Tipico hebt die reguläre Quote von 1,97 auf 50,00 für den Tipp "Dortmund gewinnt" an. Das Angebot gilt ausschließlich für Neukunden mit einem Einsatz von maximal 2 EUR. Sichere dir das Angebot vor Anpfiff!

Analyse der Quote

⚽ Form & Statistik: Borussia Dortmund hat in der laufenden Bundesliga-Saison vier SIege und ein Unentschieden aus fünf Spielen geholt. Zuletzt spielte der BVB 2:2 gegen Werder Bremen. Bodø/Glimt gewann zuletzt in der Eliteserien mit 3:1 gegen Kristiansund und steht dort auf dem zweiten Tabellenplatz.

Borussia Dortmund hat in der laufenden Bundesliga-Saison vier SIege und ein Unentschieden aus fünf Spielen geholt. Zuletzt spielte der BVB 2:2 gegen Werder Bremen. Bodø/Glimt gewann zuletzt in der Eliteserien mit 3:1 gegen Kristiansund und steht dort auf dem zweiten Tabellenplatz. ⚔️ Der Kontext: Nach dem 2:2 im direkten Aufeinandertreffen am 10.12.2025 treffen beide Klubs erneut in der UEFA Champions League aufeinander. Für Bodø/Glimt geht es nach null Punkten aus dem ersten Spiel um den ersten Zähler in der Ligaphase; der BVB hat bereits drei Punkte auf dem Konto. Dazu kommen beidseitige Verletzungssorgen: Beim BVB fehlen unter anderem Emre Can und Giannis Konstantelias mit Knieverletzungen, bei Glimt sind Magnus Bech Riisnæs und Håkon Evjen bis Ende Oktober außer Gefecht.

Nach dem 2:2 im direkten Aufeinandertreffen am 10.12.2025 treffen beide Klubs erneut in der UEFA Champions League aufeinander. Für Bodø/Glimt geht es nach null Punkten aus dem ersten Spiel um den ersten Zähler in der Ligaphase; der BVB hat bereits drei Punkte auf dem Konto. Dazu kommen beidseitige Verletzungssorgen: Beim BVB fehlen unter anderem Emre Can und Giannis Konstantelias mit Knieverletzungen, bei Glimt sind Magnus Bech Riisnæs und Håkon Evjen bis Ende Oktober außer Gefecht. 🚀 Value-Aspekt:Die Quote steigt von 1,97 auf 50,00 – eine Erhöhung, die ausschließlich für Neukunden gilt und nach der Registrierung automatisch im Wettschein angezeigt wird. Gewinne aus dem Boost unterliegen keiner Umsatzbedingung und sind sofort auszahlbar.

Das Angebot im Überblick

Kriterium Details Anbieter Tipico Aktion Quotenboost Zielgruppe Neukunden (online und im Shop), ab 18, Wohnsitz Deutschland Spiel FK Bodø/Glimt vs. Borussia Dortmund Wettbewerb UEFA Champions League Wettmarkt Dortmund gewinnt (Einzelwette) Reguläre Quote 1,97 Geboostete Quote 50,00 Einsatz Maximal 2 EUR, ausschließlich Echtgeld, nur ein Wettschein Auszahlung Gewinne sofort auszahlbar, keine Umsatzbedingung Fristen Aktivierung bis zum Anpfiff; Konto muss nach Aktionsbeginn registriert und verifiziert worden sein Ausgeschlossen Cashout; bereits platzierter Tipp auf einen anderen Ausgang derselben Partie.

So sicherst du dir den Quotenboost

Registriere dich als Neukunde bei Tipico – dein Wohnsitz muss in Deutschland liegen. Verifiziere dein Konto, damit die Gutschrift automatisch ausgelöst wird. Rufe den Wettschein vor Anpfiff auf – die erhöhte Quote von 50,00 wird dir dort direkt angezeigt. Wähle den Tipp Dortmund gewinnt als Einzelwette aus und setze maximal 2 EUR Echtgeld ein. Gib den Wettschein ab, bevor die Partie angepfiffen wird – nach Anpfiff ist die Aktionsquote nicht mehr verfügbar.

Weitere Details zu aktuellen Neukunden-Aktionen findest du im Tipico Promo Code-Artikel auf Goal.com, der auch dann informativ bleibt, wenn der Link nicht direkt aufrufbar ist.

Vor- und Nachteile

Vorteile:

✅ Gewinne aus der geboosteten Quote von 50,00 werden als Echtgeld ohne Umsatzbedingung ausgezahlt.

✅ Gewinne sind sofort nach Spielende verfügbar – es gelten keine Freispielbedingungen.

✅ Die Aktionsquote wird automatisch nach der Registrierung im Wettschein angezeigt.

Nachteile:

❌ Der maximale Einsatz beträgt 2 EUR; höhere Einsätze sind ausgeschlossen.

❌ Wer bereits einen Tipp auf einen anderen Ausgang derselben Partie gesetzt hat, ist vom Angebot ausgeschlossen.

❌ Die Cashout-Funktion kann für diese Wette nicht genutzt werden.

Das Modell von Tipico unterscheidet sich am deutlichsten von dem von bwin. bwin setzt den Boost bei einer festen Quote von 100,00 an, berechnet die Differenz zum regulären Gewinn aber auf Basis eines Einsatzes von nur 1 EUR und schüttet den Mehrwert als FreeBet mit sieben Tagen Gültigkeit aus. Tipico dagegen zahlt den gesamten Gewinn aus der geboosteten Quote als Echtgeld aus – ohne Laufzeit, ohne Umsatzauflage. Der Haken bei Tipico ist der niedrigere Einsatzrahmen von 2 EUR gegenüber bwins 1 EUR-Grundlage; der entscheidende Vorteil ist, dass du nichts weiter tun musst, um an dein Geld zu kommen. Für wen der sofortige Zugriff auf Echtgeld wichtiger ist als eine nominell höhere Aktionsquote, ist das Tipico-Modell die klarere Wahl.

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