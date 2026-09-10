Tipico bietet Neukunden für dieses Spiel den Quotenboost: Die reguläre Quote auf den Bayern-Sieg steigt von 1.08 auf 20. Der Einsatz ist auf 2 EUR begrenzt. Sichere dir das Angebot vor Anpfiff!

Analyse der Quote

⚽ Form & Statistik: Du siehst, dass Bayern zuletzt mit Siegen gegen Borussia Dortmund (2:1), VfB Stuttgart (5:1) und VfL Osnabrück (4:1) in die Saison startete, ehe das Spiel beim FC Schalke 04 torlos endete. Auf der Gegenseite kommt Bodø/Glimt mit einem 2:1-Erfolg gegen Fredrikstad FK im Rücken – und steht in der Eliteserien auf Platz 1 mit 47 Punkten aus 19 Spielen.

⚔️ Der Kontext: Das ist der Auftakt der UEFA Champions League 2026/27, Ligaphase, 1. Spieltag – für beide Klubs zugleich das erste offizielle Aufeinandertreffen überhaupt. Bayern geht mit Heimrecht und deutlicher Favoritenrolle in die Partie, muss aber ohne Serge Gnabry auskommen. Bei Bodø/Glimt fallen mindestens sechs Spieler verletzt aus, darunter Jens Petter Hauge und Håkon Evjen.

🚀 Value-Aspekt: Die reguläre Quote von 1.08 wird auf 20 angehoben. Gewinne aus der erhöhten Quote werden ohne Umsatzbedingung sofort als Echtgeld ausgezahlt – es handelt sich nicht um Bonusguthaben. Der maximale Einsatz liegt bei 2 EUR; der Cashout ist für dieses Angebot ausgeschlossen.

Das Angebot im Überblick

Kriterium Details Anbieter Tipico Aktion Quotenboost Zielgruppe Neukunden (online und im Shop), ab 18, Wohnsitz Deutschland Spiel FC Bayern München vs. FK Bodø/Glimt Wettbewerb UEFA Champions League 2026/27, Ligaphase, 1. Spieltag Wettmarkt Bayern gewinnt (Einzelwette) Reguläre Quote 1.08 Geboostete Quote 20 Einsatz Max. 2 EUR, ausschließlich Echtgeld, nur ein Wettschein Auszahlung Sofort auszahlbar, keine Umsatzbedingung Fristen Aktivierung bis zum Anpfiff; Konto seit Aktionsbeginn registriert Ausgeschlossen Cashout; kein weiterer Tipp auf einen anderen Ausgang derselben Partie

So sicherst du dir den Quotenboost

Registriere dich als Neukunde bei Tipico und verifiziere dein Konto seit Aktionsbeginn. Öffne den Wettschein – die geboostete Quote auf den Bayern-Sieg wird dir dort automatisch angezeigt. Wähle ausschließlich diese Einzelwette aus; ein zusätzlicher Tipp auf einen anderen Ausgang desselben Spiels schließt das Angebot aus. Setze bis zu 2 EUR Echtgeld auf den Wettschein – kein höherer Einsatz wird für die Aktionsquote berücksichtigt. Platziere die Wette vor dem Anpfiff um 21:00 Uhr; der Cashout bleibt für dieses Angebot gesperrt.

Weitere Details zu aktuellen Tipico-Aktionen und Bedingungen findest du über den Tipico promo code – die Seite listet alle laufenden Konditionen, auch wenn dieser Link entfernt wurde.

Vor- und Nachteile

Vorteile:

Die Aktionsquote von 20 auf den Bayern-Sieg ist fest – du weißt vor Wettabgabe genau, was du bekommst.

Gewinne werden ohne Umsatzbedingung sofort als Echtgeld ausgezahlt, kein Bonusguthaben.

Es ist keine Mindesteinzahlung angegeben, um an der Aktion teilzunehmen.

Nachteile:

Der Einsatz ist auf 2 EUR begrenzt – ein höherer Einsatz zum Boost-Kurs ist nicht möglich.

Der Cashout ist für diesen Wettschein ausgeschlossen; du musst das Spielergebnis abwarten.

Wer bereits eine Wette auf einen anderen Ausgang derselben Partie gesetzt hat, ist von der Aktion ausgeschlossen.

Winamax boosted denselben Spieltag ebenfalls für Neukunden, setzt dabei aber auf den Markt Über 2,5 Tore: Der Boost-Anteil fließt dort als Freebet mit einfachem Umsatz zu Mindestquote 1,05, während Tipico den gesamten Gewinn aus der erhöhten Quote ohne jede Umsatzbedingung direkt als Echtgeld gutschreibt. Wem es genau auf diesen Auszahlungsvorteil ankommt, wer auf den Bayern-Sieg setzen möchte und mit einem Einsatz von 2 EUR arbeitet, findet bei Tipico die unkompliziertere Lösung.

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