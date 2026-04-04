Eintracht Frankfurt vs FC Köln Wett Tipp: Richtungsweisendes Duell in Hessen

Bei beiden Seiten zeigt die Formkurve zuletzt eher nach unten, doch wir setzen darauf, dass die Adler im heimischen Wald in die Erfolgsspur zurückkehren.

Die besten Wetten für Eintracht Frankfurt vs FC Köln

Eintracht Frankfurt gewinnt zu einer Quote von 2.05 bei bet365

Beide Teams treffen (BTTS) zu einer Quote von 1.60 bei bet365

Jonathan Burkardt trifft jederzeit zu einer Quote von 2.50 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Eintracht Frankfurt 2:1 Köln

Torschützen-Wett Tipp: Eintracht Frankfurt – Jonathan Burkardt, Arnaud Kalimuendo; FC Köln – Said El Mala

Eintracht Frankfurt hegt nach wie vor leise Hoffnungen auf das internationale Geschäft, auch wenn die Ambitionen durch die jüngste Niederlage gegen Mainz einen herben Dämpfer erhielten. Das Team von Albert Riera hat seit Anfang Februar zwar deutliche Fortschritte gezeigt, brennt nun aber auf Wiedergutmachung. Aktuell belegt die SGE den siebten Tabellenplatz, acht Punkte hinter Bayer Leverkusen.

Unterdessen befindet sich der FC Köln sieben Spieltage vor Schluss in bedrohlicher Nähe zur Abstiegszone. Die Mannschaft von Rene Wagner wartet seit sieben Partien auf einen Dreier, erkämpfte sich jedoch zuletzt achtbare Unentschieden gegen Hoffenheim, Hamburg und Borussia Mönchengladbach. Da die Geißböcke allerdings seit Oktober auf einen Auswärtssieg warten, dürfte sie im Deutsche Bank Park eine extrem schwere Aufgabe erwarten.

Voraussichtliche Aufstellungen für Eintracht Frankfurt vs FC Köln

Eintracht Frankfurt: Zetterer, Collins, Koch, Theate, Brown, Larsson, Doan, Chaibi, Knauff, Kalimuendo, Burkardt

FC Köln: Schwäbe, Sebulonsen, van den Berg, Ozkacar, Lund, Johannesson, Chavez, Maina, Kaminski, El Mala, Ache

Heimsieg als Antwort auf die Formkrise

Auch wenn sie das letzte Spiel verloren haben, besteht kein Zweifel daran, dass Eintracht Frankfurt als Favorit in das Duell mit Köln geht. Die SGE gewann bereits das Hinspiel im November spektakulär mit 4:3 und steht aktuell acht Plätze über den Kölnern in der Bundesliga-Tabelle. Betrachtet man die letzten sechs Partien, gab es ligaweit nur zwei Teams, die noch weniger Punkte holten als die Geißböcke. Folgerichtig rechnet sich die Heimelf hier einiges aus.

Die Adler hatten zuletzt mit einigen personellen Sorgen zu kämpfen; unter anderem fehlten Kaua Santos, Nnamdi Collins, Rasmus Kristensen und Jean-Matteo Bahoya. Robin Koch kehrt jedoch nach seiner Sperre zurück, und auch Ansgar Knauff könnte wieder in die Startelf rücken. Köln muss ebenfalls auf etliche Akteure verzichten, wobei der jüngste Rückschlag die Sperre von Eric Martel nach seinem Platzverweis gegen Gladbach ist.

Für beide Seiten könnte eine Niederlage fatale Folgen an den jeweiligen Enden der Tabelle haben. Frankfurt braucht den Sieg, um den Anschluss an die Europa-Plätze nicht völlig zu verlieren – und wir trauen ihnen das zu. Für die Gäste könnte es bei einer Pleite hingegen noch enger im Tabellenkeller werden.

Eintracht Frankfurt vs FC Köln Wette 1: Eintracht Frankfurt gewinnt zu einer Quote von 2.05 bei bet365

Spektakel im Deutsche Bank Park erwartet

Duelle zwischen diesen beiden Traditionsklubs garantierten in der Vergangenheit oft Tore, und wir erwarten diesmal ein ähnliches Szenario. In acht der letzten zwölf Begegnungen trafen beide Mannschaften – das Hinspiel im November war mit sieben Toren ein echtes Spektakel.

Kein Team in der Bundesliga war an mehr Partien beteiligt, in denen beide Teams trafen (BTTS), als der FC Köln (20). Frankfurt folgt in dieser Statistik dicht dahinter (18). Es gibt also reichlich Gründe, beim Duell des Tabellensiebten gegen den Fünfzehnten mit Action auf beiden Seiten zu rechnen.

In den Spielen beider Teams fallen im Schnitt über drei Tore, zudem erwiesen sich beide Defensivreihen zuletzt nicht als sattelfest. Angesichts der hohen Bedeutung für beide Klubs erwarten wir einen intensiven Schlagabtausch, bei dem beide den Weg nach vorne suchen werden.

Eintracht Frankfurt vs FC Köln Wette 2: Beide Teams treffen (BTTS) zu einer Quote von 1.60 bei bet365

Burkardts starker Endspurt

Jonathan Burkardt spielte eine exzellente Saison, bis ihn im November eine Verletzung ausbremste. Insgesamt kommt er auf 11 Tore in 22 Pflichtspielen, erzielte davon allerdings erst eines im Kalenderjahr 2026. Nachdem er in den letzten Partien wieder über die vollen 90 Minuten gehen konnte, glauben wir an einen starken Saisonabschluss des Stürmers.

Der 25-Jährige ist bei den Buchmachern der Top-Favorit auf einen Treffer in Frankfurt – und das aus gutem Grund. Während Said El Mala auf Kölner Seite als gefährlichster Akteur gilt, ist es Burkardt, der heraussticht. Beim ersten Aufeinandertreffen in dieser Spielzeit schnürte er einen Doppelpack und weiß daher ganz genau, wie man diese Abwehr knackt.

Nachdem er in den letzten vier Spielen leer ausging, tippen wir darauf, dass der Ex-Mainzer zu seiner Form aus der Hinserie zurückfindet.

Eintracht Frankfurt vs FC Köln Wette 3: Jonathan Burkardt trifft jederzeit zu einer Quote von 2.50 bei bet365

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