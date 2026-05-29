Deutschland vs Finnland Prognosen: DFB-Auswahl als haushoher Favorit

Unsere Wett-Experten rechnen mit einem Sieg von Deutschland gegen Finnland mit mindestens drei Toren Unterschied sowie mit mehr als 3,5 Treffern.

Beste Wetten für Deutschland vs. Finnland

Mehr als 3,5 Tore Quote 1.69 bei bet365

Deutschland & Mehr als 3,5 Tore Quote 1.92 bei bet365

Handicap Deutschland -2 Quote 2.20 bei bet365

Unsere Analyse: Die Form der DFB-Auswahl und der Uhus

Deutschland empfängt in seinem letzten Heim-Länderspiel vor der WM 2026 und dem Abflug in die USA Finnland. Damit trifft die Nummer zehn der aktuellen Weltrangliste auf die Nummer 73. Doch auch die aktuelle Formkurve spricht eindeutig für die DFB-Elf.

Denn nach dem 0:2 in der Slowakei am 4. September fädelte die deutsche Nationalmannschaft acht Siege ein. Vor dem 2:1 gegen Ghana am 30. März gelangen vor heimischer Kulisse das 3:1 gegen Nordirland, das 4:0 gegen Luxemburg und insbesondere das 6:0 gegen die Slowakei. Auswärts folgten ebenfalls Ende März das 4:3 bei der Nummer 19 aus der Schweiz, das 1:0 in Nordirland und das 2:0 in Luxemburg.

Finnland hingegen bestritt sein jüngstes aussagekräftiges Länderspiel am 12. Oktober und unterlag in Holland mit 0:4. Anschließend verloren die Uhus gegen die Nummer 119 aus Malta mit 0:1 sowie zuletzt gegen den 69. aus den Kapverden mit 1:2. Dem standen dazwischen das 4:0 gegen Andorra und am 27. März das 2:0 gegen die Nummer 85 aus Neuseeland gegenüber.

Voraussichtliche Aufstellungen für Deutschland vs Finnland

Deutschland – voraussichtliche Aufstellung: Baumann, Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum, Stiller, Goretzka, Sané, Gnabry, Wirtz, Undav

Baumann, Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum, Stiller, Goretzka, Sané, Gnabry, Wirtz, Undav Finnland – voraussichtliche Aufstellung: Hradecky, Alho, Peltola, Tenho, Koski, Mahuta, Suhonen, Walta, Marhiev, Antman, Pohjanpalo

In Deutschland vs Finnland fallen mehr als drei Tore

Deutschland setzte sich zuletzt am 30. März trotz eines xG-Werts von 3,02 gegen Ghana mit dem 2:1 durch. Damit riss eine Serie von zwei Länderspielen, in denen sechs oder mehr Treffer erzielt wurden. Denn dem 6:0 gegen die Slowakei ließ die DFB-Auswahl das 4:3 in der Schweiz folgen.

Finnland traf nach dem 0:4 in Holland ausschließlich auf Teams, welche ab dem 69. Platz abwärts rangieren. Trotzdem unterlagen die Uhus sowohl gegen Malta (dem 0:1) als auch am 30. März gegen die Kapverden (dem 1:2). Dazwischen bezwangen sie Andorra mit dem 4:0 und Neuseeland mit dem 2:0.

Unterm Strich lohnt sich vor dem Duell Deutschland vs Finnland ein Blick auf die Option Mehr als 3,5 Tore.

Deutschland vs Finnland Wette 1: Mehr als 3,5 Tore Quote 1.69 bei bet365

Die DFB-Auswahl setzt gegen die Uhus ihre Serie fort

Deutschland ging am 4. September mit dem 0:2 in der Slowakei zum bislang letzten Mal nicht als Sieger vom Platz. Und vor dem entscheidenden 6:0 gegen die Slowakei folgten in der WM-Qualifikation die Dreier gegen Nordirland (dem 3:1, dem 1:0) sowie jene gegen Luxemburg (dem 4:0, dem 2:0). Anschließend begann das Länderspieljahr mit dem 4:3 in der Schweiz und dem 2:1 gegen Ghana.

Finnland hingegen verlor fünf seiner jüngsten acht Auftritte seit Anfang September. Zwar gewannen die Skandinavier in dieser Phase dreimal, aber das gelang gegen Litauen (das 2:1), Andorra (das 4:0) und Neuseeland (das 2:0). Ab Mitte Oktober verzeichneten sie zudem das 0:4 in Holland, das 0:1 gegen Malta sowie am 30. März das 1:2 gegen die Kapverden.

Deshalb zählt die Option Deutschland & Mehr als 3,5 Tore in Mainz zu den realistischen Märkten.

Deutschland vs Finnland Wette 2: Deutschland & Mehr als 3,5 Tore Quote 1.92 bei bet365

Deutschland gewinnt gegen Finnland mit mehr als zwei Toren Unterschied

Vor dem 2:1 gegen Ghana erzielte die DFB-Auswahl in ihren Heim-Länderspielen ab Anfang September immer mindestens drei Tore. Und nach dem 3:1 gegen Nordirland gewann sie mit mindestens vier Toren Unterschied, denn nach dem 4:0 gegen Luxemburg gelang ihr das 6:0 gegen die Slowakei.

Finnland unterlag in seinen jüngsten Auswärtsspielen in der WM-Qualifikation gegen Polen mit dem 1:3 sowie gegen Holland mit dem 0:4. Anschließend ließen die Uhus auch gegen Malta mit 0:1 sowie gegen die Kapverden (dem 1:2) Gegentore zu. Zudem spielten sie ab Mitte September nur gegen Andorra (dem 4:0) sowie gegen Neuseeland (dem 2:0) zu Null.

Daher zählt der Markt Handicap Deutschland -2 zu den plausiblen Deutschland vs Finnland Prognosen.

Deutschland vs Finnland Wette 3: Handicap Deutschland -2 Quote 2.20 bei bet365

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