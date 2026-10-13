Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
+18 | AGB gelten | Spiele mit Verantwortung | Glücksspiel kann abhängig machen | Wir erhalten eine Provision von den hier angeführten Buchmachern | Veröffentlichungsgrundsätze
NEO.bet Quotenboost
Steffen Wilkens

UEFA Champions League: Viking Stavanger vs. FC Bayern München! bwin boosted Bayern gewinnt auf 50,00 – 13.10.2026

Viking - Bayern München
Viking
Bayern München
Champions League

Der FC Bayern München geht nach dem ersten Spieltag mit drei Punkten und 5:0 Toren als Zweiter der Ligaphase in diese Partie. Viking FK ist in der Eliteserien souveräner Tabellenführer, steht in der UEFA Champions League nach dem ersten Spieltag jedoch bei null Punkten undeinem Torverhältnis von 1:3.

bwin hebt die reguläre Quote auf einen Bayern-Sieg von 1,08 auf 50,00 – ausschließlich für Neukunden. Sichere dir das Angebot vor Anpfiff!

Analyse der Quote

  • Form & Statistik: Bayern steht nach einem 5:0-Sieg am ersten Champions-League-Spieltag mit drei Punkten auf Rang zwei der Ligaphase. Viking FK belegt nach einer 1:3-Niederlage punktlos den 31. Platz. Zuletzt spielten die Münchner in der Bundesliga 2:2 gegen den FC Augsburg; Viking gewann auswärts bei SK Brann mit 2:0. Jamal Musiala fehlt Bayern wegen eines Muskelfaserrisses mehrere Wochen. Bei Viking sind unter anderem Nicholas D'Agostino, Veton Berisha und Sondre Bjørshol verletzt.
  • ⚔️ Der Kontext: Für Viking FK ist es das zweite Spiel in der UEFA Champions League-Ligaphase 2026/27 – der Klub will nach der Auftaktniederlage die ersten Punkte sammeln. Bayern will dagegen an den erfolgreichen Champions-League-Auftakt anknüpfen und sich nach dem Remis in der Bundesliga mit einem Auswärtssieg in Stavanger zurückmelden. Die beiden Klubs sind sich in einem Pflichtspiel noch nie begegnet.
  • 🚀 Value-Aspekt: Die reguläre Quote von 1,08 reflektiert die klare Favoritenrolle der Bayern – ein marktüblicher Wert für diesen Tipp. bwin erhöht sie im Rahmen der Aktion auf 50,00, wobei die Berechnung der Quotenerhöhung auf einem Einsatz von 1 EUR basiert, unabhängig davon, wie viel du tatsächlich einsetzt. Der Gewinnanteil auf Basis der regulären Quote von 1,08 wird als Echtgeld ausgezahlt; der zusätzliche Gewinnanteil aus dem Boost wird als Freebet gutgeschrieben. Die Freebet ist sieben Tage gültig; bei einer erfolgreichen Folgewette wird der Freebet-Einsatz nicht mit ausgezahlt, sondern nur der daraus erzielte Nettogewinn.

Tipico Quotenboost Champions League - Viking vs Bayern München

Das Angebot im Überblick

KriteriumDetails
Anbieterbwin
AktionNeukunden-Boost
ZielgruppeNeukunden ab 18 Jahren mit Wohnsitz Deutschland, Registrierung über einen gekennzeichneten Marketing-Link
SpielViking Stavanger vs. FC Bayern München
WettbewerbUEFA Champions League
WettmarktBayern gewinnt
Reguläre Quote1,08
Geboostete Quote50,00 (Berechnung basiert auf 1 EUR Einsatz)
Mindesteinzahlung10 EUR
EinsatzErste Sportwette; Einzelwette, Vorauswette, keine Live-Wette
AuszahlungRegulärer Gewinn zur Quote 1,08 in Cash; Differenz zur Aktionsquote als FreeBet (max. 100 EUR)
FristenErste Wette innerhalb von 30 Tagen nach Registrierung; FreeBet 7 Tage gültig
AusgeschlossenSystemwetten, Konfiguratorwetten, Wetten mit Cashout-Nutzung

So sicherst du dir den Neukunden-Boost

  1. Registriere dich als Neukunde bei bwin über einen gekennzeichneten Marketing-Link.
  2. Zahle mindestens 10 EUR auf dein Konto ein.
  3. Aktiviere den Neukunden-Boost in deinem Konto, bevor du die Wette platzierst.
  4. Wähle für die Partie Viking Stavanger vs. FC Bayern München am 13.10.2026 um 21:00 Uhr den Markt "Bayern gewinnt" und platziere eine Einzelwette vor dem Anpfiff.
  5. Beachte: Im Wettschein erscheint nur die Standardquote von 1,08 – die Aktionsquote von 50,00 wird dort nicht angezeigt. Das is kein Fehler; der zusätzliche gewinnanteil aus dem Boost wird nach Abschluss der Wette entsprechend berechent.
  6. Gib deine Wette ab, bevor das Spiel angepfiffen wird.

Falls du lieber das reguläre Willkommensangebot von bwin nutzen möchtest, ist das eine echte Alternative – die Teilnahme am Neukunden-Boost lässt diesen Anspruch unwiderruflich entfallen, du musst dich also vorab entscheiden. Alle Details zum anderen Angebot findest du über den bwin Bonus Code.

Vor- und Nachteile

Vorteile:

  • ✅ Die Aktionsquote von 50,00 liegt weit über dem regulären Marktwert von 1,08 für diesen Tipp.
  • ✅ Die FreeBet unterliegt keiner Umsatzbedingung und erfordert keine Mindestquote.
  • ✅ Eine Mindesteinzahlung von 10 EUR hält die Einstiegshürde niedrig.

Nachteile:

  • ❌ Die Quotenerhöhung wird nur auf einen Einsatz von 1 EUR berechnet, unabhängig von deinem tatsächlichen Einsatz.
  • ❌ Der Differenzgewinn kommt als FreeBet, nicht als Echtgeld – der Einsatz der FreeBet wird nicht erstattet, nur Nettogewinne werden gutgeschrieben.
  • ❌ Die Teilnahme am Neukunden-Boost schließt das reguläre Willkommensangebot unwiderruflich aus.

Wer die beiden Angebote direkt gegenüberstellt, sieht einen klaren Unterschied: Tipico zahlt Boost-Gewinne vollständig als Echtgeld ohne Umsatzbedingung aus und macht sie damit sofort auszahlbar – allerdings ist der Einsatz dort auf 2 EUR begrenzt. bwin arbeitet stattdessen mit einem FreeBet-Modell, das zwar keine Umsatzbedingung kennt, aber die höhere Aktionsquote von 50,00 nur auf 1 EUR Basis berechnet und den Differenzbetrag sieben Tage lang als FreeBet bindet. Welches Modell besser passt, hängt davon ab, ob dir Auszahlungsflexibilität oder die absolute Höhe der Aktionsquote wichtiger ist.

 +