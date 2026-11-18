Unsere Wett-Experten rechnen bei Galatasaray vs Samsunspor mit einem Heimsieg und drei bis fünf Toren der Löwen, wobei Batrakov eines davon erzielt.

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Beste Wetten für Galatasaray vs Samsunspor

Galatasaray & Mehr als 3.5 Tore Quote 2,02 bei Letsbet

Torschütze Alexey Batrakov zu einem beliebigen Zeitpunkt Quote 2,30 bei Letsbet

Anzahl der Tore von Galatasaray 3-5 Quote 1,87 bei Letsbet

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Unsere Analyse: Die Form der Löwen und der Roten Blitze

Galatasaray war vor der Länderspielpause mit dem 2:0 gegen den VfB Stuttgart und mit dem 4:3 im Spitzenspiel gegen Amed SK in den November gestartet. Gegen den Dritten in der Süper Lig gewannen die Löwen ihr sechstes Bewerbsspiel in Serie und das neunte in zehn Meisterschaftsrunden.

Nach dem 0:4 bei Trabzonspor im September hatten sie gegen Kasimpasa (3:1), bei Genclerbirligi (1:0), gegen Fenerbahce (2:1) sowie bei Konyaspor (4:0) gewonnen.

Samsunspor bezwang vor der Länderspielpause im vierten Auftritt mit Nenad Bjelica an der Seitenlinie in einem Sechs-Punkte-Spiel Konyaspor mit 1:0. Damit beendeten die Roten Blitze eine Serie von acht Niederlagen in der Süper Lig. Unter dem ehemaligen Union-Berlin-Trainer hatten sie das 1:4 bei Kasimpasa, das 1:2 gegen Amed SK und das 2:5 bei Basaksehir verzeichnet.

Voraussichtliche Aufstellungen für Galatasaray vs Samsunspor

Galatasaray – voraussichtliche Aufstellung: Güvenc, Sallai, Sanchez, Jakobs, Elmali, Torreira, Lemina, Akgün, Batrakov, Sane, Baris Alper Yilmaz

Samsunspor – voraussichtliche Aufstellung: Bayazit, Mendes, Erakovic, Drapinski, Tomasson, Watt, Onur, Coulibaly, Öhlenschläger, Sousa, Bayo

Galatasaray bezwingt Samsunspor in einer Partie mit mehr als drei Toren

Nach dem 2:2 gegen Corum zum Auftakt ließ Galatasaray in der Süper Lig ausschließlich beim 0:4 bei Trabzonspor Punkte liegen. In den darauffolgenden fünf Meisterschaftsspielen kamen nur beim 1:0 bei Genclerbirligi und beim 2:1 gegen Fenerbahce weniger als vier Tore zustande. Den Löwen gelangen zudem das 3:1 gegen Kasimpasa und zuletzt das 4:0 bei Konyaspor sowie das 4:3 gegen Amed SK.

Samsunspor hatte vor dem 1:0 gegen Konyaspor vom dritten bis zum zehnten Spieltag achtmal am Stück verloren. In den bisherigen Auswärtsspielen unter Bjelica unterlagen die Roten Blitze bei Kasimpasa mit 1:4 sowie bei Basaksehir mit 2:5. Und in den letzten Heimspielen unter Thorsten Fink waren das 1:5 gegen Trabzonspor sowie das 0:3 gegen Corum vorausgegangen.

Aus diesen Gründen gehört der Markt Galatasaray & Mehr als 3.5 Tore zu den realistischen Optionen für die Partie im Rams Park.

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Batrakov netzt auch bei Galatasaray vs Samsunspor ein

Seit seinem Wechsel am 20. August von Lokomotive Moskau an den Bosporus brachte es Alexej Batrakov auf sechs Treffer für Galatasaray. Vier davon gelangen ihm in der Champions League, wobei er zuletzt beim 2:0 gegen den VfB Stuttgart beide Tore erzielte. Zuvor hatte der Russe jeweils einmal gegen den FC Barcelona sowie in Lille getroffen.

In der Süper Lig hatte sich Batrakov in neun Runden zuerst nur mit Vorlagen in die Scorerliste eingetragen. Bis ihm beim 4:0 bei Konyaspor am 30. Oktober zusätzlich zu einem Assist auch das erste Tor gelang. Beim 4:3 im Spitzenduell gegen Amed SK knüpfte er dann nahtlos daran an.

Deshalb zählt der Markt Torschütze Alexey Batrakov zu einem beliebigen Zeitpunkt zu den plausiblen Galatasaray vs Samsunspor Prognosen.

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Galatasaray erzielt gegen Samsunspor drei bis fünf Treffer

Galatasaray traf zum Beispiel in drei seiner jüngsten fünf Meisterschaftsspiele dreimal, viermal oder fünfmal. Nach dem 3:1 gegen Kasimpasa hatten die Löwen zuerst Genclerbirligi mit 1:0 und Fenerbahce mit 2:1 bezwungen. Doch es folgten zuletzt das 4:0 gegen Konyaspor sowie das 4:3 gegen Amed SK.

Außerdem hatte Samsunspor vor dem 1:0 gegen Konyaspor in vier Partien nur beim 1:2 gegen Amed SK nicht drei bis fünf Tore zugelassen. Nach der ersten Länderspielpause hatten die Roten Blitze das 0:3 gegen Trabzonspor sowie das 1:4 bei Kasimpasa erlebt. Im jüngsten Auswärtsspiel war dann das 2:5 bei Basaksehir gefolgt.

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