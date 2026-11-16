UEFA Nations League: Deutschland vs. Niederlande! Tipico erhöht die Quote auf 50,00 – 16.11.2026

Tipico setzt für Neukunden beim Quotenboost die Quote für „Deutschland gewinnt" von 2,00 auf 50,00 hoch. Der Höchsteinsatz liegt bei 2 EUR. Sichere dir das Angebot vor dem Anpfiff!

Analyse der Quote

⚽ Form & Statistik: Die Niederlande stehen mit elf Punkten auf Platz 1 der Gruppe und Deutschland mit acht Zählern auf Rang 3. Im Direktvergleich gab es fünf Nations League-Spiele mit einer 1-3-1-Bilanz (Siege Deutschland – Remis – Siege Niederlande). Im Hinspiel trennten sich die beiden Kontrahenten in Amsterdam mit einem 1:1.

Die Niederlande stehen mit elf Punkten auf Platz 1 der Gruppe und Deutschland mit acht Zählern auf Rang 3. Im Direktvergleich gab es fünf Nations League-Spiele mit einer 1-3-1-Bilanz (Siege Deutschland – Remis – Siege Niederlande). Im Hinspiel trennten sich die beiden Kontrahenten in Amsterdam mit einem 1:1. ⚔️ Der Kontext: Es ist der 6. Spieltag und damit der letzte in der Gruppe 2 der Liga A. Die Partie findet am Montag, den 16.11.2026 um 20:45 Uhr im Olympiastadion Berlin statt. Beide Teams werden weitestgehend auf dieselbe Startelf wie bei den letzten Erfolgen in Serbien bzw. gegen Griechenland setzen. Den Niederlanden reicht ein Remis für den Gruppensieg. Die DFB-Elf muss dagegen gewinnen, um noch unter die ersten beiden zu kommen.

Es ist der 6. Spieltag und damit der letzte in der Gruppe 2 der Liga A. Die Partie findet am Montag, den 16.11.2026 um 20:45 Uhr im Olympiastadion Berlin statt. Beide Teams werden weitestgehend auf dieselbe Startelf wie bei den letzten Erfolgen in Serbien bzw. gegen Griechenland setzen. Den Niederlanden reicht ein Remis für den Gruppensieg. Die DFB-Elf muss dagegen gewinnen, um noch unter die ersten beiden zu kommen. 🚀 Value-Aspekt: Die Quote springt von 2,00 auf 50,00, gilt aber nur für eine Einzelwette mit maximal 2 EUR Echtgeld-Einsatz auf einem Wettschein. Gewinne müssen nicht umgesetzt werden und sind sofort auszahlbar, es gibt also kein Bonusguthaben und keine Freebet. Zwei Anmerkungen gibt es aber: Cashout ist ausgeschlossen. Hast du schon auf einen anderen Ausgang derselben Partie getippt, kannst du die Aktion nicht nutzen.

Die deutsche Mannschaft ist seit drei Spielen ungeschlagen und feierte dabei zwei Siege gegen Serbien (2:0, H und 3:1, A). Zudem gab es ein torloses Remis in Griechenland. Die Niederlande haben die Griechen dagegen vor wenigen Tagen mit 7:0 zu Hause abgefertigt. Damit blieb Oranje auch im fünften Nations League-Spiel ungeschlagen (3-2-0).

Das Angebot im Überblick

Kriterium Details Anbieter Tipico Aktion Quotenboost Zielgruppe Neukunden, online und im Wettbüro, ab 18 Jahren, Wohnsitz Deutschland, verifiziertes Konto, seit Aktionsbeginn registriert Spiel Deutschland vs. Niederlande, 16.11.2026 um 20:45 Uhr Wettbewerb UEFA Nations League Wettmarkt Deutschland gewinnt, Einzelwette Reguläre Quote 2,00 Geboostete Quote 50,00 Einsatz Maximal 2 EUR, ausschließlich Echtgeld, nur auf einem Wettschein Auszahlung Gewinne sind sofort auszahlbar, Auszahlung in Echtgeld Umsatzbedingung Keine, Gewinne müssen nicht umgesetzt werden Ausgeschlossen Cashout; Nutzung nicht möglich, wenn bereits ein Tipp auf einen anderen Ausgang derselben Partie abgegeben wurde

So sicherst du dir den Quotenboost

Registriere dich als Neukunde bei Tipico online oder im Wettbüro. Verifiziere dein Konto, denn die Aktion setzt ein verifiziertes Konto voraus. Die Gutschrift erfolgt automatisch nach der Registrierung, du musst keinen Code eingeben. Öffne vor dem Anpfiff am 16.11.2026 um 20:45 Uhr den Wettschein mit „Deutschland gewinnt", dort wird die erhöhte Quote angezeigt. Setze höchstens 2 EUR Echtgeld auf diesen einen Wettschein, ohne vorher einen anderen Ausgang der Partie zu tippen. Bestätige die Wette und beachte, dass du sie nicht per Cashout vorzeitig beenden kannst.

Wer vorab prüfen möchte, wie sich die Konditionen einordnen lassen, findet beim Tipico Promo Code weitere Informationen zum Neukundenangebot. Die erhöhte Quote bleibt dabei an die Einzelwette mit höchstens 2 EUR Einsatz gebunden.

Vor- und Nachteile

Vorteile:

Die Aktionsquote liegt fest bei 50,00 statt 2,00.

Gewinne müssen nicht umgesetzt werden und sind sofort auszahlbar.

Du brauchst kein Bonusguthaben und keine Freebet, die Auszahlung erfolgt als Echtgeld.

Nachteile:

Der maximale Einsatz beträgt nur 2 EUR, ausschließlich Echtgeld und nur auf einem Wettschein.

Cashout ist ausgeschlossen.

Die Aktion gilt nur für Neukunden und entfällt, wenn du bereits auf einen anderen Ausgang derselben Partie getippt hast.

Tipico setzt auf Echtgeld ohne Umsatzbedingung. Das unterscheidet das Angebot deutlich von ODDSET, wo der Boost-Gewinn als Bonusguthaben mit 8-fachem Umsatz zu einer Mindestquote von 1,75 ausgezahlt wird. Bei ODDSET musst du den Gewinn also erst umsetzen, bevor er dir zur Verfügung steht. Bei Tipico ist der Gewinn sofort auszahlbar. Dafür begrenzt Tipico den Einsatz auf 2 EUR. Wenn dir die freie Verfügbarkeit des Gewinns wichtiger ist als ein höherer Einsatz, passt das Tipico-Modell besser zu dir.

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