Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Manchester City die Serie fortsetzt und Coventry City keine Chance lässt.

Die besten Wetten für Manchester City vs Coventry City

1X2 & Beide Teams treffen – Manchester City & Nein zu einer Quote von 2,15 bei Oddset

Dreiweg-Handicap – Manchester City (-2) zu einer Quote von 2,40 bei Oddset

Erling Haaland 3+ Schüsse aufs Tor zu einer Quote von 2,37 bei Oddset

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Manchester City 3:0 Coventry City

Torschützen-Wett-Tipp: Manchester City – Haaland x2, Semenyo

Manchester City empfängt Coventry City am Samstagnachmittag im Etihad Stadium. Es ist der 3. Spieltag, und die Kluft zwischen beiden Teams könnte kaum größer sein.

Enzo Maresca hat beide Ligaspiele seit der Übernahme von Pep Guardiola gewonnen. City schlug Bournemouth mit einem dramatischen Aufholsieg mit 2:1. Anschließend fertigten die Citizens Crystal Palace mit 4:1 in Selhurst Park ab. Die Skyblues stehen mit sechs Punkten an der Tabellenspitze.

Maresca hat derzeit nur zwei Verletzungssorgen: Matheus Nunes fehlt, und Jérémy Doku pflegt ein Problem an der Wade. Enzo Fernandez wechselte am Deadline Day von Chelsea zu City und könnte an diesem Wochenende im Kader stehen. Rayan Cherki und Erling Haaland sind beide stark gestartet und haben jeweils zwei Tore erzielt.

Frank Lampards Team ist nach 25 Jahren Abwesenheit zurück im Oberhaus. Coventry hat beide Spiele verloren, ohne selbst zu treffen, und unterlag mit 0:3 bei Arsenal sowie mit 0:1 zu Hause gegen Hull. Die Niederlage gegen die Tigers war bitter enttäuschend, denn Coventry blieb gegen einen anderen Aufsteiger komplett harmlos.

Haji Wright, Kaine Kesler-Hayden und Luke Woolfenden fallen allesamt aus. Der Ausfall von Wright schmerzt am meisten, nachdem er in der vergangenen Saison 17 Championship-Tore erzielt hatte. Taiwo Awoniyi und Jack Rudoni tragen an diesem Wochenende die Angriffslast im Etihad.

Voraussichtliche Aufstellungen für Manchester City vs Coventry City

Manchester City : Donnarumma, Khusanov, Dias, Guéhi, Gvardiol, Anderson, O'Reilly, Foden, Cherki, Semenyo, Haaland

: Donnarumma, Khusanov, Dias, Guéhi, Gvardiol, Anderson, O'Reilly, Foden, Cherki, Semenyo, Haaland Coventry City: Rushworth, van Ewijk, Thomas, Amenda, Dasilva, Grimes, Yirenkyi, Mason-Clark, Rudoni, Tchaouna, Awoniyi

Die Sky Blues warten weiter auf ihr erstes Tor

Coventry hat seit der Rückkehr in die Premier League noch nicht getroffen. Sowohl bei Arsenal als auch zu Hause gegen Hull blieb die Mannschaft ohne eigenen Treffer. City hat beide Ligaspiele gewonnen und steht an der Spitze, wobei die Citizens in zwei Spielen erst zwei Gegentore zugelassen haben.

Marescas Team dürfte über weite Strecken die Ballkontrolle dominieren. Coventry wird den Nachmittag voraussichtlich größtenteils mit Verteidigen verbringen. Haji Wright, der mit 17 Toren Topscorer der vergangenen Saison war, fehlt verletzt.

Das lässt Taiwo Awoniyi isoliert gegen Rúben Dias zurück. Eine implizite Wahrscheinlichkeit von 46,51 % erscheint fair für ein zu Null und einen klaren Heimsieg.

Manchester City vs Coventry City Wette 1: 1X2 & Beide Teams treffen – Manchester City & Nein zu einer Quote von 2.15 bei Betano

Die Siegmargen deuten nur in eine Richtung

City gewann zuletzt in Selhurst Park mit drei Toren Differenz. Coventry verlor am ersten Spieltag bei Arsenal mit derselben Differenz. Das Muster weist eindeutig in eine Richtung.

Marescas Mannschaft hat in zwei Spielen sechs Tore erzielt. Haaland und Cherki haben bereits jeweils zwei Tore auf dem Konto. Cherki war in Selhurst Park herausragend, traf doppelt und kreierte sieben Torchancen im Süden Londons.

Coventry muss ohne drei Stammkräfte auskommen, darunter Rechtsverteidiger Kaine Kesler-Hayden. Die Abwehr hat noch nichts Vergleichbares zu diesem Angriff erlebt. Eine Siegmarge von drei Toren bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 41,67 % erscheint durchaus erreichbar.

Manchester City vs Coventry City Wette 2: Dreiweg-Handicap – Manchester City (-2) zu einer Quote von 2.40 bei Betano

Haaland dürfte auch diesmal reichlich Chancen bekommen

Haaland hat in zwei Einsätzen fünf Schüsse aufs Tor gebracht, genau 2,5 pro Spiel. Insgesamt hat er zehn Torschüsse abgegeben, was zeigt, wie konsequent City ihn in den Spielaufbau einbindet.

Er traf in Selhurst Park doppelt, darunter mit einem starken Kopfballtor. Coventry zählt zu den unerfahrensten Abwehrreihen der Liga. Das Team hat in 25 Jahren erst zwei Premier-League-Spiele bestritten.

Coventry kassierte am ersten Spieltag im Emirates Stadium drei Gegentore. Carl Rushworth dürfte von der ersten Minute an gefordert sein. Haaland sollte hier zahlreiche Gelegenheiten vorfinden. Als City gegen den Aufsteiger Burnley der vergangenen Saison spielte, traf er doppelt und kam auf drei Schüsse aufs Tor.

Die Buchmacher bieten eine implizite Wahrscheinlichkeit von 42,19 % darauf, dass der Norweger an diesem Wochenende drei oder mehr Torschüsse verzeichnet. Das wirkt wie der beste Value aus unseren drei Manchester City gegen Coventry City Wett-Tipps.

Manchester City vs Coventry City Wette 3: Erling Haaland 3+ Schüsse aufs Tor zu einer Quote von 2.37 bei Betano

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