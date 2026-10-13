bwin hebt die reguläre Quote auf einen Bayern-Sieg von 1,08 auf 50,00 – ausschließlich für Neukunden. Sichere dir das Angebot vor Anpfiff!

Analyse der Quote

⚽ Form & Statistik: Bayern steht nach einem 5:0-Sieg am ersten Champions-League-Spieltag mit drei Punkten auf Rang zwei der Ligaphase. Viking FK belegt nach einer 1:3-Niederlage punktlos den 31. Platz. Zuletzt spielten die Münchner in der Bundesliga 2:2 gegen den FC Augsburg; Viking gewann auswärts bei SK Brann mit 2:0. Jamal Musiala fehlt Bayern wegen eines Muskelfaserrisses mehrere Wochen. Bei Viking sind unter anderem Nicholas D'Agostino, Veton Berisha und Sondre Bjørshol verletzt.

Bayern steht nach einem 5:0-Sieg am ersten Champions-League-Spieltag mit drei Punkten auf Rang zwei der Ligaphase. Viking FK belegt nach einer 1:3-Niederlage punktlos den 31. Platz. Zuletzt spielten die Münchner in der Bundesliga 2:2 gegen den FC Augsburg; Viking gewann auswärts bei SK Brann mit 2:0. Jamal Musiala fehlt Bayern wegen eines Muskelfaserrisses mehrere Wochen. Bei Viking sind unter anderem Nicholas D'Agostino, Veton Berisha und Sondre Bjørshol verletzt. ⚔️ Der Kontext: Für Viking FK ist es das zweite Spiel in der UEFA Champions League-Ligaphase 2026/27 – der Klub will nach der Auftaktniederlage die ersten Punkte sammeln. Bayern will dagegen an den erfolgreichen Champions-League-Auftakt anknüpfen und sich nach dem Remis in der Bundesliga mit einem Auswärtssieg in Stavanger zurückmelden. Die beiden Klubs sind sich in einem Pflichtspiel noch nie begegnet.

Für Viking FK ist es das zweite Spiel in der UEFA Champions League-Ligaphase 2026/27 – der Klub will nach der Auftaktniederlage die ersten Punkte sammeln. und sich nach dem Remis in der Bundesliga mit einem Auswärtssieg in Stavanger zurückmelden. Die beiden Klubs sind sich in einem Pflichtspiel noch nie begegnet. 🚀 Value-Aspekt: Die reguläre Quote von 1,08 reflektiert die klare Favoritenrolle der Bayern – ein marktüblicher Wert für diesen Tipp. bwin erhöht sie im Rahmen der Aktion auf 50,00, wobei die Berechnung der Quotenerhöhung auf einem Einsatz von 1 EUR basiert, unabhängig davon, wie viel du tatsächlich einsetzt. Der Gewinnanteil auf Basis der regulären Quote von 1,08 wird als Echtgeld ausgezahlt; der zusätzliche Gewinnanteil aus dem Boost wird als Freebet gutgeschrieben. Die Freebet ist sieben Tage gültig; bei einer erfolgreichen Folgewette wird der Freebet-Einsatz nicht mit ausgezahlt, sondern nur der daraus erzielte Nettogewinn.

Das Angebot im Überblick

Kriterium Details Anbieter bwin Aktion Neukunden-Boost Zielgruppe Neukunden ab 18 Jahren mit Wohnsitz Deutschland, Registrierung über einen gekennzeichneten Marketing-Link Spiel Viking Stavanger vs. FC Bayern München Wettbewerb UEFA Champions League Wettmarkt Bayern gewinnt Reguläre Quote 1,08 Geboostete Quote 50,00 (Berechnung basiert auf 1 EUR Einsatz) Mindesteinzahlung 10 EUR Einsatz Erste Sportwette; Einzelwette, Vorauswette, keine Live-Wette Auszahlung Regulärer Gewinn zur Quote 1,08 in Cash; Differenz zur Aktionsquote als FreeBet (max. 100 EUR) Fristen Erste Wette innerhalb von 30 Tagen nach Registrierung; FreeBet 7 Tage gültig Ausgeschlossen Systemwetten, Konfiguratorwetten, Wetten mit Cashout-Nutzung

So sicherst du dir den Neukunden-Boost

Registriere dich als Neukunde bei bwin über einen gekennzeichneten Marketing-Link. Zahle mindestens 10 EUR auf dein Konto ein. Aktiviere den Neukunden-Boost in deinem Konto, bevor du die Wette platzierst. Wähle für die Partie Viking Stavanger vs. FC Bayern München am 13.10.2026 um 21:00 Uhr den Markt "Bayern gewinnt" und platziere eine Einzelwette vor dem Anpfiff. Beachte: Im Wettschein erscheint nur die Standardquote von 1,08 – die Aktionsquote von 50,00 wird dort nicht angezeigt. Das is kein Fehler; der zusätzliche gewinnanteil aus dem Boost wird nach Abschluss der Wette entsprechend berechent. Gib deine Wette ab, bevor das Spiel angepfiffen wird.

Falls du lieber das reguläre Willkommensangebot von bwin nutzen möchtest, ist das eine echte Alternative – die Teilnahme am Neukunden-Boost lässt diesen Anspruch unwiderruflich entfallen, du musst dich also vorab entscheiden. Alle Details zum anderen Angebot findest du über den bwin Bonus Code.

Vor- und Nachteile

Vorteile:

✅ Die Aktionsquote von 50,00 liegt weit über dem regulären Marktwert von 1,08 für diesen Tipp.

✅ Die FreeBet unterliegt keiner Umsatzbedingung und erfordert keine Mindestquote.

✅ Eine Mindesteinzahlung von 10 EUR hält die Einstiegshürde niedrig.

Nachteile:

❌ Die Quotenerhöhung wird nur auf einen Einsatz von 1 EUR berechnet, unabhängig von deinem tatsächlichen Einsatz.

❌ Der Differenzgewinn kommt als FreeBet, nicht als Echtgeld – der Einsatz der FreeBet wird nicht erstattet, nur Nettogewinne werden gutgeschrieben.

❌ Die Teilnahme am Neukunden-Boost schließt das reguläre Willkommensangebot unwiderruflich aus.

Wer die beiden Angebote direkt gegenüberstellt, sieht einen klaren Unterschied: Tipico zahlt Boost-Gewinne vollständig als Echtgeld ohne Umsatzbedingung aus und macht sie damit sofort auszahlbar – allerdings ist der Einsatz dort auf 2 EUR begrenzt. bwin arbeitet stattdessen mit einem FreeBet-Modell, das zwar keine Umsatzbedingung kennt, aber die höhere Aktionsquote von 50,00 nur auf 1 EUR Basis berechnet und den Differenzbetrag sieben Tage lang als FreeBet bindet. Welches Modell besser passt, hängt davon ab, ob dir Auszahlungsflexibilität oder die absolute Höhe der Aktionsquote wichtiger ist.

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