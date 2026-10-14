ODDSET hebt mit dem Quoten-Turbo die reguläre Quote von 1,90 auf 20,00 für den Tipp"Real Madrid gewinnt" an. Das Angebot gilt ausschließlich für Neukunden. Sichere dir das Angebot vor Anpfiff!

Analyse der Quote

⚽ Form & Statistik: Real Madrid gewann sein letztes Ligaspiel mit 1:0 gegen Villarreal, während sich die AS Roma zuletzt 0:0 von Como trennte und die Partie nach der Roten Karte gegen Donyell Malen in der zweiten Halbzeit zu zehnt beendete.

Real Madrid gewann sein letztes Ligaspiel mit 1:0 gegen Villarreal, während sich die AS Roma zuletzt 0:0 von Como trennte und die Partie nach der Roten Karte gegen Donyell Malen in der zweiten Halbzeit zu zehnt beendete. ⚔️ Der Kontext: Das Duell erhält durch Mourinho eine besondere Geschichte. Der Portugiese trainierte die AS Roma von 2021 bis 2024 und betritt nun mit Real Madrid das Stadio Olimpico als Gegner. In den bislang zwölf Champions-League-Duellen gewann Roma dreimal und Real Madrid achtmal, eine Partie endete Unentschieden. Bei sechs bisherigen Champions-League-Heimspielen gegen Real gelang Roma ein Sieg.

Das Duell erhält durch Mourinho eine besondere Geschichte. Der Portugiese trainierte die AS Roma von 2021 bis 2024 und betritt nun mit Real Madrid das Stadio Olimpico als Gegner. In den bislang zwölf Champions-League-Duellen gewann Roma dreimal und Real Madrid achtmal, eine Partie endete Unentschieden. Bei sechs bisherigen Champions-League-Heimspielen gegen Real gelang Roma ein Sieg. 🚀 Value-Aspekt: Die geboostete Quote springt von 1,90 auf 20,00. Bei einem Treffer zahlt ODDSET den Einsatz von 5,00 EUR als Barguthaben aus – die restlichen Gewinne fließen als Bonusguthaben, das vor der Auszahlung achtfach umgesetzt werden muss.

Das Angebot im Überblick

Kriterium Details Anbieter ODDSET Aktion Quoten-Turbo Zielgruppe Neukunden ab 18 Jahren, Wohnsitz Deutschland Spiel AS Roma vs. Real Madrid Wettbewerb UEFA Champions League, Ligaphase, 2. Spieltag Wettmarkt Sieg Real Madrid Reguläre Quote 1,90 Geboostete Quote 20,00 Mindesteinzahlung 5,00 EUR Einsatz exakt 5,00 EUR, Einzelwette Auszahlung 5,00 EUR als Barguthaben; restliche Gewinne als Bonusguthaben Umsatzbedingung Bonusguthaben achtfach umsetzen; Einzelwetten Mindestquote 1,75; Kombiwetten Mindestquote 1,75 gesamt, je Tipp 1,01 Fristen Erste Wette innerhalb 30 Tage ab Gewährung; Freispielen innerhalb 30 Tage ab erstem Einsatz Ausgeschlossen Mehrfache Einzelwetten, Konfigurator, Systemwetten, Banker-Wetten; nicht kombinierbar mit anderen Angeboten

So sicherst du dir den Quoten-Turbo

Öffne die Aktions-Landingpage von ODDSET – Registrierung und Wette müssen zwingend über diese Seite erfolgen. Lege ein neues Konto an und verifiziere deine Daten, da ein verifiziertes Konto für spätere Auszahlungen vorausgesetzt wird. Zahle mindestens 5,00 EUR als erste Einzahlung ein. Platziere als erste Wette eine Einzelwette auf Sieg Real Madrid mit einem Einsatz von exakt 5,00 EUR – nur diese erste Wette qualifiziert sich für den Quoten-Turbo. Wichtig: Im Wettschein wird dir nur die reguläre Quote von 1,90 angezeigt, nicht die erhöhte Aktionsquote von 20,00 – das ist kein Fehler, sondern systembedingt. Platziere die Wette vor Anpfiff am 14. Oktober 2026 um 21:00 Uhr.

Wer stattdessen das Willkommensangebot mit Bonuscode nutzen möchte, findet alle aktuellen Konditionen und einen gültigen ODDSET Bonus Code auf der verlinkten Übersichtsseite – Der Quoten-Turbo lässt sich nicht mit anderen Aktionsangeboten kombinieren.

Vor- und Nachteile

Vorteile:

Feste Aktionsquote von 20,00 – kein Faktor, der mit der regulären Quote verrechnet wird.

Bereits ab 5,00 EUR Ersteinzahlung und 5,00 EUR Einsatz teilnahmeberechtigt.

Vinícius Júnior ist für das Champions-League-Spiel spielberechtigt, da die Rot-Sperre nur in der Liga greift.

Nachteile:

Der Boost-Gewinn fließt als Bonusguthaben, das achtfach zu einer Mindestquote von 1,75 umgesetzt werden muss – Systemwetten, Banker-Wetten und der Konfigurator sind dabei ausgeschlossen.

Die geboostete Quote erscheint im Wettschein nicht; wer den Schein ohne Prüfung abschickt, wettet zum regulären Preis von 1,90.

Das Angebot lässt sich nicht mit dem Willkommensbonus kombinieren – beides gleichzeitig zu nutzen ist ausgeschlossen.

Tipico setzt bei vergleichbaren Quotenboosts auf sofort auszahlbares Echtgeld ohne Umsatzbedingung, begrenzt den Einsatz jedoch auf 2,00 EUR. ODDSET erlaubt den dreifachen Einsatz (5,00 EUR), knüpft den Boost-Gewinn aber an eine achtfache Umsatzbedingung zu Mindestquote 1,75. Wer die Umsatzbedingung zügig erfüllen kann und die zugelassenen Wettformen regelmäßig nutzt, findet bei ODDSET ein höheres Aktivierungsvolumen vor. Wer den Gewinn lieber sofort verfügbar haben möchte, zahlt dafür bei Tipico mit einem kleineren Einsatzlimit.

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