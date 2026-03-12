Eintracht Frankfurt vs Heidenheim Prognosen: SGE als klarer Favorit

Unsere Wett-Experten rechnen im Deutsche Bank Park mit zwei, drei Treffern von Eintracht Frankfurt und keinem von Heidenheim.

Beste Wetten für Eintracht Frankfurt vs. Heidenheim

2-3 Tore Eintracht Frankfurt Quote 1.97 bei bet365

Anzahl der Tore im Spiel 2-3 Quote 2.10 bei bet365

Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Nein Quote 2.10 bei bet365

Unsere Analyse: Die Form der Adlerträger und des FCH

Eintracht Frankfurt empfängt den 1. FC Heidenheim sechs Tage nach der Nullnummer beim FC St. Pauli. Damit verzeichneten die Adlerträger – nach dem 1:1 bei Union Berlin – das zweite Unentschieden binnen fünf Spieltagen. Dazwischen feierten sie Heimerfolge gegen Gladbach (3:0) sowie gegen den SC Freiburg (2:0) und ließen nur mit dem 2:3 beim FC Bayern Punkte liegen.

Der 1. FC Heidenheim hingegen schrieb ab Ende Januar ausschließlich mit dem 3:3 beim VfB Stuttgart an. Das bedeutet in anderen Worten, dass das Schlusslicht in den letzten sieben Runden sechsmal verlor. Zuletzt unterlag der FCH in Bremen mit 0:2 sowie am Samstag gegen die TSG Hoffenheim mit 2:4.

Voraussichtliche Aufstellungen für Eintracht Frankfurt vs Heidenheim

Eintracht Frankfurt – voraussichtliche Aufstellung: Zetterer, Brown, Amenda, Koch, Collins, Larsson, Chaibi, Hojlund, Kalimuendo, Bahoya, Burkardt

Heidenheim – voraussichtliche Aufstellung: Ramaj, Busch, Mainka, Gimber, Behrens, Schöppner, Kerber, Dorsch, Dinkci, Conteh, Zivzivadze

Eintracht Frankfurt erzielt gegen Heidenheim zwei, drei Tore

Vor dem 0:0 beim FC St. Pauli erzielte Eintracht Frankfurt in drei Partien am Stück zwei oder drei Tore. Genauer gesagt traf dieses Muster unter anderem auf das 2:3 beim FC Bayern zu. Zudem gelangen zuletzt im Deutsche Bank Park das 3:0 gegen Borussia Mönchengladbach sowie das 2:0 gegen den SC Freiburg.

Der 1. FC Heidenheim reist nach dem 2:4 gegen die TSG Hoffenheim nach Frankfurt. Doch von Ende Januar bis Ende Februar ließ der FCH ausschließlich beim 0:1 in Augsburg zwei oder drei Tore zu. Und nach der Partie in der Fuggerstadt verzeichnete der Tabellenletzte das 3:3 gegen den VfB Stuttgart und das 0:2 bei Werder Bremen.

Aus diesen Gründen reiht sich die Option 2-3 Tore Eintracht Frankfurt unter die plausiblen Prognosen für diese Begegnung ein.

Eintracht Frankfurt vs Heidenheim Wette 1: 2-3 Tore Eintracht Frankfurt Quote 1.97 bei bet365

Im Deutsche Bank Park kommen zwei, drei Treffer zustande

Nach den 1:3 gegen die TSG Hoffenheim sowie gegen Bayer Leverkusen gab es in den jüngsten zwei Heimspielen von Eintracht Frankfurt zwei oder drei Tore. Genauer gesagt setzten sich die Adlerträger am 14. Februar gegen Borussia Mönchengladbach mit 3:0 durch. Es folgten zuerst das 2:3 beim FC Bayern und am 1. März das 2:0 gegen den SC Freiburg.

Am Vortag verlor der 1. FC Heidenheim bei Werder Bremen – und nach dem Heimspiel gegen den HSV – zum zweiten Mal binnen vier Runden mit 0:2. Dazwischen hatte der FCH das 0:1 in Augsburg und das 3:3 gegen den VfB Stuttgart verzeichnet.

Unterm Strich zählt der Markt Anzahl der Tore im Spiel 2-3 zu den realistischen Eintracht Frankfurt vs. Heidenheim Prognosen.

Eintracht Frankfurt vs Heidenheim Wette 2: Anzahl der Tore im Spiel 2-3 Quote 2.10 bei bet365

Eintracht Frankfurt lässt gegen Heidenheim kein Tor zu

Eintracht Frankfurt spielte in seinen jüngsten vier Meisterschaftsspielen ausschließlich beim 2:3 gegen den FC Bayern nicht zu Null. Eine Woche vor der Niederlage beim Spitzenreiter waren die Adlerträger mit dem 3:0 gegen Gladbach auf die Erfolgsspur zurückgekehrt. Es folgten im März das 2:0 gegen den SC Freiburg und das 0:0 beim FC St. Pauli.

Überdies blieb der 1. FC Heidenheim beim 0:2 in Bremen zum dritten Mal binnen vier Bundesliga-Begegnungen ohne Torerfolg. Denn vor dem 3:3 gegen den VfB Stuttgart erlebte der FCH das 0:2 gegen den Hamburger SV sowie das 0:1 in Augsburg.

Trotz des 2:4 der diesmaligen Gäste gegen die TSG Hoffenheim solltet Ihr den Markt Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Nein im Auge behalten.

Eintracht Frankfurt vs Heidenheim Wette 3: Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Nein Quote 2.10 bei bet365

