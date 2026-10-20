Tipico hebt mit dem Quotenboost die reguläre Quote auf einen PSG-Heimsieg von 2,35 auf 100,00. Das Angebot gilt ausschließlich für Neukunden mit einem Einsatz von maximal 2 EUR. Sichere dir das Angebot vor Anpfiff!

Analyse der Quote

⚽ Form & Statistik: PSG und Barcelone stehen nach zwei Spieltagen der Ligaphase mit jeweils sechs Punkten an der Tabellenspitze. Paris gewann zuletzt mit 4:2 bei Manchester City und weist ein Torverhältnis von 10:3 auf. Barcelona siegte mit 4:1 bei Galatasaray und steht bei 9:2 Toren.

PSG und Barcelone stehen nach zwei Spieltagen der Ligaphase mit jeweils sechs Punkten an der Tabellenspitze. Paris gewann zuletzt mit 4:2 bei Manchester City und weist ein Torverhältnis von 10:3 auf. Barcelona siegte mit 4:1 bei Galatasaray und steht bei 9:2 Toren. ⚔️ Der Kontext: Das Direktduell zweier bislang ungeschlagener Teams kann die Rangfolge an der Spitze der Ligaphase verändern. Für beide Mannschaften folgt zudem wenige tage später ein wichtiges Ligaspiel: PSG empfängt am 25. Oktober Olympique Lyon, Barcelona bestreitet am selben Wochenende das El Clásico gegen Real Madrid.

Das Direktduell zweier bislang ungeschlagener Teams kann die Rangfolge an der Spitze der Ligaphase verändern. Für beide Mannschaften folgt zudem wenige tage später ein wichtiges Ligaspiel: PSG empfängt am 25. Oktober Olympique Lyon, Barcelona bestreitet am selben Wochenende das El Clásico gegen Real Madrid. 🚀 Value-Aspekt: Die Aktionsquote steigt von 2,35 auf 100,00. Gewinne aus dem Quotenboost werden ohne Umsatzbedingung sofort als Echtgeld ausgezahlt. Der maximale Einsatz beträgt 2 EUR; ein Cashout ist von der Aktion ausgeschlossen.

Das Angebot im Überblick

Kriterium Details Anbieter Tipico Aktion Quotenboost Zielgruppe Neukunden (online und im Shop), ab 18, Wohnsitz Deutschland Spiel Paris Saint-Germain vs. FC Barcelona Wettbewerb UEFA Champions League Wettmarkt Sieg PSG Reguläre Quote 2,35 Geboostete Quote 100,00 Einsatz Maximal 2 EUR, ausschließlich Echtgeld, nur auf einem Wettschein Auszahlung Sofort auszahlbar, keine Umsatzbedingung Fristen Aktionsquotte wird nach der Registrierung automatisch im Wettschein angezeigt und ist bis zum Anpfiff verfügbar Ausgeschlossen Cashout; Kombination mit einer bereits abgegebenen Wette auf denselben Ausgang der Partie

So sicherst du dir den Quotenboost

Registriere dich als Neukunde bei Tipico und verifiziere dein Konto vollständig. Stelle sicher, dass du die Registrierung nach Aktionsbeginn abgeschlossen hast – der Boost wird anschließend automatisch gutgeschrieben. Rufe den Wettschein auf und prüfe, dass die erhöhte Quote von 100,00 für den PSG-Sieg angezeigt wird. Setze ausschließlich Echtgeld ein und halte den Einsatz bei maximal 2 EUR auf einem einzigen Wettschein. Platziere die Wette vor dem Anpfiff um 21:00 Uhr – für die Wette zählt die reguläre Spielzeit einschließlich Nachspielzeit.

Alle weiteren Konditionen sowie aktuelle Aktionen findest du über den Tipico Promo Code – der Link führt zu einer Übersicht, die auch dann weiterhilft, wenn du den Boost bereits genutzt hast.

Vor- und Nachteile

Vorteile:

✅ Die geboostete Quote von 100,00 liegt deutlich über der regulären Quote von 2,35 – der Unterschied ist messbar und direkt im Wettschein sichtbar.

✅ Gewinne aus der Aktion unterliegen keiner Umsatzbedingung und sind sofort als Echtgeld auszahlbar.

✅ Keine Mindesteinzahlung ist genannt; die Gutschrift der erhöhten Quote erfolgt automatisch nach der Registrierung.

Nachteile:

❌ Der maximale Einsatz ist auf 2 EUR begrenzt – mehr Echtgeld lässt sich auf diesem Schein nicht einsetzen.

❌ Cashout ist für diese Wette ausgeschlossen; maßgeblich ist das Ergebnis nach der regulären Spielzeit einschließlich Nachspielzeit.

❌ Das Angebot entfällt, wenn bereits ein Tipp auf einen anderen Ausgang derselben Partie abgegeben wurde.

bwin stellt zum selben Spiel ebenfalls eine feste Quote von 100,00 – der entscheidende Unterschied liegt in der Auszahlungsstruktur. Dort wird die Differenz zwischen regulärem Gewinn und Boost als FreeBet gutgeschrieben, die innerhalb von sieben Tagen gespielt werden muss, während Tipico den gesamten Gewinn direkt als Echtgeld ohne Umsatzbedingung auszahlt. Zudem legt bwin den Einsatz auf 1 EUR fest; Tipico erlaubt bis zu 2 EUR. Wer Wert auf unkomplizierte Auszahlung ohne Folgebedingungen legt, findet bei Tipico die direktere Lösung – allerdings nur, sofern der Neukunden-Status noch nicht genutzt wurde.

+