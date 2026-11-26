Der Quoten-Turbo von ODDSET hebt die Quote für den Tipp "Sieg Leverkusen" für Neukunden von 1,68 auf 20,00 an. Die Aktionsquote gilt für eine Einzelwette mit einem Einsatz von exakt 5,00 EUR. Sichere dir das Angebot vor Anpfiff!

Analyse der Quote

⚽ Form & Statistik: Dinamo feierte am Wochenende eine gelungene Generalprobe und feierte in der heimischen HNL einen 3:2-Heimsieg über Istra. Damit hat Zagreb als Zweiter weiterhin einen Rückstand von vier Punkten auf Spitzenreiter Hajduk Split, allerdings auch ein Spiel weniger als der Tabellenführer. Leverkusen fertigte dagegen Aufsteiger Paderborn mit 4:0 ab und feierte nach dem Derby-Sieg in Köln (2:1) den zweiten Dreier in Folge. In der Tabelle steht die Werkself auf dem 5. Rang.

Dinamo feierte am Wochenende eine gelungene Generalprobe und feierte in der heimischen HNL einen 3:2-Heimsieg über Istra. Damit hat Zagreb als Zweiter weiterhin einen Rückstand von vier Punkten auf Spitzenreiter Hajduk Split, allerdings auch ein Spiel weniger als der Tabellenführer. Leverkusen fertigte dagegen Aufsteiger Paderborn mit 4:0 ab und feierte nach dem Derby-Sieg in Köln (2:1) den zweiten Dreier in Folge. In der Tabelle steht die Werkself auf dem 5. Rang. ⚔️ Der Kontext: Im Ranking der Europa League-Gruppenphase steht Bayer auf Platz 7. Nachdem die Leverkusener die ersten drei Partien alle ohne Gegentor gewonnen hatten, gab es zuletzt eine 0:1-Heimschlappe gegen Marseille. Dinamo hat nur zwei Zähler weniger als B04 und steht in der Tabelle auf dem 9. Platz. Zuletzt konnten die Kroaten bei bis dato ungeschlagenen Engländern von Sunderland gewinnen (2:0).

Im Ranking der Europa League-Gruppenphase steht Bayer auf Platz 7. Nachdem die Leverkusener die ersten drei Partien alle ohne Gegentor gewonnen hatten, gab es zuletzt eine 0:1-Heimschlappe gegen Marseille. Dinamo hat nur zwei Zähler weniger als B04 und steht in der Tabelle auf dem 9. Platz. Zuletzt konnten die Kroaten bei bis dato ungeschlagenen Engländern von Sunderland gewinnen (2:0). 🚀 Value-Aspekt: Die Quote für “Sieg Leverkusen” springt von 1,68 auf 20,00. Der Gewinn kommt nur zum Teil als Echtgeld: Bei einem Erfolg erhältst du 100,00 EUR als Bonusguthaben und deine 5,00 EUR Einzahlung als Echtgeld zurück. Das Bonusguthaben musst du achtmal einsetzen. Dabei gilt bei Einzelwetten eine Mindestquote von 1,75. Bei Kombiwetten gilt mindestens 1,01 pro Tipp bei einer Gesamtquote von 1,75. Den ersten Einsatz musst du innerhalb von 30 Tagen ab Gewährung platzieren.

Das Angebot im Überblick

Kriterium Details Anbieter ODDSET Aktion Quoten-Turbo Zielgruppe Neukunden ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland Spiel Dinamo Zagreb vs. Bayer 04 Leverkusen, 26.11.2026 um 18:45 Uhr Wettbewerb UEFA Europa League Wettmarkt Sieg Leverkusen Reguläre Quote 1,68 Geboostete Quote 20,00 (feste Aktionsquote) Mindesteinzahlung 5,00 EUR (erste Einzahlung) Einsatz Exakt 5,00 EUR, erste Wette, Einzelwette auf den vorgegebenen Tipp Auszahlung Bei Gewinn 100,00 EUR als Bonusguthaben und 5,00 EUR Einzahlung als Echtgeld. Für Auszahlungen ist ein verifiziertes Konto nötig. Umsatzbedingung Bonusguthaben achtmal umsetzen. Mindestquote 1,75 bei Einzelwetten. Bei Kombiwetten mindestens 1,01 pro Tipp bei einer Gesamtquote von 1,75. Fristen Erster Einsatz innerhalb von 30 Tagen ab Gewährung. Freispiele innerhalb von 30 Tagen ab erstem Einsatz. Ausgeschlossen Mehrfache Einzelwetten, Konfigurator, Systemwetten, Banker-Wetten. Keine Kombination mit anderen Angeboten.

So sicherst du dir den Quoten-Turbo

Rufe ODDSET ausschließlich über die Landingpage auf, denn Registrierung und Wette laufen zwingend darüber. Registriere dich als Neukunde mit Wohnsitz in Deutschland und bestätige, dass du mindestens 18 Jahre alt bist. Zahle mindestens 5,00 EUR ein. Suche die Partie Dinamo Zagreb gegen Bayer 04 Leverkusen am 26.11.2026 und wähle den Tipp "Sieg Leverkusen" als Einzelwette. Achte auf die Anzeige: Im Wettschein steht nur die reguläre Quote von 1,68, die erhöhte Quote von 20,00 siehst du dort nicht. Das ist kein Fehler, setze deshalb trotzdem exakt 5,00 EUR als deine erste Wette. Platziere die Wette vor dem Anstoß um 18:45 Uhr am 26.11.2026 und schließe sie nicht mit weiteren Tipps zusammen.

Das Boost-Angebot lässt sich nicht mit dem Willkommensangebot verbinden. Wenn du lieber 100 % bis 100 EUR plus 10 EUR Freiwette mitnehmen willst, wählst du diesen Weg stattdessen und nutzt den passenden ODDSET Bonus Code. Dafür gilt eine Mindesteinzahlung von 10 EUR innerhalb von 10 Tagen nach der Registrierung, und Skrill sowie Neteller sind nicht bonusberechtigt.

Vor- und Nachteile

Vorteile:

✅ Die Aktionsquote liegt fest bei 20,00 statt 1,68 auf “Sieg Leverkusen”.

✅ Der Einsatz beträgt exakt 5,00 EUR, und die Einzahlung kommt bei einem richtigen Tipp als Echtgeld zurück.

✅ Du kannst das Bonusguthaben bei Einzelwetten und bei Kombiwetten einsetzen.

Nachteile:

❌ Die 100,00 EUR Gewinn kommen als Bonusguthaben, nicht als Echtgeld.

❌ Du musst das Bonusguthaben achtmal umsetzen, bei Einzelwetten zu einer Mindestquote von 1,75.

❌ Im Wettschein siehst du nur die reguläre Quote, und das Angebot lässt sich nicht mit anderen Aktionen kombinieren.

Bei Interwetten liegt der Einsatz ebenfalls bei exakt 5 EUR, doch dort verlangt der Boost-Betrag als Bonus nur dreimaligen Umsatz bei 30 Tagen Frist. ODDSET setzt dagegen auf achtmaligen Umsatz zu einer Mindestquote von 1,75. Der Unterschied liegt also bei der Umsatzhürde für den Boost-Gewinn. Wenn du den Bonusanteil möglichst schnell freispielen willst, ist das ein klarer Punkt zu Lasten von ODDSET. Dafür gibt es bei ODDSET eine feste Quote von 20,00, die du vorab kennst. Vergleiche vor deiner Anmeldung beide Umsatzbedingungen in Ruhe und wähle die, die am besten zu dir passt.

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