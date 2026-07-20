Fenerbahce vs Gornik Zabrze Wett Tipp: Große Erwartungen bei den Heimfans

Unser Wett-Experte geht davon aus, dass der türkische Topklub seine Dominanz in dieser Begegnung klar ausspielen und den Heimsieg einfahren wird, um mit einem komfortablen Polster zum Rückspiel nach Polen zu reisen.

Die besten Wetten für Fenerbahce vs Gornik Zabrze

Welches Team trifft? – Nur Fenerbahce zu einer Quote von 1,76 auf Oddset

Fenerbahce gewinnt zu Null – Ja zu einer Quote von 1,76 auf Oddset

Tore & BTTS – Über 2,5 Tore & Nein zu einer Quote von 3,00 auf Oddset

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Fenerbahce 3:0 Gornik Zabrze

Torschützen-Wett Tipp: Fenerbahce – Marco Asensio, Talisca (2x)

Fenerbahce befindet sich derzeit im Umbruch, nachdem man sich in der vergangenen Saison der türkischen Süper Lig Erzrivale Galatasaray im Meisterrennen geschlagen geben musste. Erst kürzlich scheiterte Fener in genau dieser Champions-League-Qualifikation unter der Regie von Starcoach José Mourinho. In einer bitteren Pointe des Schicksals zog der Portugiese daraufhin weiter zu Benfica Lissabon – und genau dieser Klub war es schließlich, der die Istanbuler aus dem Wettbewerb warf.

Danach übernahm Domenico Tedesco das Ruder, verpasste aber in der Europa League gegen Nottingham Forest ebenfalls den großen Wurf. Nun steht Ismail Kartal bereits vor seiner vierten Amtszeit beim Klub. Seine erneute Rückkehr ging mit einer regelrechten Transferoffensive einher: Vedat Muriqi, Nathan Aké und Mason Greenwood wurden allesamt verpflichtet, um die seit 2014 andauernde Durststrecke in der Meisterschaft endlich zu beenden.

Zunächst bietet sich im Hinspiel gegen die Polen jedoch die große Chance, den Grundstein für das Erreichen der nächsten Qualifikationsrunde der Königsklasse zu legen. Die Saisonvorbereitung verlief für Fener absolut nach Plan, was nicht zuletzt der jüngste Sieg gegen den LASK untermauerte. Gornik Zabrze hingegen reist mit einem Dämpfer im Gepäck an: Am vergangenen Donnerstag verlor die Mannschaft das Spiel um den polnischen Supercup gegen Lech Posen.

Dabei hatten „Die Bergleute“ in der vergangenen Saison eine 38 Jahre lange Durststrecke ohne Titel beendet und den polnischen Pokal geholt – angeführt von Routinier Lukas Podolski, der den Pokal in die Höhe stemmen durfte. Mittlerweile hat Poldi jedoch auf der Funktionärsebene im Vorstand Platz genommen, und Trainer Michal Gasparik brennt darauf, sein Team in die nächste Quali-Runde zu führen. Sollte eines der beiden Teams auf dieser Etappe scheitern, geht es runter in die Europa-League-Qualifikation – ein Szenario, das beide tunlichst vermeiden wollen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Fenerbahce vs Gornik Zabrze

Fenerbahce:Günok, Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Mercan, Guendouzi, Fred, Kahveci, Asensio, Aktürkoglu, Talisca

Gornik Zabrze:Schulze, Janicki, Sacek, Josema, Janza, Donio, Sadilek, Urbanski, Ismaheel, Prekop, Khlan

Hexenkessel in Istanbul: Atmosphäre soll die Gäste einschüchtern

Die individuelle Qualität von Fenerbahce sollte sich in dieser Partie klar durchsetzen, zumal die Türken vor einer stimmgewaltigen Kulisse im ausverkauften Heimstadion auflaufen. Wie treffsicher die Offensive bereits ist, zeigten die drei Testspiele im Rahmen der Vorbereitung: Fener erzielte in drei Partien satte 12 Tore – das macht einen bärenstarken Schnitt von vier Buden pro Spiel.

Die polnischen Gäste blieben in ihren vergangenen fünf Partien zwar nur ein einziges Mal ohne eigenen Torerfolg, doch ein Kaliber wie diesen türkischen Spitzenklub vor der Brust zu haben, ist eine völlig andere Hausnummer. Ein Auswärtsspiel in Istanbul ist eine Aufgabe, auf die sich selbst die absoluten europäischen Elite-Teams ungern einlassen. Folglich dürfte es für die Gäste extrem schwer werden, die Kontrolle über das Spiel zu erlangen.

Die Hausherren blieben zudem in zwei ihrer letzten drei Testspiele ohne Gegentor. Schaut man noch etwas weiter zurück, traf in drei der letzten fünf Fener-Spiele ausschließlich der türkische Traditionsverein. Da sie nun den Heimvorteil im Rücken haben, empfehlen wir dir den Tipp darauf, dass auch diesmal nur eine Mannschaft trifft.

Fenerbahce vs Gornik Zabrze Wette 1: Welches Team trifft? – Nur Fenerbahce zu einer Quote von 1,76 auf Oddset

Fener wird eiskalt auf Sieg spielen

Die Gastgeber gehen in einer blendenden Verfassung in dieses Duell. Drei Siege in Folge sind Teil einer Serie von sechs ungeschlagenen Partien. Die einzigen zwei Niederlagen aus den letzten zehn Pflichtspielen kassierte man gegen den Meister Galatasaray sowie gegen Konyaspor im Viertelfinale des türkischen Pokals. Trainer Kartal wird alles daran setzen, den Sack schon im Hinspiel zuzumachen, um im Rückspiel personell rotieren und die Neuzugänge besser integrieren zu können.

Die Gäste präsentierten sich in ihren jüngsten fünf Auftritten extrem wechselhaft. Zwei der letzten vier Spiele gingen verloren, bei nur einem einzigen Sieg in diesem Zeitraum. Das Team von Gasparik verlor Anfang Juli unter anderem gegen RB Salzburg – ein Resultat, das nicht gerade Mut macht, dass den Polen in Istanbul eine Sensation gelingt.

Im europäischen Klub-Ranking liegt Fenerbahce aktuell sage und schreibe 145 Plätze vor Gornik Zabrze. Das unterstreicht noch einmal die glasklare Favoritenrolle der Türken. Es ist davon auszugehen, dass das Heimteam seine spielerische Überlegenheit nutzt und einen ungefährdeten Sieg einfährt.

Fenerbahce vs Gornik Zabrze Wette 2: Fenerbahce gewinnt zu Null – Ja zu einer Quote von 1,76 auf Oddset

Neuzugänge wirbeln die Fener-Offensive auf

Wir können uns in diesem Match auf einige Tore einstellen, besonders wenn man einen Blick auf die namhaften Offensiv-Transfers der Türken wirft. Fener strahlt enorme Torgefahr aus und der jüngste Torreigen in den Testspielen deutet an, dass sie auch am Dienstagabend nicht auf die Bremse treten werden. In fünf ihrer letzten sechs Spiele erzielte Fenerbahce mindestens drei Tore.

In der Hälfte dieser Partien stand hinten die Null, was diesen Tipp für das Champions-League-Hinspiel absolut realistisch macht. Bei Gornik Zabrze fielen in drei der letzten fünf Spiele mehr als zwei Tore. Gleichzeitig sahen wir in zwei der letzten drei Spiele der Gäste Partien, in denen maximal ein Team (oder gar keines) getroffen hat.

Wir erwarten daher, dass die Gastgeber munter nach vorne spielen und hinten gegen die polnische Offensive Beton anrühren. In zwei der vergangenen drei Testspiele feierte Fener einen Zu-Null-Sieg. Aus diesem Grund ist es extrem vielversprechend, darauf zu setzen, dass am Dienstagabend nur die Räder der türkischen Tormaschine greifen.

Fenerbahce vs Gornik Zabrze Wette 3:Tore & BTTS – Über 2,5 Tore & Nein zu einer Quote von 3,00 auf Oddset

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