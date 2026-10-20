Tipico hebt mit dem Quotenboost die reguläre Quote auf einen BVB-Sieg von 1,27 auf 50,00 – gültig für Neukunden, ausschließlich als Einzelwette und mit einem maximalen Einsatz von 2 EUR. Sichere dir das Angebot vor Anpfiff!

Analyse der Quote

⚽ Form & Statistik: Sabah FK gewann zuletzt in der Champions League mit 2:0 gegen Slavia Prag, während Borussia Dortmund mit 0:1 bei FK Bodö/Glimt verlor. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Fredrik Sjövold in der 52. Minute.

Sabah FK gewann zuletzt in der Champions League mit 2:0 gegen Slavia Prag, während Borussia Dortmund mit 0:1 bei FK Bodö/Glimt verlor. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Fredrik Sjövold in der 52. Minute. ⚔️ Der Kontext: Es ist das erste Pflichtspielduell beider Klubs – Sabah FK steht nach zwei Spielen bei drei Punkten und rangiert auf Platz 22 der Ligaphase, der BVB hat nach seiner Niederlage in Norwegen ebenfalls 3 Punkte auf dem Konto. Am 3. Spieltag wollen beide Mannschaften ihre Position in der Ligaphase verbessern.

Es ist das erste Pflichtspielduell beider Klubs – Sabah FK steht nach zwei Spielen bei drei Punkten und rangiert auf Platz 22 der Ligaphase, der BVB hat nach seiner Niederlage in Norwegen ebenfalls 3 Punkte auf dem Konto. 🚀 Value-Aspekt: Der Quotenboost hebt die reguläre Quote von 1,27 auf 50,00 an. Die Gewinne aus der geboosteten Quote unterliegen keiner Umsatzbedingung und sind sofort auszahlbar – der Einsatz ist allerdings auf 2 EUR begrenzt, und Cashout ist von der Aktion ausgeschlossen.

Das Angebot im Überblick

Kriterium Details Anbieter Tipico Aktion Quotenboost Zielgruppe Neukunden (online und im Shop), ab 18, Wohnsitz Deutschland Spiel Sabah FK vs. Borussia Dortmund Wettbewerb UEFA Champions League, Ligaphase, 3. Spieltag Wettmarkt Dortmund gewinnt (Einzelwette) Reguläre Quote 1,27 Geboostete Quote 50,00 Einsatz Maximal 2 EUR, nur Echtgeld, nur ein Wettschein Auszahlung Sofort auszahlbar, keine Umsatzbedingung Fristen Aktivierung und Platzierung vor Anpfiff; Konto nach Aktionsbeginn eröffnet worden sein Ausgeschlossen Cashout; Wette ungültig, wenn bereits ein Tipp auf einen anderen Ausgang derselben Partie abgegeben wurde

So sicherst du dir den Quotenboost

Registriere dich als Neukunde bei Tipico – dein Konto muss seit Aktionsbeginn eröffnet worden sein. Verifiziere dein Konto vollständig, bevor du die Wette platzierst. Zahle Echtgeld ein – eine Mindesteinzahlung ist nicht vorgegeben. Öffne den Wettschein für Sabah FK vs. Borussia Dortmund und wähle den Markt „Dortmund gewinnt" – die erhöhte Quote von 50,00 wird dir dort bis zum Anpfiff angezeigt. Setze maximal 2 EUR auf diesen Einzeltipp und schließe den Wettschein ab; Cashout ist für diese Wette nicht verfügbar.

Die erhöhte Quote wird nach der Registrierung automatisch im Wettschein angezeigt. Weitere Details zu laufenden Aktionen findest du beim Tipico Promo Code – der Link führt dich zur aktuellen Übersicht, auch wenn du ihn weglässt.

Vor- und Nachteile

Vorteile:

✅ Gewinne aus der erhöhten Quote von 50,00 werden als Echtgeld ohne Umsatzbedingung ausgezahlt.

✅ In den vorliegenden Bedingungen ist keine Mindesteinzahlung genannt.

✅ Die Aktionsquote wird nach der Registrierung automatisch im Wettschein angezeigt.

Nachteile:

❌ Der maximale Einsatz ist auf 2 EUR begrenzt – ein höherer Einsatz zu dieser Quote ist nicht möglich.

❌ Die Aktion gilt ausschließlich als Einzelwette; Kombiwetten sind nicht zugelassen.

❌ Hast du bereits einen Tipp auf einen anderen Ausgang derselben Partie abgegeben, entfällt die Berechtigung vollständig.

Wer Tipico mit bwin vergleicht, sieht den entscheidenden Unterschied im Einsatzrahmen. bwin setzt bei seinem aktuellen Champions-League-Boost die Aktionsquote von 100,00 an, berechnet sie aber auf nur 1 EUR Einsatz; der Mehrgewinn wird als FreeBet mit sieben Tagen Gültigkeit ausgezahlt. Tipico hingegen zahlt den gesamten Gewinn aus der Quote von 50,00 direkt als Echtgeld aus, ohne Umsatzbedingung – erlaubt dafür maximal 2 EUR Einsatz. Für Neukunden, denen sofortige Verfügbarkeit der Gewinne wichtiger ist als eine nominell höhere Quote, hat das Tipico-Modell einen klaren Vorteil. Die Einsatzobergrenze bleibt dennoch der entscheidende Haken, den du vor der Entscheidung kennen solltest.

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