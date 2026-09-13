Manchester United vs Manchester City Wett-Tipp: United hält gegen City stand

Unser Wett-Experte rechnet damit, dass die Gastgeber im Manchester United gegen Manchester City Wett-Tipp für eine Überraschung sorgen könnten.

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Die besten Wetten für Manchester United vs Manchester City

Doppelte Chance – Manchester United/Unentschieden zu einer Quote von 1,59 bei bet365

Jederzeitiger Torschütze – Erling Haaland zu einer Quote von 1,92 bei bet365

Schüsse aufs Tor 2+ – Bruno Fernandes mit mindestens 2 Schüssen aufs Tor zu einer Quote von 4,10 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Manchester United 2:2 Manchester City

Torschützen-Wett-Tipp: Manchester United – Bruno Fernandes, Matheus Cunha; Manchester City – Erling Haaland x2

Nach der überraschenden Auftaktniederlage gegen Hull City haben sich die Red Devils ganz ordentlich zurückgekämpft. Das Ergebnis vom vergangenen Wochenende auswärts bei Everton war allerdings nicht ideal. United gab die Führung zweimal aus der Hand und nahm von Merseyside nur einen Punkt mit. Michael Carricks Mannschaft glaubte nach Benjamin Sesko Tor in der 88. Minute bereits an den Sieg, doch Ainsley Maitland-Niles glich in der 96. Minute aus.

Am Donnerstagabend kehrte United dann in die Champions League zurück, als man den aserbaidschanischen Meister Sabah Baku empfing. Die Red Devils traten dabei deutlich zielstrebiger auf und gewannen 4:0. Das war die ideale Vorbereitung auf das bevorstehende Manchester-Derby. Auch wenn die Saison noch jung ist, hat dieses Derby besonderes Gewicht, und beide Teams werden hochmotiviert auflaufen.

Manchester City ist seit Pep Guardiolas Abschied positiv in die Saison gestartet. Enzo Maresca hat still und leise seine Arbeit verrichtet und die nötigen Ergebnisse geliefert, um die Fans bei Laune zu halten. Trotz eines schwierigen Auftakts in der Premier League fand City dennoch einen Weg zum Sieg.

Auch die Cityzens starteten während der Woche in ihre Champions-League-Kampagne. Marescas Mannschaft traf auswärts auf den kniffligen Gegner FC Porto. Sie meisterten die Aufgabe jedoch souverän und verließen Portugal mit allen drei Punkten. City-Fans würden argumentieren, dass ihr Team derzeit in besserer Verfassung ist und am Wochenende als Favorit ins Derby geht.

Voraussichtliche Aufstellungen für Manchester United vs Manchester City

Manchester United: Lammens, Dalot, Maguire, Martinez, Shaw, Tielemans, Santos, Mbeumo, Fernandes, Dorgu, Cunha

Manchester City: Donnarumma, Khusanov, Dias, Guehi, Gvardiol, Fernandez, Anderson, Foden, Cherki, Semenyo, Haaland

Mögliche Überraschung in Old Trafford

In der vergangenen Saison war Michael Carricks erstes Spiel als Cheftrainer ausgerechnet gegen Manchester City. Carricks Team wurde vor der Partie abgeschrieben, gewann jedoch souverän mit 2:0 gegen den Rivalen. United ist nicht mehr die zurückhaltende Mannschaft, die man unter Ruben Amorim gesehen hat.

Schwächen gibt es weiterhin, doch in einem Derby dürften die Red Devils ihre beste Form zeigen. Der Heimvorteil spricht ebenfalls dafür, auf United zu setzen. Seit der Niederlage gegen Hull sind die Red Devils in drei Pflichtspielen in Folge ungeschlagen und haben davon zwei gewonnen.

City bietet den Gastgebern nur wenige Schwächen zum Ausnutzen. Die Mannschaft wirkt gut integriert und eingespielt. Ein Auswärtsspiel in Old Trafford ist für die Cityzens jedoch immer eine schwierige Angelegenheit. United hat zwei der letzten vier direkten Duelle gewonnen und könnte den Gästen deshalb auch diesmal Probleme bereiten.

Carrick hat ein solides Team aufgebaut, das durchaus in der Lage ist, eine Niederlage komplett zu vermeiden. Er möchte, dass die Pleite gegen Hull ein seltener Ausrutscher bleibt. Allerdings braucht es zu Hause eine überzeugende Leistung, damit Uniteds Elf Citys Lauf am Sonntag stoppen kann.

Manchester United vs Manchester City Wette 1: Doppelte Chance – Manchester United/Unentschieden zu einer Quote von 1,59 bei bet365

Haaland setzt seine starke Torform fort

Uns gehen langsam die Superlative aus, um die Nummer neun von Manchester City zu beschreiben. Erling Haaland ist gewohnt treffsicher in die Saison gestartet und trifft regelmäßig für City. Der norwegische Angreifer wirkt besonders scharf, nachdem er bereits bei der Weltmeisterschaft überzeugt hatte.

Haaland erzielte sieben Tore in fünf Einsätzen in Nordamerika und hat diese Form mit in seine Klubsaison genommen. In der Liga steht er bereits bei drei Toren aus ebenso vielen Spielen. Der Stürmer geht mit fünf Toren aus seinen letzten drei Partien in allen Wettbewerben in dieses Derby.

Gegen Porto führte Haaland während der Woche die Statistik bei den Schüssen (6), beim xG-Wert (1,33) und bei den Ballkontakten im gegnerischen Strafraum (sieben) an. In der Liga kommt er auf einen xG-Wert von 2,47 und im Schnitt 4,7 Schüsse pro 90 Minuten. Liefert er in Old Trafford ähnliche Zahlen ab, dürfte er sich mit hoher Wahrscheinlichkeit in die Torschützenliste eintragen.

Manchester United vs Manchester City Wette 2: Jederzeitiger Torschütze – Erling Haaland zu einer Quote von 1,92 bei bet365

Fernandes bietet sehr guten Value im Schüsse-Markt

Bruno Fernandes musste sich für sein Auftreten auf dem Platz Kritik gefallen lassen, seine Bedeutung für United steht jedoch außer Frage. Er bleibt zentral für das Offensivspiel der Red Devils. In der vergangenen Saison stellte er mit 21 Vorlagen den Premier-League-Rekord für die meisten Assists in einer einzigen Spielzeit auf.

Seine Torausbeute hat sich verbessert: vier Tore in vier Einsätzen in allen Wettbewerben in dieser Saison. Sein xG-Wert von 0,75 pro Spiel ist der zweithöchste im Team hinter Bryan Mbeumo. Das zeigt, wie angriffslustig er in dieser Saison agiert. Dieser xG-Wert ist zudem der höchste unter den drei punktgleich führenden Torschützen der Liga, gemeinsam mit Erling Haaland und Alexander Isak.

Fernandes kam in seinen drei Ligaspielen auf 15 Schüsse, den meisten aller Spieler in der Premier League. Der portugiesische Mittelfeldspieler nimmt im Schnitt fünf Schüsse pro Spiel und kam während der Woche gegen Sabah Baku auf drei Abschlüsse. Mit seiner nun weiter vorne angesiedelten Position könnte Fernandes gegen City problemlos auf mindestens zwei Schüsse aufs Tor kommen.

Manchester United vs Manchester City Wette 3: Schüsse aufs Tor 2+ – Bruno Fernandes mit mindestens 2 Schüssen aufs Tor zu einer Quote von 4,10 bei bet365

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