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Unser Wett-Experte rechnet damit, dass die Partie zwischen Coventry City und Newcastle United torreich wird und mit einem Remis endet.

Trotz wichtiger Ausfälle steht Newcastle nach fünf Spielen auf Platz 9. Langweilig war es dabei nicht: United kassiert und erzielt im Schnitt rund zwei Tore pro 90 Minuten.

Die besten Wetten für Coventry City vs Newcastle United

1X2 – Unentschieden zu einer Quote von 3,60 bei Interwetten

Tore Gesamt & Beide Teams treffen – Über 2,5 Tore & Ja zu einer Quote von 1,95 bei Interwetten

Harvey Barnes Tor oder Vorlage zu einer Quote von 2,40 bei Interwetten

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Coventry City 2:2 Newcastle United

Coventry City 2:2 Newcastle United Torschützen-Wett-Tipp: Coventry City – Rudoni, Mason-Clark; Newcastle United – Barnes, Wissa

Coventry City kehrt zur Coventry Building Society Arena zurück, um Newcastle im im Fernsehen übertragenen Montagabendspiel zu empfangen.

Die Sky Blues beendeten ihre Fünf-Spiele-Serie mit einem kämpferischen 1:0-Sieg bei Nottingham Forest. Coventry stand lange unter Druck, fand den Durchbruch aber aus unerwarteter Quelle. Jay Dasilva erzielte nach einem schnellen Konter sein erstes Tor für den Klub.

City steht nach vier verlorenen Premier-League-Spielen in Folge weiterhin auf Platz 18. Trainer Frank Lampard wird darauf brennen, diesen Sieg auszubauen. Allerdings könnte die dreiwöchige Länderspielpause den Schwung gebremst haben. Coventry ist zusätzlich geschwächt durch die Verletzung von Verteidiger Aurele Amenda und die Sperre von Stürmer Taiwo Awoniyi.

Newcastle kommt mit acht Punkten aus fünf Spielen als Neunter an. Die Mannschaft trennte sich daheim sowohl von Liverpool als auch von Bournemouth jeweils 2:2.

Eine 1:4-Niederlage auswärts bei Leeds bleibt der bislang schlechteste Nachmittag der Saison. Anthony Elanga und William Osula fehlen verletzt. Jacob Ramsey ist fraglich, und für Tino Livramento gibt es keinen Zeitplan für sein Comeback. Newcastle hat die vergangenen sieben Duelle zwischen den beiden Klubs gewonnen, die bis April 2000 zurückreichen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Coventry City vs Newcastle United

Coventry City : Rushworth, Pinnock, Thomas, Mfuni, Dasilva, Grimes, Onyeka, Yirenkyi, Mason-Clark, Rudoni, Thomas-Asante

: Rushworth, Pinnock, Thomas, Mfuni, Dasilva, Grimes, Onyeka, Yirenkyi, Mason-Clark, Rudoni, Thomas-Asante Newcastle United: Horníček, Hall, Botman, Thiaw, Miley, Willock, Steur, Barnes, Wissa, Murphy, Fernandez-Pardo

Dezimierte Magpies vor kniffligem Montagabendtest

Newcastle reist für diesen Ausflug alles andere als in Bestbesetzung an. Anthony Elanga und Will Osula fehlen beide verletzt. Jacob Ramsey ist fraglich, und für Tino Livramento gibt es keinen Rückkehrtermin. Zudem hat die Mannschaft zwei ihrer fünf Ligaspiele unentschieden gespielt. Beide 2:2-Ergebnisse kamen gegen ordentliche Gegner zustande, und das zu Hause.

Coventry wird aus dem Sieg bei Forest Selbstvertrauen ziehen, und eine Montagabend-Kulisse unter Flutlicht dürfte der Mannschaft zusätzlichen Schub geben. Allerdings hat sie vier ihrer fünf Ligaspiele verloren. Newcastle ist in der Match-Wette nur knapper Favorit. Wir gehen davon aus, dass Coventry hochmotiviert ist, um an die drei Punkte vom City Ground anzuknüpfen. Allerdings fehlt der Mannschaft ohne den verletzten Aurele Amenda eine stabile defensive Achse. Tore auf beiden Seiten bringen ein Unentschieden bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 27,8 % ins Spiel.

Coventry City vs Newcastle United Wette 1: 1X2 – Unentschieden zu einer Quote von 3,60 bei Interwetten

Newcastles Spiele liefern weiter Tore am laufenden Band

Newcastles Partien waren in dieser Saison hochklassig im Torabschluss. Die Mannschaft erzielte neun und kassierte neun Tore in fünf Spielen. Das ergibt einen Schnitt von 3,6 Toren pro Spiel.

Coventry hat ähnliche defensive Probleme und kassierte zehn Gegentore in fünf Ligaspielen. Amendas Wadenverletzung nimmt der Innenverteidigung die beeindruckendste Sommerverpflichtung.

Das Problem liegt bei der anderen Hälfte dieser Wette. Coventry hat die gesamte Saison über nur ein einziges Tor erzielt. In vier der fünf Spiele blieb die Mannschaft torlos. Gegen Forest traf sie jedoch, und mit vollem Haus im Rücken wird sie dieses Spiel voller Zuversicht angehen. Die implizite Wahrscheinlichkeit von 51,3 % fällt niedriger aus als erwartet, was das mangelnde Vertrauen des Marktes in die Offensive der Sky Blues widerspiegelt.

Coventry City vs Newcastle United Wette 2: Tore Gesamt & Beide Teams treffen – Über 2,5 Tore & Ja zu einer Quote von 1,95 bei Interwetten

Barnes trägt Uniteds kreative Last

Harvey Barnes trägt derzeit Newcastles kreative Last. Er kommt in fünf Ligaspielen auf drei direkte Torbeteiligungen bei einer Trefferquote von 60 %. Wir rechnen damit, dass er am Montag bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 41,67 % trifft oder einen Treffer vorbereitet. Da Elanga fehlt, scheint die Wette auf Barnes als Träger der kreativen Last der Value-Tipp aus unserem Coventry City gegen Newcastle United Wett-Tipp zu sein. Dieser Coventry City gegen Newcastle United Wett-Tipp spricht für eine aktive Rolle von Barnes im Angriffsspiel.

Auch seine Laufarbeit sticht in den Daten hervor. Barnes hat in dieser Saison 55 km für Newcastle zurückgelegt, mehr als jeder seiner Mitspieler. Zudem belegt er beim Klub mit 61 Sprints Rang drei. Coventry ist in der Abwehr dünn besetzt, da Amenda fehlt, während auch Milan van Ewijk als Wing-Back fraglich ist. Barnes könnte die Lücken auf dieser Seite ausnutzen.

Coventry City vs Newcastle United Wette 3: Harvey Barnes Tor oder Vorlage zu einer Quote von 2,40 bei Interwetten

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