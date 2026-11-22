Beim Quoten-Turbo von ODDSET steigt für Neukunden die Quote für ”Mehr als 1,5 Tore” von 1,13 auf 20,00. Die Aktionsquote ist fest. Der exakte Einsatz muss dabei 5,00 EUR betragen. Sichere dir das Angebot vor Anpfiff!

Analyse der Quote

⚽ Form & Statistik: Beim Blick auf die Tabelle der Premier League siehst du, dass Liverpool nach dem 10. Spieltag mit 18 Punkten Vierter ist. Die Bilanz der Reds: 5 Siege, 3 Unentschieden und 2 Niederlagen bei 14:10 Toren. Manchester United steht dagegen mit gerade einmal acht Zählern auf einem enttäuschenden 18. Platz.

Beim Blick auf die Tabelle der Premier League siehst du, dass Liverpool nach dem 10. Spieltag mit 18 Punkten Vierter ist. Die Bilanz der Reds: 5 Siege, 3 Unentschieden und 2 Niederlagen bei 14:10 Toren. ⚔️ Der Kontext: Es ist der 11. Spieltag der Premier League 2026/27 und gespielt wird im Anfield Stadium. Schiedsrichter ist Samuel Barrott. Die Fußballwelt blickt dabei vor allem gespannt auf die Seitenlinie der Red Devils. Dort gibt nämlich Mauricio Pochettino sein Debüt als Trainer von Man United. Der Argentinier folgte auf den kürzlich entlassenen Michael Carrick.

Es ist der 11. Spieltag der Premier League 2026/27 und gespielt wird im Anfield Stadium. Schiedsrichter ist Samuel Barrott. Die Fußballwelt blickt dabei vor allem gespannt auf die Seitenlinie der Red Devils. Dort gibt nämlich Mauricio Pochettino sein Debüt als Trainer von Man United. Der Argentinier folgte auf den kürzlich entlassenen Michael Carrick. 🚀 Value-Aspekt: Die Quote für ”Mehr als 1,5 Tore” springt von 1,13 auf 20,00. Der Gewinn kommt nicht komplett in bar zurück. Gewinnt deine Wette, erhältst du 100,00 EUR als Bonusguthaben und deine Einzahlung von 5,00 EUR als Barguthaben. Das Bonusguthaben musst du achtmal umsetzen. Dabei gilt bei Einzelwetten eine Mindestquote von 1,75. Der erste Einsatz muss innerhalb von 30 Tagen ab Gewährung erfolgen. Qualifizieren kannst du dich nur mit deiner ersten Wette und zwar einer Einzelwette mit genau 5,00 EUR Einsatz auf den vorgegebenen Tipp.

Das Angebot im Überblick

Kriterium Details Anbieter ODDSET Aktion Quoten-Turbo Zielgruppe Neukunden ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland Spiel FC Liverpool vs. Manchester United, 22.11.2026 um 17:30 Uhr Wettbewerb Premier League Wettmarkt Mehr als 1,5 Tore Reguläre Quote 1,13 Geboostete Quote 20,00 (fest) Mindesteinzahlung 5,00 EUR bei der ersten Einzahlung Einsatz Genau 5,00 EUR, erste Wette, Einzelwette auf den vorgegebenen Tipp Auszahlung Bei Gewinn 100,00 EUR als Bonusguthaben und 5,00 EUR als Barguthaben; Auszahlung nur mit verifiziertem Konto Umsatzbedingung Bonusguthaben achtmal umsetzen Fristen Erster Einsatz innerhalb von 30 Tagen ab Gewährung, Freispiele innerhalb von 30 Tagen ab erstem Einsatz Ausgeschlossen Mehrfache Einzelwetten, Konfigurator, Systemwetten, Banker-Wetten

So sicherst du dir den Quoten-Turbo

Registriere dich als Neukunde ausschließlich über die Landingpage, sonst greift die Aktion nicht. Zahle bei deiner ersten Einzahlung mindestens 5,00 EUR ein. Wähle auf der Landingpage das Spiel Liverpool gegen Manchester United und den Tipp „Mehr als 1,5 Tore“. Achtung: Im Wettschein siehst du nur die reguläre Quote von 1,13, die erhöhte Quote von 20,00 wird dort nicht angezeigt. Setze genau 5,00 EUR als Einzelwette, es muss deine erste Wette sein. Löse das Bonusguthaben nach einem Gewinn so ein: achtmal umsetzen, bei Einzelwetten ab Quote 1,75. Bei Kombiwetten gelten mindestens 1,01 pro Tipp und eine Gesamtquote von mindestens 1,75.

Du kannst den Quoten-Turbo nicht mit anderen Angeboten kombinieren. Wenn du stattdessen das Willkommensangebot nutzen willst, findest du den passenden ODDSET Bonus Code samt Hinweisen zur Aktivierung. Es gilt dann nur eines der beiden Angebote.

Vor- und Nachteile

Vorteile:

Die Aktionsquote liegt fest bei 20,00 statt 1,13 für ”Mehr als 1,5 Tore”.

Du setzt nur 5,00 EUR ein, genau so hoch wie die erforderliche erste Einzahlung.

Deine Einzahlung von 5,00 EUR kommt bei einem richtigen Tipp als Barguthaben zurück.

Nachteile:

Die 100,00 EUR Gewinn werden dir als Bonusguthaben und nicht als Echtgeld ausgezahlt.

Du musst das Bonusguthaben achtmal umsetzen, bei Einzelwetten mit Mindestquote 1,75.

Das Boost-Angebot ist nicht mit anderen Angeboten kombinierbar, und Mehrfach-Einzelwetten, Konfigurator, Systemwetten und Banker-Wetten sind ausgeschlossen.

Ein Blick auf Tipico zeigt, wie unterschiedlich solche Modelle gebaut sind. Tipico zahlt die Gewinne als Echtgeld ohne Umsatzbedingung und sofort aus. Dafür darfst du dort maximal 2,00 EUR einsetzen. Bei ODDSET setzt du 5,00 EUR ein und bekommst den Boost-Gewinn als Bonusguthaben mit achtmaligem Umsatz. Wer schnell auszahlbares Echtgeld will, findet bei Tipico das einfachere Modell, wer mehr Einsatz und eine höhere Quote will, schaut auf ODDSET.

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