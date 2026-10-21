Tipico hebt die reguläre Quote für einen Bayern-Heimsieg mit dem Quotenboost von 2,10 auf 100,00. Das Angebot gilt für Neukunden mit eine maximalen Einsatz von 2 EUR. Sichere dir das Angebot vor Anpfiff!

Analyse der Quote

⚽ Form & Statistik: Bayern holte zuletzt beim 3:3 gegen Viking FK in der Ligaphase einen Zwei-Tore-Rückstand auf. Jamal Musiala fehlt mit einem Muskelfaserriss, zudem ist Michael Olise nach seiner Roten Karte in der 73. Minute für die Partie gegen Arsenal gesperrt. Die Gunners stehen in der Ligaphase nach zwei Spielen bei zwei Siegen und einem Torverhältnis von 4:0.

Bayern holte zuletzt beim 3:3 gegen Viking FK in der Ligaphase einen Zwei-Tore-Rückstand auf. Jamal Musiala fehlt mit einem Muskelfaserriss, zudem ist Michael Olise nach seiner Roten Karte in der 73. Minute für die Partie gegen Arsenal gesperrt. Die Gunners stehen in der Ligaphase nach zwei Spielen bei zwei Siegen und einem Torverhältnis von 4:0. ⚔️ Der Kontext: Bayern und Arsenal verbindet eine lange Champions-League-Historie. Nun empfängt Bayern die Londoner in der Allianz Arena. Vincent Kompany muss dabei auf mindestens zwei wichtige Spieler verzichten, während Arsenal mit zwei Siegen und ohne Gegentor in die Partie geht.

Bayern und Arsenal verbindet eine lange Champions-League-Historie. Nun empfängt Bayern die Londoner in der Allianz Arena. Vincent Kompany muss dabei auf mindestens zwei wichtige Spieler verzichten, während Arsenal mit zwei Siegen und ohne Gegentor in die Partie geht. 🚀 Value-Aspekt: Die Aktionsquote springt von 2,10 auf 100,00. Der Mehrgewinn über die reguläre Quote hinaus wird ohne Umsatzbedingung sofort als Echtgeld ausgezahlt. Der maximale Einsatz beträgt 2 EUR; ein Cashout ist ausgeschlossen.

Das Angebot im Überblick

Kriterium Details Anbieter Tipico Aktion Quotenboost Zielgruppe Neukunden (online und im Shop), ab 18 Jahren, Wohnsitz Deutschland Spiel FC Bayern München vs. FC Arsenal Wettbewerb UEFA Champions League Wettmarkt Sieg Bayern München (Einzelwette) Reguläre Quote 2,10 Geboostete Quote 100,00 Einsatz Maximal 2 EUR, ausschließlich Echtgeld, nur ein Wettschein Auszahlung Sofort auszahlbar, keine Umsatzbedingung Fristen Registrierung nach Aktionsbeginn; Quote wird bis zum Anpfiff im Wettschein angezeigt Ausgeschlossen Cashout; kombinierbar mit anderen Tipps auf dasselbe Spiel nur, wenn kein gegenteiliger Ausgang bereits getippt wurde

So sicherst du dir den Quotenboost

Registriere dich als Neukunde bei Tipico – dein Konto muss nach Aktionsbeginn angelegt worden sein. Verifiziere dein Konto vollständig, bevor du die Wette platzierst. Öffne den Wettschein für FC Bayern München vs. FC Arsenal und wähle den Markt „Sieg Bayern". Die erhöhte Quote von 100,00 wird dir automatisch im Wettschein angezeigt – prüfe, dass sie dort erscheint. Setze ausschließlich Echtgeld ein, maximal 2 EUR, auf einem einzigen Wettschein, und bestätige die Wette vor dem Anpfiff am 21.10.2026 um 21:00 Uhr.

Weitere Neukunden-Aktionen von Tipico findest du gebündelt auf der Seite zum Tipico Promo Code – dort sind auch etwaige Änderungen an den Bedingungen aktuell hinterlegt.

Vor- und Nachteile

Vorteile:

✅ Die geboostete Quote von 100,00 auf einen Bayern-Heimsieg liegt deutlich über der regulären Quote von 2,10.

✅ Gewinne aus dem Boost werden ohne Umsatzbedingung sofort als Echtgeld ausgezahlt.

✅ In den vorliegenden Bedingungen ist keine Mindesteinzahlung genannt.

Nachteile:

❌ Der maximale Einsatz ist auf 2 EUR begrenzt – höhere Einsätze nehmen nicht an der Aktionsquote teil.

❌ Das Angebot gilt ausschließlich für Neukunden; Bestandskunden sind von der Aktion ausgeschlossen.

❌ Ein Cashout ist für diese Wette nicht möglich; du musst das Ergebnis der regulären Spielzeit abwarten.

bwin bietet für dasselbe Spiel ebenfalls eine feste Quote von 100,00 an – allerdings ist der Einsatz dort auf 1 EUR bemessen, und die Differenz zum regulären Gewinn wird als FreeBet mit sieben Tagen Gültigkeit gutgeschrieben, nicht als sofort verfügbares Echtgeld. Tipico zahlt den gesamten Gewinn ohne Umsatzbedingung aus, was den entscheidenden strukturellen Unterschied ausmacht. Der niedrigere Maximaleinsatz von 2 EUR bei Tipico gegenüber dem noch niedrigeren 1-EUR-Limit bei bwin relativiert diesen Punkt kaum. Wer Wert auf echtes Guthaben ohne Zusatzbedingungen legt, ist bei Tipico besser aufgestellt – solange die 2-EUR-Grenze für den eigenen Einsatz akzeptabel ist.

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