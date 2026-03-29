Bosnien-Herzegowina vs Italien Wett Tipp: Nur noch ein Schritt bis zur Weltmeisterschaft

Auch wenn sie auswärts antreten müssen, setzen wir voll auf die Azzurri. Wir sind überzeugt, dass sich Italien durchsetzt und die Qualifikation für die WM 2026 perfekt macht.

Die besten Wetten für Bosnien-Herzegowina vs Italien

Sieg Italien zu einer Quote von 1.61 auf Interwetten

Beide Teams treffen (BTTS) zu einer Quote von 2.10 auf Interwetten

Über 2,5 Tore zu einer Quote von 2.10 auf Interwetten

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Bosnien-Herzegowina 1:3 Italien

Torschützen-Wett Tipp: Bosnien-Herzegowina – Edin Dzeko; Italien – Moise Kean, Mateo Retegui, Pio Esposito

Bosnien-Herzegowina hat die letzten beiden Weltmeisterschaften verpasst, steht nun aber kurz vor der lang ersehnten Rückkehr auf die größte Bühne. Am Donnerstag schalteten sie Wales dramatisch im Elfmeterschießen aus und blicken insgesamt auf ein starkes Jahr 2025 zurück. Die Männer von Sergej Barbarez mussten im gesamten letzten Kalenderjahr nur zwei Niederlagen hinnehmen und konnten in jedem einzelnen Spiel einen Treffer erzielen.

Italien reist hingegen nach Zenica, um die eigene Rückkehr in die Weltelite zu besiegeln. Die Squadra Azzurra hat das Turnier zwar bereits viermal gewonnen, glänzte aber bei den letzten beiden Ausgaben durch Abwesenheit.

Diesen Makel wollen sie nächste Woche unbedingt wiedergutmachen. Ein souveräner 2:0-Sieg gegen Nordirland in dieser Woche war bereits der siebte Erfolg aus den letzten elf Partien. Damit geht Italien als klarer Favorit in das Duell im Stadion Bilino Polje.

Voraussichtliche Aufstellungen für Bosnien-Herzegowina vs Italien

Bosnien-Herzegowina: Vasilj, Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac, Bajraktarevic, Sunjic, Tahirovic, Memic, Tabakovic, Dzeko

Italien: Donnarumma, Calafiori, Bastoni, Mancini, Politano, Tonali, Barella, Locatelli, Dimarco, Kean, Retegui

Der vierfache Weltmeister vor der Rückkehr

Obwohl Bosnien-Herzegowina den Heimvorteil auf seiner Seite hat, gilt Italien in diesem wegweisenden Duell als Favorit. Die Zmajevi mussten unter der Woche gegen Wales über die volle Distanz gehen und setzten sich erst nach 120 Minuten und dem anschließenden Elfmeterschießen durch. Die Italiener hingegen hatten gegen Nordirland leichtes Spiel und dürften daher die deutlich frischeren Beine haben.

Es ist unwahrscheinlich, dass eines der Teams zu großen personellen Änderungen gezwungen ist, auch wenn Amar Dedić am Donnerstagabend vorzeitig ausgewechselt werden musste.

Gennaro Gattuso hat bei seiner Startelf zwar die Qual der Wahl, verfügt aber zweifellos über den qualitativ stärkeren Kader. Gianluca Scamacca könnte nach seiner Pause im letzten Spiel in den Kader der Gäste zurückkehren.

Die Italiener sollten letztlich zu spielstark für Bosnien sein, besonders wenn man die Tiefe ihrer Bank bedenkt. Die Gastgeber werden es ihnen sicher nicht leicht machen, doch am Ende sollte sich die Klasse der Gäste durchsetzen und das WM-Ticket gesichert werden.

Bosnien-Herzegowina vs Italien Wette 1: Sieg Italien zu einer Quote von 1.61 auf Interwetten

Bosnischer Kampfgeist

Sergej Barbarez und sein Team wissen genau, dass sie gegen Italien der Außenseiter sind, aber sie werden sich zerreißen. Gegen Wales bewiesen sie Moral, erzielten den späten Ausgleich und behielten im Elfmeterschießen die Nerven.

Zudem schafften es im gesamten letzten Jahr nur zwei Nationen, die Bosnier zu schlagen. Die Heimmannschaft wird also absolut konkurrenzfähig auftreten, auch wenn wir damit rechnen, dass es am Ende knapp nicht reichen wird.

Defensiv gibt es jedoch berechtigte Sorgen: Seit Beginn des Jahres 2025 gelang Bosnien lediglich in drei Partien eine "Weiße Weste". Gattuso wird genau wissen, wie er diese Lücken in der Hintermannschaft der Gastgeber bestrafen kann. Die Azzurri hatten zuletzt kaum Probleme beim Toreschießen. Da sie jedoch in der Fremde manchmal anfällig sind, wird Bosnien sicher auf die eine oder andere Torchance lauern.

Wir rechnen mit Action in beiden Strafräumen, aber Italiens Offensive wird am Ende den Unterschied machen. Italien hat vier der letzten fünf Duelle gegen Bosnien gewonnen und wir erwarten, dass sie ihre Serie von fünf ungeschlagenen Spielen fortsetzen.

Bosnien-Herzegowina vs Italien Wette 2: Beide Teams treffen (BTTS) zu einer Quote von 2.10 auf Interwetten

Torfestival in Zenica erwartet

Ein Blick auf die jüngsten Ergebnisse beider Teams verspricht für dieses Aufeinandertreffen jede Menge Torraumszenen. Bosnien hat in zwölf aufeinanderfolgenden Spielen getroffen, während Italien in den letzten acht Partien immer mindestens ein Tor erzielen konnte. Beide Mannschaften standen zuletzt für attraktiven Offensivfußball: 14 ihrer kombinierten Spiele im Jahr 2025 endeten mit mehr als 2,5 Toren.

Genau das erwarten wir auch jetzt, wenn es um alles oder nichts geht. Beide Teams werden ihr Herz auf dem Platz lassen, was zu einem packenden Schlagabtausch führen dürfte. Mit Edin Dzeko auf der einen sowie Moise Kean und Mateo Retegui auf der anderen Seite stehen bewährte Torjäger auf dem Rasen, die dieser Partie ihren Stempel aufdrücken wollen.

Zudem verfügt Italien über exzellente Joker, die von der Bank aus für frischen Wind sorgen können. Vor diesem Hintergrund wird sich das Spiel mit zunehmender Dauer vermutlich öffnen, bevor die Entscheidung fällt und der Jubel über das WM-Ticket ausbricht.

Bosnien-Herzegowina vs Italien Wette 3: Über 2.5 Tore zu einer Quote von 2.10 auf Interwetten

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