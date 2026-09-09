Winamax bietet Neukunden für dieses Spiel den 10er Boost: Die reguläre Quote von 1,27 auf Über 2,5 Tore steigt auf 12,70. Das Angebot gilt nur bis zum Anpfiff. Sichere dir das Angebot vor Anpfiff!

Analyse der Quote

⚽ Form & Statistik: Du siehst, dass Bayern München mit einem 5:1 gegen VfB Stuttgart in die Bundesliga-Saison 2026/27 startete, zuletzt jedoch gegen Schalke 04 mit 0:0 punktete. Bodø/Glimt gewann das letzte Eliteserien-Spiel vor dem CL-Auftakt 2:1 bei Fredrikstad FK und setzte sich in der CL-Qualifikation mit 3:0 gegen NEC Nijmegen durch.

⚔️ Der Kontext: Beide Klubs treffen in der UEFA Champions League 2026/27 erstmals aufeinander. Für Bodø/Glimt ist es die Rückkehr auf die größte Klubbühne – nach dem Erreichen der K.o.-Runde 2025/26, wo erst in der Verlängerung des Achtelfinals gegen Sporting Lissabon Schluss war. Bayern empfängt die Norweger zum Auftakt der Ligaphase in der Allianz Arena.

🚀 Value-Aspekt: Der 10er Boost hebt die Quote von 1,27 auf 12,70. Der Gewinnanteil zur regulären Quote von 1,27 wird als Echtgeld ausgezahlt; der darüber hinausgehende Mehrgewinn fließt als Freebets, die einmalig zu einer Mindestquote von 1,05 umzusetzen sind.

Das Angebot im Überblick

Kriterium Details Anbieter Winamax Aktion 10er Boost Zielgruppe Neukunden Spiel FC Bayern München vs. FK Bodø/Glimt Wettbewerb UEFA Champions League Wettmarkt Über 2,5 Tore Reguläre Quote 1,27 Geboostete Quote 12,70 Mindesteinzahlung 20 EUR, in einer einzigen Transaktion Einsatz Maximal 10 EUR, nur Echtgeld Auszahlung Gewinn zur Quote 1,27 als Echtgeld; Mehrgewinn als Freebets, einmalig umzusetzen zu Mindestquote 1,05 Ausgeschlossen Live-Wetten, Mehrfachwetten, erweiterte Wetten, Cashout; nicht kombinierbar mit anderen Aktionen Fristen Boost muss vor Abgabe der Wette im Wettschein aktiviert werden; verfällt automatisch mit Anpfiff

So sicherst du dir den 10er Boost

Registriere dich als Neukunde bei Winamax und schließe die Identitätsprüfung vollständig ab. Zahle mindestens 20 EUR in einer einzigen Transaktion ein – eine Stückelung ist nicht zulässig. Navigiere zum Spiel FC Bayern München vs. FK Bodø/Glimt am 10.09.2026 um 21:00 Uhr. Wähle den Wettmarkt Über 2,5 Tore und füge die Einzelwette deinem Wettschein hinzu. Aktiviere den 10er Boost direkt im Wettschein, bevor du die Wette abgibst. Setze maximal 10 EUR ein – der Boost gilt ausschließlich für Echtgeld und verfällt ungenutzt mit Anpfiff.

Wer stattdessen das reguläre Willkommensangebot von Winamax prüfen möchte, findet alle Konditionen über den Winamax bonuscode – beide Angebote lassen sich nicht miteinander kombinieren, du entscheidest dich also bewusst für eine der beiden Optionen.

Vor- und Nachteile

Vorteile:

✅ Die reguläre Quote von 1,27 wird mit Faktor 10 multipliziert, was eine Aktionsquote von 12,70 ergibt – bei einem maximalen Einsatz von 10 EUR.

✅ Der Gewinnanteil zur regulären Quote fließt als Echtgeld ohne Umsatzbedingung direkt auf dein Konto.

✅ Der Freebet-Umsatz ist einmalig und bereits ab Mindestquote 1,05 erfüllbar – eine vergleichsweise niedrige Hürde.

Nachteile: