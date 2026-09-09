Winamax bietet Neukunden für dieses Spiel den 10er Boost: Die reguläre Quote von 1,27 auf Über 2,5 Tore steigt auf 12,70. Das Angebot gilt nur bis zum Anpfiff. Sichere dir das Angebot vor Anpfiff!
Analyse der Quote
⚽ Form & Statistik: Du siehst, dass Bayern München mit einem 5:1 gegen VfB Stuttgart in die Bundesliga-Saison 2026/27 startete, zuletzt jedoch gegen Schalke 04 mit 0:0 punktete. Bodø/Glimt gewann das letzte Eliteserien-Spiel vor dem CL-Auftakt 2:1 bei Fredrikstad FK und setzte sich in der CL-Qualifikation mit 3:0 gegen NEC Nijmegen durch.
⚔️ Der Kontext: Beide Klubs treffen in der UEFA Champions League 2026/27 erstmals aufeinander. Für Bodø/Glimt ist es die Rückkehr auf die größte Klubbühne – nach dem Erreichen der K.o.-Runde 2025/26, wo erst in der Verlängerung des Achtelfinals gegen Sporting Lissabon Schluss war. Bayern empfängt die Norweger zum Auftakt der Ligaphase in der Allianz Arena.
🚀 Value-Aspekt: Der 10er Boost hebt die Quote von 1,27 auf 12,70. Der Gewinnanteil zur regulären Quote von 1,27 wird als Echtgeld ausgezahlt; der darüber hinausgehende Mehrgewinn fließt als Freebets, die einmalig zu einer Mindestquote von 1,05 umzusetzen sind.
Das Angebot im Überblick
|Kriterium
|Details
|Anbieter
|Winamax
|Aktion
|10er Boost
|Zielgruppe
|Neukunden
|Spiel
|FC Bayern München vs. FK Bodø/Glimt
|Wettbewerb
|UEFA Champions League
|Wettmarkt
|Über 2,5 Tore
|Reguläre Quote
|1,27
|Geboostete Quote
|12,70
|Mindesteinzahlung
|20 EUR, in einer einzigen Transaktion
|Einsatz
|Maximal 10 EUR, nur Echtgeld
|Auszahlung
|Gewinn zur Quote 1,27 als Echtgeld; Mehrgewinn als Freebets, einmalig umzusetzen zu Mindestquote 1,05
|Ausgeschlossen
|Live-Wetten, Mehrfachwetten, erweiterte Wetten, Cashout; nicht kombinierbar mit anderen Aktionen
|Fristen
|Boost muss vor Abgabe der Wette im Wettschein aktiviert werden; verfällt automatisch mit Anpfiff
So sicherst du dir den 10er Boost
- Registriere dich als Neukunde bei Winamax und schließe die Identitätsprüfung vollständig ab.
- Zahle mindestens 20 EUR in einer einzigen Transaktion ein – eine Stückelung ist nicht zulässig.
- Navigiere zum Spiel FC Bayern München vs. FK Bodø/Glimt am 10.09.2026 um 21:00 Uhr.
- Wähle den Wettmarkt Über 2,5 Tore und füge die Einzelwette deinem Wettschein hinzu.
- Aktiviere den 10er Boost direkt im Wettschein, bevor du die Wette abgibst.
- Setze maximal 10 EUR ein – der Boost gilt ausschließlich für Echtgeld und verfällt ungenutzt mit Anpfiff.
Wer stattdessen das reguläre Willkommensangebot von Winamax prüfen möchte, findet alle Konditionen über den Winamax bonuscode – beide Angebote lassen sich nicht miteinander kombinieren, du entscheidest dich also bewusst für eine der beiden Optionen.
Vor- und Nachteile
Vorteile:
- ✅ Die reguläre Quote von 1,27 wird mit Faktor 10 multipliziert, was eine Aktionsquote von 12,70 ergibt – bei einem maximalen Einsatz von 10 EUR.
- ✅ Der Gewinnanteil zur regulären Quote fließt als Echtgeld ohne Umsatzbedingung direkt auf dein Konto.
- ✅ Der Freebet-Umsatz ist einmalig und bereits ab Mindestquote 1,05 erfüllbar – eine vergleichsweise niedrige Hürde.
Nachteile:
- ❌ Der zusätzliche Gewinnanteil aus dem Boost wird nicht als Echtgeld, sondern als Freebets gutgeschrieben und muss einmal umgesetzt werden.
- ❌ Der maximale Einsatz ist auf 10 EUR begrenzt; höhere Echtgeldeinsätze nehmen nicht am Boost teil.
- ❌ Das Angebot ist nicht mit dem Standard-Neukundenbonus kombinierbar – du entscheidest dich für eines von beiden.