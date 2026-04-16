Bayer Leverkusen vs Augsburg Prognosen: Zwei Teams in Torlaune

Unsere Wett-Experten rechnen mit mindestens drei Toren von Bayer Leverkusen – und einem von Patrick Schick – sowie einem Treffer von Augsburg.

Beste Wetten für Bayer Leverkusen vs. Augsburg

Mehr als 2.5 & Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Ja Quote 1.87 bei bet365

Torschütze Patrik Schick zu einem beliebigen Zeitpunkt Quote 1.87 bei bet365

Mehr als 2.5 Tore Bayer Leverkusen Quote 2.20 beibet365

Unsere Analyse: Die Form der Werkself und der Fuggerstädter

Bayer Leverkusen bestreitet das Heimspiel gegen den FC Augsburg eine Woche nach dem 1:0 bei Borussia Dortmund. Und damit gelang der Werkself nach dem 6:3 gegen den VfL Wolfsburg ausgerechnet beim Zweiten der zweite Sieg am Stück. Gegen den Vorletzten hingegen riss eine Serie mit den zwei 3:3 in Freiburg sowie in Heidenheim und mit dem 1:1 gegen den FC Bayern.

Völlig anders sieht die Formkurve beim FC Augsburg, der seit dem 2:0 gegen den 1. FC Köln von Ende Februar auf einen Sieg wartet, aus. Immerhin erreichten die Fuggerstädter zuletzt das 1:1 beim HSV sowie das 2:2 gegen die TSG Hoffenheim. Im März waren allerdings das 1:2 in Leipzig, das 0:2 in Dortmund sowie das 2:5 gegen den VfB Stuttgart vorangegangen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Bayer Leverkusen vs Augsburg

Bayer Leverkusen – voraussichtliche Aufstellung: Flekken, Andrich, Bade, Tapsoba, Culbreath, Palacios, Aleix Garcia, Grimaldo, Maza, Tella, Schick

Flekken, Andrich, Bade, Tapsoba, Culbreath, Palacios, Aleix Garcia, Grimaldo, Maza, Tella, Schick Augsburg – voraussichtliche Aufstellung: Dahmen, Chaves, Gouweleeuw, Schlotterbeck, Wolf, Fellhauer, Rieder, Giannoulis, Claude-Maurice, Gregoritsch

In Bayer Leverkusen vs Augsburg erzielen beide Teams insgesamt mehr als zwei Tore

Mit Ausnahme des 0:2 in Dortmund kamen in vier der jüngsten fünf Bundesliga-Partien des FC Augsburg Treffer auf beiden Seiten zustande. Und hierbei fielen ausschließlich beim 1:1 beim HSV nicht mindestens drei Tore. Vor den letzten Heimpartien gegen den VfB Stuttgart (2:5) und gegen die TSG Hoffenheim (2:2) hatten die Fuggerstädter Anfang März in Leipzig mit 1:2 verloren.

Für Bayer Leverkusen kommt die Partie gegen den FC Augsburg nach dem 1:0 beim BVB. Jedoch erreichte die Werkself unmittelbar vor und nach der Pause das 3:3 in Heidenheim und das 6:3 gegen den VfL Wolfsburg. Zudem hatte vor dem 1:1 gegen den FC Bayern auch das Auswärtsspiel gegen den SC Freiburg mit einem 3:3 geendet.

Deshalb zählt der Markt Mehr als 2.5 & Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Ja zu den realistischen Bayer Leverkusen vs Augsburg Prognosen.

Bayer Leverkusen vs Augsburg Wette 1: Mehr als 2.5 & Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Ja Quote 1.87 bei bet365

Patrik Schick trifft gegen die Fuggerstädter mindestens einmal

Patrik Schick fiel Anfang März aufgrund muskulärer Probleme aus, ehe er beim 1:1 gegen den FC Bayern die frühe Führung durch Aleix Garcia vorbereitete. Anschließend erzielte der Tscheche zwei Tore in Heidenheim und als Joker das 3:3 gegen den VfL Wolfsburg. Beim 1:0 gegen den BVB wurde Schick ebenfalls eingewechselt und ging diesmal leer aus.

Doch der FC Augsburg ließ in seinen bislang letzten fünf Bundesliga-Partien nur beim 1:1 gegen den HSV weniger als zwei Tore zu. Denn vor dem 2:5 gegen den VfB Stuttgart unterlagen die Fuggerstädter in Leipzig mit 1:2 sowie in Dortmund mit 0:2. Am 10. April folgte dann das 2:2 gegen die ebenfalls schwächelnde TSG Hoffenheim.

Deshalb zählt vor der Partie in der BayArena der Markt Torschütze Patrik Schick zu einem beliebigen Zeitpunkt zu den plausiblen Optionen.

Bayer Leverkusen vs Augsburg Wette 2: Torschütze Patrik Schick zu einem beliebigen Zeitpunkt Quote 1.87 bei bet365

Bayer Leverkusen netzt gegen Augsburg mindestens dreimal ein

Bayer Leverkusen setzte sich in seinem jüngsten Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg mit 6:3 durch. Und erzielte damit zum dritten Mal binnen vier Bundesliga-Partien mehr als zwei Tore. Zwischen den 3:3 in Freiburg sowie in Heidenheim stellte das 1:1 gegen den FC Bayern die Ausnahme dar.

Der FC Augsburg verabschiedete sich mit dem 2:5 gegen den VfB Stuttgart in die Länderspiel-Pause. Im April verzeichneten die Fuggerstädter das 1:1 beim HSV sowie das 2:2 gegen die TSG Hoffenheim.

Trotzdem lohnt sich vor der Partie gegen den FC Augsburg ein Blick auf die Option Mehr als 2.5 Tore Bayer Leverkusen.

Bayer Leverkusen vs Augsburg Wette 3: Mehr als 2.5 Tore Bayer Leverkusen Quote 2.20 bei bet365

+