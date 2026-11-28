Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Lamine Yamal erneut glänzt, in einer Partie, in der sich Deportivo de A Coruna als konkurrenzfähig erweist.

Alle Quoten werden von Oddset bereitgestellt, sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können sich ändern.

Die besten Wetten für Deportivo de A Coruna vs Barcelona

Deportivo de A Coruna +2 Handicap zu einer Quote von 2,40 bei Oddset

Erste Halbzeit – Über 1,5 Tore zu einer Quote von 1.73 bei Oddset

Lamine Yamal 1+ Vorlagen zu einer Quote von 2.30 bei Oddset

Für weitere Details und Quoten verweisen wir auf die offiziellen Buchmacher-Websites. Weiterführende Links & Ratgeber:

So funktioniert der ODDSET Bonus Code (Infos zu Registrierung und Neukundenbonus)

Die besten Sportwetten Anbieter in Deutschland im Überblick

Die aktuellen besten Sportwetten Boni im Vergleich

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Deportivo de A Coruna 2:3 Barcelona

Torschützen-Wett-Tipp: Deportivo de A Coruna – Yeremay Hernandez, Pierre-Emerick Aubameyang; Barcelona – Raphinha, Lamine Yamal, Anthony Gordon

Depor hat nach acht Jahren Abwesenheit einen positiven Start zurück in die spanische Beletage hingelegt. Der Klub hat im Sommer kräftig investiert und steht nun, während sich die Saison der Mitte nähert, im Tabellenmittelfeld.

Die Galicier gewannen ihr letztes Heimspiel im Riazor mit 2:1 gegen Osasuna. Allerdings holten sie seitdem nur einen Punkt aus zwei Spielen und verloren zuletzt mit 3:1 bei Alaves.

Barcelona geht nach einem 4:1-Sieg bei Sabah in der Champions League unter der Woche in dieses Spiel. Die Katalanen haben alle fünf Pflichtspiele seit der 1:2-Niederlage im Clasico gegen Real Madrid gewonnen. Das bleibt der einzige Punktverlust für Hansi Flicks Team in dieser La-Liga-Saison.

Voraussichtliche Aufstellungen für Deportivo de A Coruna vs Barcelona

Deportivo de A Coruna : Roman, Altimira, Loureiro, Gimenez, Quagliata, Soriano, Amatucci, Casado, Yeremay, Nsongo, Aubameyang

: Roman, Altimira, Loureiro, Gimenez, Quagliata, Soriano, Amatucci, Casado, Yeremay, Nsongo, Aubameyang Barcelona: J. Garcia, E. Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo, Bernal, Pedri, Yamal, Olmo, Gordon, Raphinha

Depor fordert den Tabellenführer heraus

Mit Sommerausgaben von über 25 € Millionen finanzierte Deportivo de A Coruna den Versuch, sich wieder in der ersten Liga zu etablieren. Der Klub holte zudem Marc Casado und Jose Maria Gimenez auf Leihbasis. Beide Spieler dürften in diesem Spiel starten, wobei Ersterer gegen seinen Stammverein spielberechtigt ist.

Das ist der stärkste Kader, den ein Aufsteiger in den vergangenen Jahren in der La Liga zusammengestellt hat. Es überrascht daher nicht, dass Depor schwer zu bezwingen war. Die Niederlage bei Alaves am vergangenen Wochenende war erst die vierte Saisonniederlage.

Diese 1:3-Schlappe war zudem die erste Niederlage von Antonio Hidalgos Mannschaft in dieser Saison mit mehr als einem Tor Unterschied. Zu Hause haben sie bislang noch nie mehr als ein Gegentor kassiert.

Diese Faktoren deuten darauf hin, dass dies kein einfaches Spiel für Barcelona wird, das bereits ein Auge auf das Duell mit Atletico Madrid am Mittwoch wirft. Den Gästen fehlt der gesperrte Fermin Lopez, während Rodri weiterhin ein großer Verletzungszweifel ist. Das Handicap +2 für die Gastgeber bietet sehr guten Value, mit einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 42 %.

Deportivo de A Coruna vs Barcelona Wette 1: Deportivo de A Coruna +2 Handicap zu einer Quote von 2.40 bei Oddset

Frühe Tore im Riazor erwartet

Depor setzt typischerweise auf zwei Stürmer und es liegt dem Team nicht, sich einfach zurückzuziehen und zu verteidigen. Gegen offensivere Mannschaften haben sie in dieser Saison bereits 3:2 bei Villarreal gewonnen und 2:3 gegen Real Sociedad verloren. Beide Teams zählen zu den Top 5 im xG-Ranking.

Kein Team der La Liga kommt auch nur annähernd an Barcelonas xG-Wert von 42,9 oder ihre Gesamttorzahl von 51 heran. Allerdings haben die Katalanen in acht ihrer vergangenen neun Spiele über alle Wettbewerbe hinweg mindestens ein Gegentor kassiert.

Sieben der vergangenen acht Ligaspiele Barcelonas lieferten mindestens zwei Tore in der ersten Halbzeit. Gegen Villarreal lagen sie am vergangenen Wochenende nach nur sieben Minuten bereits mit 0:2 zurück, ehe sie das Spiel noch drehten.

Angesichts der defensiven Zweifel bei den Gästen dürfte ein tosender Riazor die Gastgeber von der ersten Minute an beflügeln. Über 1,5 Tore in der ersten Halbzeit bietet sehr guten Value, mit einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 58 %.

Deportivo de A Coruna vs Barcelona Wette 2: Erste Halbzeit – Über 1,5 Tore zu einer Quote von 1.73 bei Oddset

Erholter Yamal mit der nächsten Vorlage

Selbst wenn Depor ins Spiel findet, könnten die Chancen auf ein Ergebnis an Yamal scheitern. Eine kleine Blessur hinderte den Teenager daran, unter der Woche nach Aserbaidschan zu reisen. Flick wollte mit seinem jungen Star offensichtlich kein Risiko eingehen, mit Blick auf schwierigere Spiele in naher Zukunft.

Yamal wird für dieses Wochenende stark favorisiert in die Startelf zurückkehren. Er hat in jedem seiner vergangenen drei Spiele für Klub und Nationalmannschaft eine Torvorlage geliefert.

Der Flügelspieler war die herausragende kreative Kraft in der La Liga. Er führt die Liste mit neun Vorlagen in der spanischen Beletage an. Nur Arda Guler kann Yamals Schnitt von 3,3 Schlüsselpässen pro Spiel übertreffen.

Insgesamt stehen für Yamal in dieser Saison 15 Vorlagen aus 22 Einsätzen für Klub und Nationalmannschaft zu Buche. Angesichts dessen bietet er als Außenseiterwette auf eine Torbeteiligung sehr guten Value.

Deportivo de A Coruna vs Barcelona Wette 3: Lamine Yamal 1+ Vorlagen zu einer Quote von 2.30 bei Oddset

18+ | Glücksspiel kann süchtig machen | Hilfe unter buwei.de

+