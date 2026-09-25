Das Kocaeli Stadyumu ist Schauplatz für den Auftakt der Gruppe A1 in Liga A – einer Gruppe, in der Frankreich, Italien, Belgien und die Türkei aufeinandertreffen. ODDSET bietet Neukunden für dieses Länderspiel den Quoten-Turbo: Die Quote auf Über 1,5 Tore steigt von 1,14 auf 20,00. Der Einsatz beträgt genau 5,00 EUR. Sichere dir das Angebot vor Anpfiff!

Analyse der Quote

⚽ Form & Statistik: Die Türkei gewann ihr letztes Länderspiel - das WM-Gruppenspiel gegen die USA am 26. Juni 2026 - mit 3:2. Frankreich verlor das Spiel um Platz 3 bei der WM am 18. Juli 2026 mit 4:6 gegen England. Beide Mannschaften waren damit zuletzt an Partien mit mindestens fünf Treffern beteiligt.

Die Türkei gewann ihr letztes Länderspiel - das WM-Gruppenspiel gegen die USA am 26. Juni 2026 - mit 3:2. Frankreich verlor das Spiel um Platz 3 bei der WM am 18. Juli 2026 mit 4:6 gegen England. Beide Mannschaften waren damit zuletzt an Partien mit mindestens fünf Treffern beteiligt. ⚔️ Der Kontext: Es ist der 1. Spieltag der UEFA Nations League 2026/27 – alle Mannschaften starten bei null Punkten. Für die Türkei ist es der erste Auftritt in Liga A, der höchsten Spielklasse der Nations League. Die Gruppensieger und Gruppenzweiten qualifizieren sich für das Viertelfinale im März 2027; die Partie hat damit direkten Einfluss auf die voraussichtliche Qualifikation zur UEFA EURO 2028.

Es ist der 1. Spieltag der UEFA Nations League 2026/27 – alle Mannschaften starten bei null Punkten. Für die Türkei ist es der erste Auftritt in Liga A, der höchsten Spielklasse der Nations League. Die Gruppensieger und Gruppenzweiten qualifizieren sich für das Viertelfinale im März 2027; die Partie hat damit direkten Einfluss auf die voraussichtliche Qualifikation zur UEFA EURO 2028. 🚀 Value-Aspekt: Die reguläre Quote von 1,14 auf Über 1,5 Tore steigt sich auf 20,00 – das ist die feste Aktionsquote des Quoten-Turbos. Bei einem Gewinn werden laut Angebotsbedingungen 100,00 EUR als Bonusguthaben und 5,00 EUR als Barguthaben gutgeschrieben. Das Bonusguthaben muss achtfach umgesetzt werden, bevor es auszahlbar ist; dabei gilt eine Mindestquote von 1,75 bei Einzelwetten – bei Kombiwetten eine Mindestquote von 1,01 pro Tipp bei einer Gesamtquote von mindestens 1,75. Für den Ersteinsatz stehen 30 Tage zur Verfügung, für das Freispielen des Bonusguthabens weitere 30 Tage ab dem ersten Einsatz.

Das Angebot im Überblick Kriterium Details Anbieter ODDSET Aktion Quoten-Turbo Zielgruppe Neukunden ab 18 Jahren, Wohnsitz Deutschland Spiel Türkei vs. Frankreich Wettbewerb UEFA Nations League 2026/27, Liga A, Gruppe A1 Wettmarkt Über 1,5 Tore Reguläre Quote 1,14 Geboostete Quote 20,00 Mindesteinzahlung 5,00 EUR Einsatz Genau 5,00 EUR, Einzelwette, erste Wette Auszahlung 100,00 EUR Bonusguthaben + 5,00 EUR Barguthaben Umsatzbedingung Bonusguthaben 8-fach umsetzen; Mindestquote 1,75 (Einzelwette) oder 1,01 pro Tipp bei Gesamtquote 1,75 (Kombiwette) Fristen Ersteinsatz innerhalb von 30 Tagen; Umsatz innerhalb von weiteren 30 Tagen ab erstem Einsatz Ausgeschlossen Mehrfache Einzelwetten, Konfigurator, Systemwetten, Banker-Wetten; nicht mit anderen Angeboten kombinierbar

So sicherst du dir den Quoten-Turbo Rufe die ODDSET-Landingpage zum Quoten-Turbo auf – Registrierung und Wette müssen zwingend über diese Seite erfolgen. Lege ein neues Konto an und verifiziere deine Identität, da eine Auszahlung ohne verifiziertes Konto nicht möglich ist. Tätige deine erste Einzahlung in Höhe von mindestens 5,00 EUR. Stelle einen Wettschein auf Über 1,5 Tore in der Partie Türkei vs. Frankreich zusammen – ausschließlich als Einzelwette mit einem Einsatz von genau 5,00 EUR. Beachte: Im Wettschein wird dir nur die reguläre Quote von 1,14 angezeigt, nicht die erhöhte Aktionsquote von 20,00 – das ist Bestandteil der Aktion und kein Fehler. Gib den Schein vor Anpfiff am 25. September 2026 (20:45 Uhr) ab. Der Quoten-Turbo lässt sich nicht mit dem ODDSET-Willkommensangebot kombinieren. Wer stattdessen den Willkommensbonus nutzen möchte, findet alle Konditionen und einen aktuellen ODDSET Bonus Code – diese Seite informiert auch ohne Klick auf den Link über die jeweils gültigen Bedingungen.

Vor- und Nachteile Vorteile: ✅ Feste Aktionsquote von 20,00 – die Quote steht bereits vor der Wettabgabe fest

✅ Bei einem Gewinn werden 5,00 EUR als Barguthaben gutgeschrieben

✅ Kombiwetten qualifizieren sich für den Umsatz bereits ab 1,01 pro Tipp bei Gesamtquote 1,75 Nachteile: ❌ Der Boost-Gewinn von 100,00 EUR ist Bonusguthaben und muss achtfach umgesetzt werden, bevor eine Auszahlung möglich ist

❌ Im Wettschein erscheint nur die reguläre Quote von 1,14, nicht die Aktionsquote – das kann beim Platzieren der Wette verwirren

❌ Mehrfache Einzelwetten, Systemwetten, Kombinations-Konfigurator und Banker-Wetten sind vom Angebot ausgeschlossen Tipico strukturiert seinen Quotenboost grundlegend anders: Die Gewinne aus dem Boost fließen dort als Echtgeld aus – ohne Umsatzbedingung, sofort auszahlbar. Der Haken: Der maximale Einsatz liegt bei 2,00 EUR, die Gewinnhöhe ist damit von vornherein begrenzt. Bei ODDSET setzt du 5,00 EUR ein und bekommst bei Gewinn den Einsatz in Cash zurück; die 100,00 EUR Boost-Gewinn unterliegen dafür dem achtfachen Umsatz zu Mindestquote 1,75. Wer den Bonus zügig freispielen kann und ohnehin regelmäßig wettet, findet bei ODDSET den größeren absoluten Gegenwert. Wer hingegen sofortigen Zugriff auf seine Gewinne bevorzugt und das Umsatzrisiko scheut, ist mit dem Tipico-Modell besser bedient.

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