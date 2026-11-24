Tipico erhöht für Neukunden die Quote für "Arsenal gewinnt" von 1,35 auf 50,00. Die Aktionsquote gilt für eine Einzelwette mit maximal 2 EUR Einsatz. Die Quote erhöht sich damit um fast das 37-Fache. Sichere dir das Angebot vor Anpfiff!

Analyse der Quote

⚽ Form & Statistik: Beim Blick auf die Tabelle wirst du feststellen, dass Arsenal nach dem 4. Spieltag der Ligaphase 3 Siege und 1 Remis auf dem Konto hat. Mit einem Torverhältnis von 8:3 steht das Team dann in Summe auf Platz 3. Dortmund steht nach vier Spielen zwar nur auf Platz 12, hat aber auch nur einen Zähler weniger als der Gegner (3-0-1-Bilanz).

Beim Blick auf die Tabelle wirst du feststellen, dass Arsenal nach dem 4. Spieltag der Ligaphase 3 Siege und 1 Remis auf dem Konto hat. Dortmund steht nach vier Spielen zwar nur auf Platz 12, hat aber auch nur einen Zähler weniger als der Gegner (3-0-1-Bilanz). ⚔️ Der Kontext: Es ist der 5. Spieltag der Ligaphase in der UEFA Champions League 2026/27. Arsenal spielt vor eigenem Publikum in London. Dortmund reist zwar als Zwölfter an, würde die Gunners allerdings mit einem Dreier in der Tabelle überholen.

Es ist der 5. Spieltag der Ligaphase in der UEFA Champions League 2026/27. 🚀 Value-Aspekt: Die reguläre Quote für "Arsenal gewinnt" beträgt 1,35, die geboostete Quote 50,00. Gewinne aus der Wette musst du nicht umsetzen, sie sind sofort auszahlbar. Die Aktion gilt für die reguläre Spielzeit inklusive Nachspielzeit, Cashout ist ausgeschlossen. Der Einsatz ist auf 2 EUR Echtgeld begrenzt. Hast du schon auf einen anderen Ausgang dieser Partie getippt, kannst du das Angebot nicht nutzen.

Das Angebot im Überblick

Kriterium Details Anbieter Tipico Aktion Quotenboost Zielgruppe Neukunden, online und im Wettbüro, ab 18 Jahren, Wohnsitz in Deutschland, verifiziertes Konto Spiel FC Arsenal vs. Borussia Dortmund, 24.11.2026 um 21:00 Uhr Wettbewerb UEFA Champions League Wettmarkt Arsenal gewinnt (Einzelwette) Reguläre Quote 1,35 Geboostete Quote 50,00 Einsatz Maximal 2 EUR, nur Echtgeld, nur auf einem Wettschein Auszahlung Gewinne sind sofort auszahlbar, Cashout ist ausgeschlossen Umsatzbedingung Keine, Gewinne müssen nicht umgesetzt werden Fristen Die erhöhte Quote wird bis zum Anpfiff im Wettschein angezeigt Ausgeschlossen Kunden, die bereits auf einen anderen Ausgang derselben Partie getippt haben

So sicherst du dir den Quotenboost

Registriere dich als Neukunde bei Tipico, online oder im Wettbüro. Verifiziere dein Konto, denn nur ein verifiziertes Konto nimmt am Angebot teil. Zahle Geld auf dein Wettkonto ein. Wähle die Partie Arsenal gegen Dortmund und den Tipp "Arsenal gewinnt". Prüfe im Wettschein, dass die erhöhte Quote von 50,00 angezeigt wird, und setze höchstens 2 EUR Echtgeld. Gib den Tipp vor dem Anpfiff am 24.11.2026 um 21:00 Uhr ab, denn bis dahin zeigt der Wettschein die Aktionsquote.

Die Eingabe eines Codes ist nicht erforderlich. Ist der Tipp richtig, erfolgt die Gutschrift automatisch. Wie sich das Angebot in den Gesamtkontext einordnet, erfährst du über den Tipico Promo Code. Ein wichtiger Punkt vorab: Die Aktion gilt nur für eine einzige Wette, und du darfst vorher keinen anderen Ausgang dieser Partie getippt haben.

Vor- und Nachteile

Vorteile:

Gewinne erhältst du als Echtgeld ausgezahlt, eine Umsatzbedingung gibt es nicht.

Die Aktionsquote von 50,00 ist fest und steht bis zum Anpfiff im Wettschein.

Den Gewinn kannst du dir auch sofort auszahlen lassen.

Nachteile:

Der Einsatz ist auf maximal 2 EUR begrenzt.

Das Angebot gilt nur für Neukunden und nur auf einem Wettschein.

Cashout ist ausgeschlossen, und du kannst das Angebot nicht nutzen, wenn du schon auf einen anderen Ausgang derselben Partie getippt hast.

Tipico zahlt den gesamten Gewinn als Echtgeld aus, ohne Umsatzbedingung. Beim Wettanbieter ODDSET läuft es anders. Dort kommt der Gewinn aus dem Quoten-Turbo als Bonusguthaben. Dieses musst du achtmal umsetzen und die Mindestquote liegt bei 1,75. Bei Tipico hast du diese Auflagen nicht, dafür begrenzt der Einsatz von 2 EUR den Spielraum. Wer sofort über den Gewinn verfügen will, findet bei Tipico das schlichtere Modell. Wer nichts dagegen hat, ein Bonusguthaben mit Bedingungen in Kauf zu nehmen, wählt das Modell von ODDSET.

+