Toren in Führung, konnte den Vorsprung aber nicht halten. Gegen Deutschland erkämpften sie sich zudem ein torloses Remis in Thessaloniki.

Xavis Mannschaft hat beide Duelle gegen Serbien gewonnen. Der Heimvorteil in Amsterdam zählt durchaus etwas. Allerdings kamen sie auch zu Hause gegen Deutschland nur zu einem Remis, weshalb es auch gegen Griechenland schwer werden könnte, sich abzusetzen. Der Markt impliziert lediglich eine Wahrscheinlichkeit von 23,1 % für ein Unentschieden, was angesichts der Tatsache, dass eine Niederlage für beide Seiten ein herber Rückschlag wäre, niedrig erscheint.

Niederlande vs Griechenland Wette 2: 1X2 – Unentschieden zu einer Quote von 4.50 bei bet365

Malen in der Form seines Lebens

Donyell Malen hat in neun Serie-A-Einsätzen acht Tore erzielt. Das entspricht 1,10 Toren pro 90 Minuten für die Roma. Seine Leistungen auf Vereinsebene bringen ihm eine Bewertung von 7,78 ein. Bei den Abschlüssen liegt er im 100. Perzentil, bei den Toren im 94.

Malen legte vergangenen Samstag beim 3:0-Sieg gegen Sassuolo einen Treffer auf und kam auf eine Bewertung von 8,1. Der ehemalige Aston-Villa-Stürmer fühlt sich in der italienischen Hauptstadt sichtlich wohl, seit er im Juni fest verpflichtet wurde.

Etwas Vorsicht ist dennoch angebracht. Malen fehlte zuletzt wegen eines Knieproblems im Kader. Für das Spiel gegen Griechenland ist er jedoch fit und einsatzbereit. Seit Anfang Oktober hat Malen in acht Einsätzen sechs Tore erzielt, eine Quote von 75 %. In dieser Woche können wir ihn bei einer moderaten impliziten Wahrscheinlichkeit von 47 % als Torschützen erwarten.

Niederlande vs Griechenland Wette 3: Torschütze – Donyell Malen zu einer Quote von 2.38 bei bet365

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