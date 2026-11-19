Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Borussia Dortmund den Favoritenstatus bestätigt, auch wenn die Gastgeber in der Offensive für Unterhaltung sorgen dürften. Mönchengladbach steckt derzeit in der Krise, was Dortmund ausnutzen kann.

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Die besten Wetten für Borussia Mönchengladbach vs Borussia Dortmund

Tore Gesamt & Beide Teams treffen – Über 2,5 Tore & Ja zu einer Quote von 1.80 bei bet365

1X2 2. Halbzeit – Borussia Dortmund zu einer Quote von 1.83 bei bet365

Torschütze – Felix Nmecha zu einer Quote von 3.75 bei bet365

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Borussia Mönchengladbach 1:2 Borussia Dortmund

Torschützen-Wett-Tipp: Borussia Mönchengladbach – Joe Scally; Borussia Dortmund – Felix Nmecha, Maximilian Beier

Der Abstiegskampf kündigt sich für Mönchengladbach schon seit Längerem an, und die Borussia bildet das Schlusslicht der Bundesliga. In den vergangenen fünf Spielzeiten landeten die Fohlen stets auf Platz zehn oder schlechter, zuletzt reichte es nur zu Rang zwölf. Die schwachen Ligaergebnisse führten dazu, dass sich der Klub von Trainer Eugen Polanski trennte.

Alexander Blessin sollte die Negativserie stoppen, doch seine sechs Spiele als Trainer brachten drei Niederlagen und nur zwei Siege. Immerhin gelang den Fohlen in der vergangenen Woche ein Sieg gegen Standard Lüttich. Blessin hofft, dass sein Team daraus Selbstvertrauen zieht, wenn es nun den Tabellenzweiten empfängt.

Dortmund liegt punktgleich mit Bayern und scheint bereits jetzt der größte Herausforderer der Münchner in der Bundesliga zu sein. Die Gäste können es sich nicht leisten, Punkte liegen zu lassen, wenn sie in Tuchfühlung mit dem Tabellenführer bleiben wollen. Der BVB ist in der Liga weiterhin ungeschlagen, was angesichts von bereits neun ausgetragenen Partien durchaus beachtlich ist.

Die Schwarzgelben hatten nach neun Spielen der Saison 2023/24 dieselbe Bilanz. In jener Spielzeit brach Bayer Leverkusen die Vorherrschaft der Bayern und wurde ungeschlagen Meister. Der BVB beendete die Saison damals auf Platz fünf, doch Niko Kovacs Mannschaft will diesmal den Titelkampf aufrechterhalten.

Voraussichtliche Aufstellungen für Borussia Mönchengladbach vs Borussia Dortmund

Borussia Mönchengladbach : Batz, Diks, Sander, Chiarodia, Scally, Uno, Neuhaus, Ullrich, Hack, Mohya, Machino

: Batz, Diks, Sander, Chiarodia, Scally, Uno, Neuhaus, Ullrich, Hack, Mohya, Machino Borussia Dortmund: Kobel, Gadou, Anton, Schlotterbeck, Svensson, Bellingham, Veerman, Nmecha, Karetsas, Chukwumeka, Silva

Die Defensive der Fohlen tut sich schwer gegen die Gäste

Mönchengladbachs Position am Tabellenende macht die Fohlen zu einer interessanten Option für die Tor-Märkte. Die Gastgeber haben in neun Spielen 12 Tore erzielt, sieben davon im eigenen Stadion (58 %). Gleichzeitig kassierten sie 25 Gegentore in der laufenden Saison, die meisten der gesamten Liga.

Im Borussia-Park kassierten die Gastgeber bereits zehn Gegentore in vier Partien, ein Schnitt von 2,5 pro Spiel. Bemerkenswert: Alle Heimspiele in der Liga erzeugten zusammen einen Schnitt von 4,25 Toren pro Partie. Zudem trafen beide Teams in drei der vier Heimspiele.

Dortmund trifft seit drei Ligaspielen in Folge. Die vergangenen beiden Partien brachten jeweils mehr als zwei Tore, ähnlich wie sechs der letzten neun direkten Duelle. In sechs der vergangenen acht Begegnungen trafen beide Teams, in fünf davon fielen mehr als zwei Tore.

Borussia Mönchengladbach vs Borussia Dortmund Wette 1: Tore Gesamt & Beide Teams treffen – Über 2,5 Tore & Ja zu einer Quote von 1.80 bei bet365

Der BVB erwacht nach der Pause

Eine der auffälligsten Stärken Dortmunds in dieser Saison ist die Widerstandsfähigkeit nach einem Rückstand sowie die Tendenz, in der Schlussphase zuzuschlagen. Dreimal geriet der BVB in Rückstand und konnte jedes Mal ausgleichen. Allerdings war Kovacs Mannschaft in der Offensive auswärts weniger produktiv.

Lediglich sechs Tore erzielte der BVB in vier Auswärtsspielen, ein Schnitt von 1,5 Toren pro Partie. Das steht in deutlichem Kontrast zu den zwei Toren pro Heimspiel. Zudem traf Dortmund in der laufenden Saison noch kein einziges Mal in der ersten Halbzeit auswärts. Alle sechs Auswärtstore fielen in der zweiten Spielhälfte.

Unabhängig vom Spielort fielen 81 % der Dortmunder Tore in der zweiten Halbzeit, sieben der 13 Treffer nach der 75. Minute. Kovacs Elf lag in keinem der vier Auswärtsspiele zur Halbzeit vorn. Entsprechend rechnen wir damit, dass der BVB auch in diesem zweiten Durchgang dominiert.

Borussia Mönchengladbach vs Borussia Dortmund Wette 2: 1X2 2. Halbzeit – Borussia Dortmund zu einer Quote von 1.83 bei bet365

Nmecha bereit für die Torschützenjagd

Dortmunds bester Torschütze in dieser Bundesliga-Saison ist Felix Nmecha. Vier Ligatore stehen für ihn zu Buche, eines mehr als bei Serhou Guirassy. Da Letzterer verletzt fehlt, könnte die Last des Toreschießens nun auf Nmechas Schultern liegen.

Der 26-Jährige saß beim 5:0-Kantersieg Deutschlands gegen die Niederlande am Montagabend zunächst nur auf der Bank. Vor der Länderspielpause hatte er jedoch einen starken Eindruck hinterlassen und beim Spiel gegen Elversberg doppelt getroffen, beide Tore in der zweiten Halbzeit. Nmecha beendete die Partie mit den meisten Torschüssen (6) und den meisten Ballkontakten im gegnerischen Strafraum, acht an der Zahl.

Sein bislang einziges Tor gegen diesen Gegner erzielte er in der Saison 2024/25. Aktuell wirkt er jedoch in guter Form. Nach der Spielpraxis-Pause im Nationalteam dürfte er heiß auf seinen Einsatz sein. Ein Tor von ihm am Samstag erscheint deshalb eine durchaus sehr gute Wett-Option.

Borussia Mönchengladbach vs Borussia Dortmund Wette 3: Torschütze – Felix Nmecha zu einer Quote von 3.75 bei bet365

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