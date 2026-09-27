Tipico bietet Neukunden für dieses Duell einen Quotenboost: Die reguläre Quote von 1,33 auf einen deutschen Sieg steigt auf 50,00. Der maximale Einsatz beträgt 2 EUR, Gewinne sind sofort auszahlbar. Sichere dir das Angebot vor Anpfiff!

Analyse der Quote

⚽ Form & Statistik: Deutschlands bislang letztes belegtes Ergebnis stammt von der WM 2026: Gegen Paraguay stand es nach 120 Minuten 1:1, ehe die DFB-Elf im Elfmeterschießen mit 3:4 ausschied. Für Griechenland ist das letzte belegte Ergebnis ein 0:0 gegen Belarus vom 18. November 2025; die Ergebnisse der Nations-League-Auftaktspiele beider Mannschaften am 24. September liegen noch nicht vor.

Deutschlands bislang letztes belegtes Ergebnis stammt von der WM 2026: Gegen Paraguay stand es nach 120 Minuten 1:1, ehe die DFB-Elf im Elfmeterschießen mit 3:4 ausschied. Für Griechenland ist das letzte belegte Ergebnis ein 0:0 gegen Belarus vom 18. November 2025; die Ergebnisse der Nations-League-Auftaktspiele beider Mannschaften am 24. September liegen noch nicht vor. ⚔️ Der Kontext: In Liga A, Gruppe 2 der UEFA Nations League 2026/27 treffen Deutschland und Griechenland am zweiten Spieltag aufeinander. Für beide Teams geht es früh in der Gruppenphase um wichtige Punkte. Der Gruppendritte muss in die Relegation, während der Gruppenletzte direkt in Liga B absteigt. Deutschland hingegen will unter dem neuen Bundestrainer Klopp früh Punkte sammeln – Joshua Kimmich führt das Team als Kapitän an, Marc-André ter Stegen kehrt nach 15 Monaten ins Tor zurück.

In Liga A, Gruppe 2 der UEFA Nations League 2026/27 treffen Deutschland und Griechenland am zweiten Spieltag aufeinander. Für beide Teams geht es früh in der Gruppenphase um wichtige Punkte. Der Gruppendritte muss in die Relegation, während der Gruppenletzte direkt in Liga B absteigt. Deutschland hingegen will unter dem neuen Bundestrainer Klopp früh Punkte sammeln – Joshua Kimmich führt das Team als Kapitän an, Marc-André ter Stegen kehrt nach 15 Monaten ins Tor zurück. 🚀 Value-Aspekt: Die Quote auf einen deutschen Sieg steigt von 1,33 auf 50,00. Gewinne aus dem Boost werden ohne Umsatzbedingungen als Echtgeld ausgezahlt und sind sofort verfügbar. Der Cashout ist für diese Wette ausgeschlossen.

Das Angebot im Überblick

Kriterium Details Anbieter Tipico Aktion Quotenboost Zielgruppe Neukunden (online und im Shop), ab 18, Wohnsitz Deutschland Spiel Deutschland vs. Griechenland Wettbewerb UEFA Nations League 2026/27 Wettmarkt Deutschland gewinnt Reguläre Quote 1,33 Geboostete Quote 50,00 Einsatz Maximal 2 EUR, ausschließlich Echtgeld, nur auf einem Wettschein Auszahlung Sofort auszahlbar, keine Umsatzbedingung Fristen Boost wird nach der Registrierung automatisch im Wettschein angezeigt und ist bis zum Anpfiff verfügbar. Ausgeschlossen Cashout; Wette nicht kombinierbar mit einem bereits abgegebenen Tipp auf einen anderen Ausgang derselben Partie

So sicherst du dir den Quotenboost

Erstelle nach Aktionsbeginn ein neues Konto bei Tipico. Verifiziere dein Konto vollständig, bevor du eine Wette abgibst. Zahle Echtgeld auf dein Konto ein und stelle sicher, dass du noch keinen Tipp auf einen anderen Ausgang dieses Spiels gesetzt hast. Öffne den Wettschein vor Anpfiff – die erhöhte Quote von 50,00 auf einen deutschen Sieg wird dir dort automatisch angezeigt. Platziere eine Einzelwette mit maximal 2 EUR Echtgeld auf „Deutschland gewinnt".

Den vollständigen Überblick über aktuelle Tipico-Aktionen findest du auf der Seite zum Tipico Promo Code – dort sind auch die jeweils gültigen Teilnahmebedingungen verlinkt.

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