bwin hebt die reguläre Quote auf einen Bayern-Sieg von 1,08 auf 50,00 – ausschließlich für Neukunden. Sichere dir das Angebot vor Anpfiff!
Analyse der Quote
- ⚽ Form & Statistik: Bayern steht nach einem 5:0-Sieg am ersten Champions-League-Spieltag mit drei Punkten auf Rang zwei der Ligaphase. Viking FK belegt nach einer 1:3-Niederlage punktlos den 31. Platz. Zuletzt spielten die Münchner in der Bundesliga 2:2 gegen den FC Augsburg; Viking gewann auswärts bei SK Brann mit 2:0. Jamal Musiala fehlt Bayern wegen eines Muskelfaserrisses mehrere Wochen. Bei Viking sind unter anderem Nicholas D'Agostino, Veton Berisha und Sondre Bjørshol verletzt.
- ⚔️ Der Kontext: Für Viking FK ist es das zweite Spiel in der UEFA Champions League-Ligaphase 2026/27 – der Klub will nach der Auftaktniederlage die ersten Punkte sammeln. Bayern will dagegen an den erfolgreichen Champions-League-Auftakt anknüpfen und sich nach dem Remis in der Bundesliga mit einem Auswärtssieg in Stavanger zurückmelden. Die beiden Klubs sind sich in einem Pflichtspiel noch nie begegnet.
- 🚀 Value-Aspekt: Die reguläre Quote von 1,08 reflektiert die klare Favoritenrolle der Bayern – ein marktüblicher Wert für diesen Tipp. bwin erhöht sie im Rahmen der Aktion auf 50,00, wobei die Berechnung der Quotenerhöhung auf einem Einsatz von 1 EUR basiert, unabhängig davon, wie viel du tatsächlich einsetzt. Der Gewinnanteil auf Basis der regulären Quote von 1,08 wird als Echtgeld ausgezahlt; der zusätzliche Gewinnanteil aus dem Boost wird als Freebet gutgeschrieben. Die Freebet ist sieben Tage gültig; bei einer erfolgreichen Folgewette wird der Freebet-Einsatz nicht mit ausgezahlt, sondern nur der daraus erzielte Nettogewinn.
Das Angebot im Überblick
|Kriterium
|Details
|Anbieter
|bwin
|Aktion
|Neukunden-Boost
|Zielgruppe
|Neukunden ab 18 Jahren mit Wohnsitz Deutschland, Registrierung über einen gekennzeichneten Marketing-Link
|Spiel
|Viking Stavanger vs. FC Bayern München
|Wettbewerb
|UEFA Champions League
|Wettmarkt
|Bayern gewinnt
|Reguläre Quote
|1,08
|Geboostete Quote
|50,00 (Berechnung basiert auf 1 EUR Einsatz)
|Mindesteinzahlung
|10 EUR
|Einsatz
|Erste Sportwette; Einzelwette, Vorauswette, keine Live-Wette
|Auszahlung
|Regulärer Gewinn zur Quote 1,08 in Cash; Differenz zur Aktionsquote als FreeBet (max. 100 EUR)
|Fristen
|Erste Wette innerhalb von 30 Tagen nach Registrierung; FreeBet 7 Tage gültig
|Ausgeschlossen
|Systemwetten, Konfiguratorwetten, Wetten mit Cashout-Nutzung
So sicherst du dir den Neukunden-Boost
- Registriere dich als Neukunde bei bwin über einen gekennzeichneten Marketing-Link.
- Zahle mindestens 10 EUR auf dein Konto ein.
- Aktiviere den Neukunden-Boost in deinem Konto, bevor du die Wette platzierst.
- Wähle für die Partie Viking Stavanger vs. FC Bayern München am 13.10.2026 um 21:00 Uhr den Markt "Bayern gewinnt" und platziere eine Einzelwette vor dem Anpfiff.
- Beachte: Im Wettschein erscheint nur die Standardquote von 1,08 – die Aktionsquote von 50,00 wird dort nicht angezeigt. Das is kein Fehler; der zusätzliche gewinnanteil aus dem Boost wird nach Abschluss der Wette entsprechend berechent.
- Gib deine Wette ab, bevor das Spiel angepfiffen wird.
Falls du lieber das reguläre Willkommensangebot von bwin nutzen möchtest, ist das eine echte Alternative – die Teilnahme am Neukunden-Boost lässt diesen Anspruch unwiderruflich entfallen, du musst dich also vorab entscheiden. Alle Details zum anderen Angebot findest du über den bwin Bonus Code.
Vor- und Nachteile
Vorteile:
- ✅ Die Aktionsquote von 50,00 liegt weit über dem regulären Marktwert von 1,08 für diesen Tipp.
- ✅ Die FreeBet unterliegt keiner Umsatzbedingung und erfordert keine Mindestquote.
- ✅ Eine Mindesteinzahlung von 10 EUR hält die Einstiegshürde niedrig.
Nachteile:
- ❌ Die Quotenerhöhung wird nur auf einen Einsatz von 1 EUR berechnet, unabhängig von deinem tatsächlichen Einsatz.
- ❌ Der Differenzgewinn kommt als FreeBet, nicht als Echtgeld – der Einsatz der FreeBet wird nicht erstattet, nur Nettogewinne werden gutgeschrieben.
- ❌ Die Teilnahme am Neukunden-Boost schließt das reguläre Willkommensangebot unwiderruflich aus.
Wer die beiden Angebote direkt gegenüberstellt, sieht einen klaren Unterschied: Tipico zahlt Boost-Gewinne vollständig als Echtgeld ohne Umsatzbedingung aus und macht sie damit sofort auszahlbar – allerdings ist der Einsatz dort auf 2 EUR begrenzt. bwin arbeitet stattdessen mit einem FreeBet-Modell, das zwar keine Umsatzbedingung kennt, aber die höhere Aktionsquote von 50,00 nur auf 1 EUR Basis berechnet und den Differenzbetrag sieben Tage lang als FreeBet bindet. Welches Modell besser passt, hängt davon ab, ob dir Auszahlungsflexibilität oder die absolute Höhe der Aktionsquote wichtiger ist.