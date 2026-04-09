Arsenal vs Bournemouth Wett Tipp: Knapper Heimsieg für die Gunners

Die Cherries reisen mit einer beeindruckenden Serie von zehn ungeschlagenen Spielen im Gepäck in den Norden Londons. Doch der Tabellenführer braucht die drei Punkte im Titelrennen dringender denn je.

Die besten Wetten für Arsenal vs Bournemouth

Arsenal gewinnt die 2. Halbzeit zu einer Quote von 1,73 bei Interwetten

Torreichste Halbzeit: 1. Halbzeit zu einer Quote von 3,00 bei Interwetten

Beide Teams treffen (Ja) zu einer Quote von 1,80 bei Interwetten

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Arsenal 2:1 Bournemouth

Torschützen-Wett Tipp: Arsenal – Saka, Havertz; Bournemouth – Evanilson

An diesem Wochenende richtet Arsenal den Fokus wieder voll auf den Liga-Alltag. Gegen Bournemouth geht es darum, in der Jagd nach der Premier-League-Krone keine weiteren Federn zu lassen.

Die Gunners mussten zuletzt bittere Pillen schlucken: Erst die Niederlage im EFL-Cup-Finale gegen Manchester City, gefolgt vom Aus im FA-Cup-Viertelfinale gegen Southampton. Gegen die „Saints“ wirkte das Team sichtlich überspielt, was der Zweitligist vor heimischer Kulisse eiskalt ausnutzte.

Dank des Sieges im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals bei Sporting Lissabon am Dienstag bleibt das Double aus Liga und Königsklasse jedoch weiterhin ein realistisches Ziel.

Positiv für Mikel Arteta: Das Lazarett lichtet sich allmählich. Hinter Bukayo Saka steht für Samstag allerdings noch ein Fragezeichen; er kämpft gegen die Zeit, um fit zu werden. Sollte er den Belastungstest verpassen, dürfte Noni Madueke in die Startelf rücken.

Bournemouth strotzt derweil vor Selbstvertrauen. Die Gäste sind seit zehn Premier-League-Partien ungeschlagen – eine beachtliche Leistung in der stärksten Liga der Welt.

Zwar endeten die letzten fünf Spiele der Cherries allesamt unentschieden, doch ihre letzte Niederlage datiert ausgerechnet vom Hinspiel gegen Arsenal Anfang Januar (2:3). Trainer Andoni Iraola muss am Samstag weiterhin auf Justin Kluivert (Knieverletzung) und Lewis Cook (Oberschenkelprobleme) verzichten.

Voraussichtliche Aufstellungen für Arsenal vs Bournemouth

Arsenal:Raya, Calafiori, Timber, Saliba, Mosquera, Rice, Zubimendi, Martinelli, Saka, Havertz, Gyökeres

Bournemouth:Petrovic, Jimenez, Truffert, Senesi, Hill, Scott, Christie, Rayan, Adli, Tavernier, Evanilson

Warum Arteta’s Männer nach der Pause den Sack zumachen

Arsenal hat in dieser Saison fast drei Viertel (73 %) der zweiten Halbzeiten in seinen Premier-League-Heimspielen gewonnen. Im Gegensatz dazu konnte Bournemouth in der laufenden Kampagne 25/26 nur mickrige 20 % der zweiten Hälften in der Fremde für sich entscheiden.

Ein Sieg der Gunners in den zweiten 45 Minuten wird mit einer impliziten Wahrscheinlichkeit von nur 58,14 % quotiert. Das lässt auf einen Value von rund 10 % schließen. Da Bournemouth aktuell sehr stabil steht, erwarten wir einen starken Beginn der Gäste, doch hinten raus sollte sich die Qualität von Artetas Kader durchsetzen.

Die Cherries kassieren auswärts im Schnitt 2,07 Gegentore pro Spiel, während Arsenal zu Hause im Schnitt 2,33-mal trifft. Zwei Tore der Gunners sind hier fast schon Pflicht.

Arsenal vs Bournemouth Wette 1: Arsenal gewinnt die 2. Halbzeit zu einer Quote von 1,73 bei Interwetten

Tore auf beiden Seiten bereits im ersten Durchgang wahrscheinlich

Es ist davon auszugehen, dass diese Partie von der ersten Minute an Fahrt aufnimmt. Statistisch gesehen kassiert Arsenal im eigenen Stadion das erste Gegentor bereits in der 9. Minute, während sie selbst im Schnitt in der 39. Minute zum ersten Mal treffen. Das deutet auf eine turbulente erste Hälfte hin.

In mehr als der Hälfte (53 %) der Auswärtsspiele von Bournemouth fielen in der ersten Halbzeit bereits zwei oder mehr Tore. Da die Gunners in fünf ihrer letzten acht Heimspiele hinten nicht die Null halten konnten, sehen wir hier einen klaren Trend: Beide Teams werden wohl noch vor dem Pausenpfiff jubeln.

Bournemouth hat in 60 % seiner Auswärtsspiele in der ersten Halbzeit getroffen, aber nur in 47 % in der zweiten Hälfte. Wir erwarten, dass die Gäste mit einem Remis in die Pause gehen, bevor ihnen gegen den Tabellenführer am Ende die Puste ausgeht.

Arsenal vs Bournemouth Wette 2: Torreichste Halbzeit: 1. Halbzeit zu einer Quote von 3,00 bei Interwetten

Value bei der „Both Teams to Score“-Wette

In fast der Hälfte (47 %) der Heimspiele von Arsenal in dieser Saison trafen beide Mannschaften. Bei Bournemouths Auswärtspartien 2025/26 liegt dieser Wert sogar bei stolzen 67 %.

Blickt man nur auf die letzten acht Premier-League-Heimspiele der Gunners, lag die „BTTS“-Quote sogar bei 62,5 %. Das stützt unsere Wette auf „Beide Teams treffen (Ja)“ massiv, da die aktuelle Quote lediglich eine Wahrscheinlichkeit von etwa 54 % widerspiegelt.

Verletzungen von Stammkräften wie Gabriel haben die defensive Stabilität der Gunners zuletzt beeinträchtigt. Da Bournemouth zudem in acht seiner letzten zehn Auswärtsspiele erfolgreich war, zeigt die Formkurve ihrer Offensive deutlich nach oben.

Arsenal vs Bournemouth Wette 3: Beide Teams treffen (Ja) zu einer Quote von 1,80 bei Interwetten

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