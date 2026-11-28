Unsere Wett-Experten rechnen bei Fenerbahce vs Erzurumspor mit einer Heimführung schon zur Pause, wobei Greenwood eines der zwei, drei Tore erzielt.

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Beste Wetten für Fenerbahce vs Erzurumspor

Anzahl der Tore von Fenerbahce 2-3 – Ja Quote 1,97 bei Letsbet

Torschütze Mason Greenwood zu einem beliebigen Zeitpunkt Quote 1,77 bei Letsbet

Fenerbahce zur Halbzeit / Beide Teams erzielen mind. 1 Tor – Nein Quote 1,87 bei Letsbet

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Unsere Analyse: Die Form der Gelben Kanarienvögel und der Tapferen

Fenerbahce empfängt Erzurumspor vier Tage nach dem 1:0 in London gegen Shakhtar Donetsk und acht Tage nach dem 2:2 bei Kocaelispor. Dabei waren die Gelben Kanarienvögel nach den beiden 1:2 im Derby bei Galatasaray und zuhause gegen Göztepe zum dritten Mal in vier Süper-Lig-Runden sieglos geblieben.

Wiederum war am 8. November nach dem 8:0 gegen Eyüpspor und den beiden 3:0 bei Rizespor sowie gegen Alanyaspor mit dem 5:0 bei Corum der vierte Dreier in sechs Spieltagen gelungen.

Erzurumspor hingegen nahm zehn seiner 14 Zähler von der sechsten bis zur neunten Runde mit. In dieser Phase waren die Nullnummer gegen Alanyaspor und die Siege gegen Samsunspor (1:0), Eyüpspor (2:0) sowie bei Gaziantep (3:1) zu Buche gestanden. Doch zuletzt unterlagen die Tapferen dreimal am Stück – dem 1:3 gegen Corum folgten das 1:2 bei Rizespor sowie am Sonntag das 0:1 gegen Göztepe.

Voraussichtliche Aufstellungen für Fenerbahce vs Erzurumspor

Fenerbahce – voraussichtliche Aufstellung: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Brown, Kanté, Yüksek, Kahveci, Greenwood, Aktürkoglu, Muriqi

Erzurumspor – voraussichtliche Aufstellung: Taskiran, Ovacikli, Gërxhaliu, Yumlu, Mujakic, Giorbelidze, Baiye, Owusu, Rodriguez, Kerk, Diabate

In Fenerbahce vs Erzurumspor treffen die Gastgeber zweimal oder dreimal

Mit dem 2:2 bei Kocaelispor erzielte Fenerbahce zum dritten Mal in seinen jüngsten sechs Meisterschaftspartien zwei oder drei Tore. Vor dem Fünferpack bei Corum, das mit 25 Treffern sieben mehr als Erzurumspor zuließ, hatten die Gelben Kanarienvögel bei Galatasaray sowie zuhause gegen Göztepe mit 1:2 verloren.

Mitte Oktober hatten sie hingegen Rizespor und Alanyaspor jeweils mit 3:0 bezwungen.

Erzurumspor kehrte am Sonntag mit dem 0:1 gegen Göztepe, das mit 23 Toren acht weniger als Fenerbahce erzielte, aus der Länderspielpause zurück. Damit verzeichneten die Tapferen nach dem 1:3 gegen Corum sowie dem 1:2 bei Rizespor die dritte Niederlage am Stück.

Unterm Strich gehört der Markt Anzahl der Tore von Fenerbahce 2-3 – Ja zu den plausiblen Fenerbahce vs Erzurumspor Prognosen.

Fenerbahce vs Erzurumspor Wette 1: Anzahl der Tore von Fenerbahce 2-3 – Ja Quote 1,97 bei Letsbet

Greenwood netzt auch gegen die Tapferen ein

Der im Sommer von Marseille gekommene Mason Greenwood hatte vier seiner bisherigen sieben Süper-Lig-Treffer bis September jeweils im Doppelpack erzielt. Diese waren dem Engländer beim Heimdebüt gegen Konyaspor (4:2) sowie am sechsten Spieltag beim 8:0 gegen Eyüpspor gelungen.

Nach einer anderthalbmonatigen Durststrecke war ihm am 8. November bei Corum ein weiterer Doppelpack gelungen, ehe er bei Kocaelispor in der 93. Minute das 2:2 rettete.

Genau genommen war ihm der Knopf bereits am 20. Oktober beim 2:2 in der Champions League gegen Slavia Prag aufgegangen. Und nach dem Tor gegen die Tschechen hatte Greenwood beim sensationellen 3:2 gegen den FC Liverpool für das vorläufige 1:1 gesorgt.

Auch wenn er zuletzt gegen Shakhtar Donetsk leer ausging, zählt der Markt Torschütze Mason Greenwood zu einem beliebigen Zeitpunkt zu den plausiblen Fenerbahce vs Erzurumspor Prognosen.

Fenerbahce vs Erzurumspor Wette 2: Torschütze Mason Greenwood zu einem beliebigen Zeitpunkt Quote 1,77 bei Letsbet

Fenerbahce führt gegen Erzurumspor zur Pause zu Null

Bevor gegen Kocaelispor die erste Spielhälfte torlos verlaufen war, hatte Fenerbahce beim 5:0 gegen Corum zum fünften Mal in sechs Partien zur Pause geführt. Vor dem 1:2 gegen Göztepe, bei dem man ein 1:0 verspielt hatte, war die Ausnahme das 1:2 gegen Galatasaray gewesen.

Und nach dem 8:0 gegen Eyüpspor, bei dem die Gelben Kanarienvögel mit 5:0 geführt hatten, war es zur Pause gegen Rizespor sowie gegen Alanyaspor 1:0 gestanden.

Erzurumspor holte seine bislang letzten Siege gegen den Letzten Eyüpspor und den Drittletzten Gaziantep. Beim 1:3 gegen den Elften, Corum, war der 13. beim Seitenwechsel mit 0:1 zurückgelegen. Beim 1:2 gegen Rizespor und beim 0:1 gegen Göztepe hatte die erste Spielhälfte dann mit einem Unentschieden geendet.

Trotzdem lohnt sich vor der Begegnung im Sükrü-Saracoglu-Stadion ein Blick auf den Markt Fenerbahce zur Halbzeit / Beide Teams erzielen mind. 1 Tor – Nein.

Fenerbahce vs Erzurumspor Wette 3: Fenerbahce zur Halbzeit / Beide Teams erzielen mind. 1 Tor – Nein Quote 1,87 bei Letsbet

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