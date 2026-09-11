Besiktas vs Erzurumspor FK Prognose: Aufsteiger ohne Chancen

Unsere Wett-Experten erwarten einen souveränen Favoritensieg der schwarzen Adler.

Wett Tipps für Besiktas vs Erzurumspor FK

Besiktas gewinnt ohne Gegentor zu einer Quote von 1,87 bei bet365

Besiktas gewinnt mit mindestens zwei Toren Vorsprung zu einer Quote von 1,80 bei bet365

Über 2,5 Tore zu einer Quote von 1,63 bei bet365

Unsere Analyse: Die Form beider Mannschaften

Ergebnis-Tipp - Besiktas 3-0 Erzurumspor FK

- Besiktas 3-0 Erzurumspor FK Torschützen-Tipp - Besiktas: Dusan Vlahovic, Vaclav Cerny, Leandro Trossard

Seinen favorisierten Spielstil konnte Vincenzo Italiano am Bosporus ziemlich zügig installieren. Besiktas agiert aus einem 4-3-3 System heraus. Bislang stimmt die Balance zwischen Angriff und Abwehr. Das hatten vor Beginn der Italiano-Amtszeit nicht alle erwartet.

Einen ersten Rückschlag hat BJK bereits gekonnt überstanden. Nach einem Auftaktsieg gegen Eyüpspor (1:0), kehrte der 16-fache türkische Meister punktlos vom Auswärtsspiel gegen Alanyaspor zurück. Als Reaktion brillierten die Italiano-Schützlinge gegen Corum FK (6:2) und ließen einen 2:1-Comeback-Sieg gegen Fenerbahce folgen.

Erzurumspor begann die Saison als Aufsteiger. Anfänglich mussten sich die Gäste noch an das höhere Niveau gewöhnen. Gegen Amed SK (0:3) und Galatasaray (0:4) gab es heftige Pleiten. Im Anschluss sackten die Dadaslar jedoch vier der sechs möglichen Zähler gegen Genclerbirligi (1:1) und Konyaspor (1:0) ein.

Voraussichtliche Aufstellungen für Besiktas vs Erzurumspor FK

Voraussichtliche Aufstellung Besiktas: Nübel, Murillo, Agbadou, Topcu, Yilmaz, Özcan, Kökcu, Olaitan, Cerny, Vlahovic, Trossard

Voraussichtliche Aufstellung Erzurumspor FK: Taskiran, Gerxhaliu, Mujakic, Yumlu, Ovacikli, Baiye, Owusu, Giorbelidze, Fettahoglu, Tozlu, Rodriguez

Die stärkste Defensive der Süperlig

Aus seinen vergangenen Trainerstationen ist Vincenzo Italiano nicht unbedingt für den Aufbau großartiger Defensiven bekannt. Sein installierter Spielstil bei den schwarzen Adlern basiert auf dominanten Ballbesitz und schützt die Hintermannschaft vor zu großen Aufgaben.

Ligaweit wurden gegen BJK die wenigsten Schüsse abgegeben (32). Auch Fenerbahce Istanbul konnte am vergangenen Spieltag nur wenige offensive Akzente setzen. Ein Treffer genügte am Ende nicht. Besiktas drehte zu Gast bei Fener einen 0:1-Rückstand und feierte den dritten Sieg im vierten Ligaspiel.

Die vorhandene Balance sowie die Qualität in der Arbeit gegen den Ball wird durch weitere Daten bestätigt. Ligaweit stellen die Italiano-Schützlinge die stärkste erwartbare Defensive (1,9 xGA). Kein anderes Süperlig-Team kommt auf weniger als 3,5 erwartbare Gegentreffer.

Besiktas vs Erzurumspor FK Tipp 1: Besiktas gewinnt ohne Gegentor zu einer Quote von 1,87 bei bet365

Kaum Zugang zum Strafraum

Anhänger der schwarzen Adler dürfen am kommenden Spieltag auf die zweite weiße Weste der Saison hoffen. Im Heimspiel gegen einen Aufsteiger besitzt der Tabellenzweite gute Karten. Vor allem, weil Erzurumspor im Angriff noch ziemlich ungefährlich agiert.

Die Gäste erzielten innerhalb der ersten vier Spieltagen nur zwei Treffer. Insgesamt brachte das Kombinationsspiel nur wenig Ertrag und führte zu sieben Großchancen (15.). Kein Wunder, dass die Dadaslar aktuell auf die niedrigste Chancenqualität im türkischen Erstligafußball kommen (2,5 xG).

Von echter defensiver Stabilität kann ebenfalls nicht die Rede sein. Als Orientierung zum Vergleich mit Besiktas holen wir die 0:4-Pleite gegen Galatasaray hervor. Zu den insgesamt bereits 6,8 zugelassenen erwartbaren Gegentoren könnten gegen BJK noch einige weitere dazukommen.

Besiktas vs Erzurumspor FK Tipp 2: Besiktas gewinnt mit mindestens zwei Toren Vorsprung zu einer Quote von 1,80 bei bet365

Ein Angreifer in Torlaune

Dusan Vlahovic hat den ersten Spieltag verpasst. Im nächsten Spiel stand der Mittelstürmer für 33 Minuten auf dem Feld, konnte die 0:1-Niederlage gegen Alanyaspor allerdings nicht abwenden. Ab dem dritten Spieltag ist der 26-Jährige allerdings nicht mehr zu stoppen gewesen.

Vlahovic eröffnete sein Torkonto mit einem Hattrick gegen Corum FK. Einen Schritt tiefer in die Herzen der Besiktas-Anhänger ging es am letzten Spieltag für ihn durch den Siegtreffer beim Comeback-Sieg gegen Fenerbahce. Vlahovic bringt definitiv das Niveau mit, am kommenden Wochenende erneut zu treffen.

Die Qualität seiner Mitspieler erleichtern die Aufgaben des Angreifers. Vorne wühlen Cerny und Trossard gemeinsam mit Vlahovic durch die gegnerischen Abwehrreihen. Wie schon in den letzten beiden direkten Duellen mit Erzurumspor FK sind mehrere Treffer für Besiktas möglich.

Besiktas vs Erzurumspor FK Tipp 3: Über 2,5 Tore zu einer Quote von 1,63 bei bet365

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