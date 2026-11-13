Winamax hebt die Quote auf einen deutschen Sieg von 1,25 auf 12,5. Das Angebot gilt ausschließlich für Neukunden. Sichere dir das Angebot vor Anpfiff!

Analyse der Quote

⚽ Form & Statistik: Du siehst, dass Deutschland nach vier Spieltagen fünf Punkte auf dem Konto hat – bei einem Sieg, zwei Unentschieden und einer Niederlage. Die Mannschaft blieb zuletzt am 04.10.2026 beim 0:0 in Griechenland ohne Torerfolg; ein Treffer von Jonathan Burkardt wurde dabei nach Videobeweis nicht gegeben. Serbien hat alle vier Partien verloren und steht bei null Punkten, zuletzt gab es ein 1:2 gegen die Niederlande.

Du siehst, dass Deutschland nach vier Spieltagen fünf Punkte auf dem Konto hat – bei einem Sieg, zwei Unentschieden und einer Niederlage. Die Mannschaft blieb zuletzt am 04.10.2026 beim 0:0 in Griechenland ohne Torerfolg; ein Treffer von Jonathan Burkardt wurde dabei nach Videobeweis nicht gegeben. Serbien hat alle vier Partien verloren und steht bei null Punkten, zuletzt gab es ein 1:2 gegen die Niederlande. ⚔️ Der Kontext: Für Deutschland geht es in Belgrad um den Verbleib im Rennen um die Qualifikation für das Viertelfinale. Griechenland und die Niederlande führen die Gruppe mit je acht Punkten an. Selbst mit zwei Siegen aus den verbleibenden Spielen gegen Serbien und die Niederlande ist ein Platz unter den ersten zwei Mannschaften für Deutschland nicht gesichert. Serbien wiederum kämpft darum, den direkten Abstieg zu vermeiden – mit null Punkten aus vier Spielen bleibt der Druck enorm. Mitrović und Vlahović kehren nach ihrer Abwesenheit im September und Oktober in den Kader zurück, während Strahinja Pavlović nicht zur Verfügung steht.

Griechenland und die Niederlande führen die Gruppe mit je acht Punkten an. Selbst mit zwei Siegen aus den verbleibenden Spielen gegen Serbien und die Niederlande ist ein Platz unter den ersten zwei Mannschaften für Deutschland nicht gesichert. Serbien wiederum kämpft darum, den direkten Abstieg zu vermeiden – mit null Punkten aus vier Spielen bleibt der Druck enorm. Mitrović und Vlahović kehren nach ihrer Abwesenheit im September und Oktober in den Kader zurück, während Strahinja Pavlović nicht zur Verfügung steht. 🚀 Value-Aspekt: Die Aktionsquote von 12,5 liegt deutlich über der regulären Quote von 1,25 – der Faktor 10 gilt bis zu einer Maximalquote von 25,0. Wichtig für die Kalkulation: Der Gewinnanteil, der der regulären Quote entspricht, wird als Echtgeld ausgezahlt. Der darüber hinausgehende Zusatzgewinn fließt als Freebets, die einmalig zu einer Mindestquote von 1,05 umgesetzt werden müssen.

Das Angebot im Überblick

Kriterium Details Anbieter Winamax Aktion 10er Boost Zielgruppe Neukunden Spiel Serbien vs. Deutschland Wettbewerb UEFA Nations League Wettmarkt Deutschland gewinnt Reguläre Quote 1,25 Geboostete Quote 12,5 (Maximalquote 25,0) Mindesteinzahlung 20 EUR, in einer einzigen Transaktion Einsatz Maximal 10 EUR, nur Echtgeld Auszahlung Gewinnanteil zur regulären Quote als Echtgeld; Zusatzgewinn als Freebets, einmalig umzusetzen zu Mindestquote 1,05 Umsatzbedingung Freebets einmalig umsetzen, Mindestquote 1,05 Fristen Boost vor Abgabe der Wette im Wettschein aktivieren; verfällt automatisch mit Anpfiff Ausgeschlossen Live-Wetten, Mehrfachwetten, erweiterte Wetten, Cashout; nicht kombinierbar mit anderen Aktionen

So sicherst du dir den 10er Boost

Öffne ein neues Konto bei Winamax und schließe die Identitätsprüfung vollständig ab. Zahle mindestens 20 EUR in einer einzigen Transaktion ein – eine Stückelung ist nicht zulässig. Navigiere vor Spielbeginn zum Markt „Deutschland gewinnt“ für die Partie Serbien vs. Deutschland am 13.11.2026. Aktiviere den 10er Boost direkt im Wettschein, bevor du die Wette abgibst. Setze maximal 10 EUR Echtgeld auf die Aktionsquote von 12,5 – der Boost verfällt automatisch mit dem Anpfiff um 20:45 Uhr.

Wer stattdessen das reguläre Neukundenprogramm von Winamax prüfen möchte, findet alle Konditionen über den Winamax Bonuscode – das Willkommensangebot und der 10er Boost lassen sich nicht miteinander kombinieren, man muss sich also für eine der beiden Optionen entscheiden.

Vor- und Nachteile

Vorteile:

✅ Die reguläre Quote von 1,25 wird mit dem Faktor 10 multipliziert – das ergibt eine Aktionsquote von 12,5, bei einer Obergrenze von 25,0.

✅ Der Gewinnanteil zur regulären Quote wird als Echtgeld ausgezahlt und ist sofort verfügbar.

✅ Der Freebet-Umsatz ist einmalig und bereits ab Mindestquote 1,05 erfüllbar – eine vergleichsweise niedrige Hürde.

Nachteile:

❌ Der Boost-Anteil fließt als Freebets, nicht als Echtgeld – er ist nicht direkt auszahlbar.

❌ Der maximale Einsatz liegt bei 10 EUR; höhere Einsätze nehmen nicht an der Aktionsquote teil.

❌ Das Angebot ist nicht mit dem Standard-Neukundenbonus kombinierbar – du entscheidest dich für eine von beiden Optionen.

Tipico gestaltet seinen Quotenboost strukturell anders: Dort werden Gewinne vollständig als Echtgeld ohne Umsatzbedingung ausgezahlt – allerdings bei einem maximalen Einsatz von nur 2 EUR. Bei Winamax liegt der Maximaleinsatz bei 10 EUR, was bei einer Aktionsquote von 12,5 einen deutlich höheren Boost-Anteil ermöglicht, auch wenn dieser als Freebet mit einmaligem Umsatz kommt. Wem die sofortige Auszahlbarkeit des gesamten Gewinns wichtiger ist als der höhere Einsatzrahmen, findet bei Tipico ein einfacheres Modell. Wer dagegen den vollen Hebeleffekt des 10er Boosts ausschöpfen möchte und die Freebet-Bedingung akzeptiert, ist bei Winamax besser aufgestellt.

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