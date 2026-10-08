Çaykur Rizespor vs Fenerbahçe Prognose: Die Kanarienvögel greifen an

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Wett Tipps für Caykur Rizespor vs Fenerbahce

Fenerbahce gewinnt zu Null zu einer Quote von 3,25 bei bet365

Caykur Rizespor Unter 0,5 Tore zu einer Quote von 2,62 bei bet365

Sieg Fenerbahce zu einer Quote von 1,67 bei bet365

Unsere Analyse: Die Form beider Mannschaften

Ergebnis-Tipp - Caykur Rizespor 0-2 Fenerbahce

- Caykur Rizespor 0-2 Fenerbahce Torschützen-Tipp - Fenerbahce: Vedat Muriqi, Mason Greenwood

Könnte der 8:0-Erfolg ein Befreiungsschlag gewesen sein? Fenerbahce ist mit wechselhaften Resultanten durch die ersten Wochen der Süperlig-Saison gewandert. Nur drei aus den ersten sechs Spieltagen sind für den ambitionierten Klub zu wenig.

Positiv sollte aber nicht nur der jüngste 8:0-Erfolg gegen Eyüpspor betrachtet werden. Die Prozesse der Mannschaft sehen stimmig aus, sind gute Indikatoren für bald stärkere Saisonphasen.

Rizespor kam in den sechs vorangegangenen Spielrunden zu zehn Zählern. Die Hausherren sind punktgleich mit Fener. Allerdings sind uns speziell in der Offensive einige Themen aufgefallen. Vor allem die Wahl der Abschlusspositionen spricht für eine Regression.

Voraussichtliche Aufstellungen für Caykur Rizespor vs Fenerbahce

Voraussichtliche Aufstellung Caykur Rizespor: Fofana, Mocsi, Sanuc, Sagnan, Antalyali, Sahin, Laci, Olawoyin, Pala, Bulit, Sowe

Voraussichtliche Aufstellung Fenerbahce: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, Kante, Greenwood, Kahveci, Aktürkoglu, Muriqi

Ein klarer Bruch

Kontexte und Relationen sind entscheidend für die Interpretation von Daten. Rizespor lag in den bisherigen Spielrunden bei 56,7 Prozent Ballbesitz - mehr als Fener (55,6 Prozent). Territorial gesehen spielten die Hausherren sogar mehr Pässe im Angriffsdrittel (60,0 vs. 50,2).

Die Übertragung von Ballbesitz im Angriffsdrittel hin zu Ballkontakten im gegnerischen Strafraum funktioniert dagegen überhaupt nicht. Während die Gelben Kanarienvögel pro Spiel 25,7 Ballkontakte im gegnerischen Strafraum haben, liegen die Gastgeber mit 16,8 deutlich darunter.

Extrem ist auch die unterschiedliche Chancenqualität. Fener (0,16 xG/Schuss) erzeugt im Schnitt wesentlich bessere Abschlussmöglichkeiten als die Habichte (0,10 xG/Schuss). Hier sehen wir den größten Vorteil zu Gunsten der Gelben Kanarienvögel.

Caykur Rizespor vs Fenerbahce Tipp 1: Fenerbahce gewinnt zu Null zu einer Quote von 3,25 bei bet365

Zu große Entfernung

Rizespor gibt weniger als die Hälfte der eigenen Torschüsse innerhalb des Strafraums ab (49 Prozent). Dazu passt die mittlere Schussdistanz von 18,5 Metern. Zu selten bringt das Team von Cheftrainer Recep Ucar den Ballbesitz in die wirklich entscheidenden Räume.

Dementsprechend bleibt die erwartbare Torzahl der Habichte pro Spiel bei 1,49 xG. Dieser Wert basiert eher auf Volumen als auf Qualität der Abschlusspositionen. Rizespor kommt zwar ins letzte Drittel - dort verpuffen jedoch zu viele Angriffe. Pro Box-Entry erzeugt der Gastgeber 0,053 xG - Fener dagegen liegt bei 0,091.

Darüber hinaus reist mit Fener einer starken Hintermannschaft an. Die Gastelf kassierte in drei der vier vorherigen Süperlig-Spiele keinen Gegentreffer. Als mögliche Erklärung dafür dienen nur 0,096 xGA/Schuss - ein Wert, der auf niedrige Chancenqualität der Konkurrenz hindeutet.

Caykur Rizespor vs Fenerbahce Tipp 2: Caykur Rizespor Unter 0,5 Tore zu einer Quote von 2,62 bei bet365.

Klare Voraussetzungen

Die Prozesse in der Verteidigung sehen bei Caykur Rizespor dagegen brauchbar aus. Insgesamt erlaubten die Habichte ihren Kontrahenten nur 8,97 erwartbare Gegentore - bei einer mittleren Chancenqualität von 0,108 erwartbaren Gegentore pro Schuss.

Fenerbahce wird voraussichtlich in der Offensive gefordert sein. Wichtig könnten für die Gäste somit auch hohe Ballgewinne und einfache Abschlüsse werden. Diese produzieren die gelben Kanarienvögel über ihr situatives Pressing im Angriffsdrittel (10,98 PPDA).

Als Gesamtpaket sehen wir die Mannschaft von Ismail Kartal wesentlich besser aufgestellt und das Selbstvertrauen ist in Folge des 8:0-Sieges gegen Eyüpspor definitiv gestärkt. Hinzu kommt, dass Rizespor die beiden bisherigen Süperlig-Heimspiele in dieser Spielzeit verloren hat.

Caykur Rizespor vs Fenerbahce Tipp 3: Sieg Fenerbahce zu einer Quote von 1,67 bei bet365

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